Auguri per il Nuovo Anno

Ci siamo, è arrivato l’ultimo giorno dell’anno. Tra restrizioni e nuovi casi di Covid riusciremo però a festeggiare Capodanno meglio di quanto non abbiamo fatto per il 2021

Siamo finalmente arrivati al giorno di Capodanno. Una festa amata e odiata in equal misura, ma che ci permette di lasciarci alle spalle i dispiaceri dell’anno che si sta concludendo. Nonostante la situazione Covid si sia aggravata durante il periodo Natalizio e le nuove restrizioni per il distanziamento sociale, potremo celebrare questa notte di San Silvestro in compagnia delle persone care, rispetto invece a quella precedente. Per l’occasione vi proponiamo gli aforismi più belli per augurare un felice 2022.

Capodanno, gli aforismi migliori per augurare un felice 2022

Nella notte più ricca di speranza, gli auguri per un nuovo anno migliore.

“L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre ad ogni istante”

– Cesare Pavese

“La speranza sorride alla soglia dell’anno che viene e sussurra: “Sarà più felice””

– Alfred Lord Tennyson

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”

– Eleanor Roosevelt

“Salutiamo insieme questo nuovo anno che invecchia la nostra amicizia senza invecchiare il nostro cuore”

– Victor Hugo

“Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore”

– Benjamin Franklin

“Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti potuto essere”

– George Eliot

“Capodanno è il momento in cui si guarda verso nuovi orizzonti, si pensa ai nuovi sogni da realizzare, a riscoprire la forza e la fede, a gioire dei piaceri semplici e attrezzarsi per tutte le nuove sfide”

– Stephen Littleword

“E ora diamo il benvenuto al nuovo anno. Pieno di cose che non ci sono mai state”

– Rainer Maria Rilke

“Il primo giorno del Nuovo Anno: un fresco inizio. Un nuovo capitolo nella vita che attende di essere scritto. Nuovi quesiti da risolvere, da abbracciare e da amare, nuove risposte da scoprire e da vivere”

– Sarah Ban Breathnach