Anno nuovo, la poesia di Goethe per affrontare con ottimismo questo Capodanno

Una poesia per affrontare con fiducia il Capodanno. Johann Wolfgang Goethe in questa sua poesia, cerca di riassumere in breve tutto ciò che, a fine di un anno, avremmo dovuto imparare: avere fiducia. È stato un anno difficile questo 2021, ma ricordarci di avere fiducia nel futuro, è l’atteggiamento giusto per recuperare le forze. Forze che attingono dal passato e che ci hanno aiutato a costruire nuove consapevolezze.

Capodanno: fiducia verso il futuro

Noi siamo tra il vecchio e il nuovo. Oggi, Capodanno, siamo in un libro, 31 Dicembre 2021, ultimo giorno di un anno difficile. Lo sguardo è rivolto verso un futuro che dobbiamo, obbligatoriamente, affrontare con fiducia, positività, resilienza, speranza. E questa fiducia dobbiamo saperla sviluppare non solo guardando il futuro, ma anche il passato. Perché il passato ci insegna l’atteggiamento giusto per affrontare le sfide successive. Noi, di sfide, in questo anno, ne abbiamo affrontare fin troppe, ed è ora di rialzarci. L’anno nuovo è proprio davanti a noi e, come scrive Goethe, “la sorte dona queste ore liete”. Godiamoci con amore questo Capodanno.

Anno nuovo, la poesia

A noi che siamo

tra il vecchio e il nuovo,

la sorte dona

queste ore liete;

e il passato impone

d’aver fiducia

a guardare avanti

e a guardare indietro.

aggiornato il 31 dicembre 2021