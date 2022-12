Capodanno, le 23 poesie più belle, celebri ed emozionanti

Il Capodanno da sogno deve essere poesia. Per questo abbiamo selezionato alcune delle poesie più belle, celebri ed emozionanti per offrire ai nostri lettori il piacere di poter donare a chi si ama, a chi si vuole bene, a chi è simpatico e, perché no, a tutti delle stupende liriche senza tempo.

Un viaggio nel tempo poetico che aiuta a preparare l’anno con la giusta atmosfera. Un momento per godere della bellezza dei grandi autori che come sempre riescono a donare enorme magia.

L’inizio del nuovo anno deve avere i versi giusti, naturalmente in base alla personalità e ai gusti di ognuno di noi. Partire con la giusta poesia e come selezionare la giusta colonna sonora del prossimo anno.

Lo distinguiamo dagli altri come se fosse un cavallino diverso da tutti i cavalli. Gli adorniamo la fronte con un nastro, gli posiamo sul collo sonagli colorati, e a mezzanotte lo andiamo a ricevere come se fosse un esploratore che scende da una stella. Come il pane assomiglia al pane di ieri, come un anello a tutti gli anelli… La terra accoglierà questo giorno dorato, grigio, celeste, lo dispiegherà in colline lo bagnerà con frecce di trasparente pioggia e poi lo avvolgerà nell’ombra. Eppure piccola porta della speranza, nuovo giorno dell’anno, sebbene tu sia uguale agli altri come i pani a ogni altro pane, ci prepariamo a viverti in altro modo, ci prepariamo a mangiare, a fiorire, a sperare

Il primo gennaio di Eugenio Montale

So che si può vivere

non esistendo,

emersi da una quinta, da un fondale,

da un fuori che non c’è se mai nessuno

l’ha veduto.

So che si può esistere

non vivendo,

con radici strappate da ogni vento

se anche non muove foglia e non un soffio increspa

l’acqua su cui s’affaccia il tuo salone.

So che non c’è magia

di filtro o d’infusione

che possano spiegare come di te s’azzuffino

dita e capelli, come il tuo riso esploda

nel suo ringraziamento

al minuscolo dio a cui ti affidi,

d’ora in ora diverso, e ne diffidi.

So che mai ti sei posta

il come – il dove – il perché,

pigramente rassegnata al non importa,

al non so quando o quanto, assorta in un oscuro

germinale di larve e arborescenze.

So che quello che afferri,

oggetto o mano, penna o portacenere,

brucia e non se n’accorge,

né te n’avvedi tu animale innocente

inconsapevole

di essere un perno e uno sfacelo, un’ombra

e una sostanza, un raggio che si oscura.

So che si può vivere

nel fuochetto di paglia dell’emulazione

senza che dalla tua fronte dispaia il segno timbrato

da Chi volle tu fossi…e se ne pentì.

Ora,

uscita sul terrazzo, annaffi i fiori, scuoti

lo scheletro dell’albero di Natale,

ti accompagna in sordina il mangianastri,

torni indietro, allo specchio ti dispiaci,

ti getti a terra, con lo straccio scrosti

dal pavimento le orme degli intrusi.

Erano tanti e il più impresentabile

di tutti perché gli altri almeno parlano,

io, a bocca chiusa.

************

Capodanno di Masaoka Shiki

È capodanno:

tra il cielo e la terra

inizia l’armonia.

************

Anno nuovo di Johann Wolfgang Goethe

A noi che siamo

tra il vecchio e il nuovo,

la sorte dona

queste ore liete;

e il passato impone

d’aver fiducia

a guardare avanti

e a guardare indietro.

************

San Silvestro 1917 di Karl Kraus

L’anno vecchio è affondato inerme

e dallo scannatoio sorge il nuovo.

I bei tempi sono infami?

E la vergogna non frena il corso degli anni?

Un orecchio timoroso ascolta lontano:

solo di tanto in tanto si sente tremare la terra.

Ma imperturbabili passano i tempi

su questo sogno peccaminoso.

Passano con i lunari,

continuando nel nuovo anno l’usata attività:

si congedano dagli assassini dell’umanità,

buon anno augurando ai profanatori del creato.

************

Poesia di Capodanno di Lina Schwarz

Buon Capodanno. S’alza il sipario…

Via il primo foglio del calendario!

Sui tuoi foglietti scritto che hai,

Anno che sorgi? Letizia o guai,

giornate bianche; giornate nere?..

No, i tuoi segreti non vo’ sapere;

sopra ogni pagina che Iddio mi dona

io voglio scrivere: – giornata buona.

************

Il mattino dell’anno nuovo di Drummond De Andrade

Sorge il mattino di un nuovo anno.

Le cose sono lustre, a posto.

Il corpo liso si rinnova di spuma.

Tutti i sensi svegli funzionano

La bocca sta masticando la vita.

************

Che sia un buon inizio di Papa Giovanni Paolo II

All’inizio del nuovo anno

prego il Signore

di concedere la pace, la concordia,

la tranquillità nell’ordine

e nel rispetto dei diritti

di ogni persona umana,

senza cui il mondo

non può avanzare

verso traguardi

di progresso e di civiltà.

************

Foglie di palma di Charles Bukowksi

a mezzanotte in punto

1973-74

Los Angeles

ha cominciato a piovere sulle

foglie di palma fuori dalla mia finestra

i clacson e i fuochi d’artificio

erano svaniti

e tuonava.

ero andato a letto alle 21.00

spente le luci

tirate su le coperte –

la loro letizia, la loro felicità,

le loro urla, i loro cappelli di carta,

le loro automobili, le loro donne,

i loro ubriachi dilettanti…

la notte di Capodanno mi atterrisce

sempre

la vita non sa nulla degli anni.

adesso i clacson si sono ammutoliti

e i fuochi d’artificio e i tuoni…

tutto è finito in cinque minuti…

odo soltanto la pioggia

sulle foglie di palma,

e penso:

non capirò mai gli uomini,

ma è andata

anche questa.

************

Ti auguro tempo di Elli Michler

Non ti auguro un dono qualsiasi,

ti auguro soltanto quello che i più non hanno.

Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;

se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa.

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,

non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.

Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,

ma tempo per essere contento.

Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,

ti auguro tempo perché te ne resti:

tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per guadarlo sull’orologio.

Ti auguro tempo per guardare le stelle

e tempo per crescere, per maturare.

Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare.

Non ha più senso rimandare.

Ti auguro tempo per trovare te stesso,

per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono.

Ti auguro tempo anche per perdonare.

Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.

************

Auguri di Capodanno di Diego Valeri

Io credo all’uccellino batticoda:

che ci porti il buon anno.

Scorre liscio su l’umido tappeto

di bruni muschi, alla soglia del mare,

sosta un tratto a beccare, e poi di nuovo

scivola via come una spola, vola,

sparisce in cielo. Neppur ci ha guardati.

Ma è bello, affusolato, grigio e bianco:

porta, certo, il buon anno.

************

La diligenza di Capodanno di Hans Christian Andersen

Mezzanotte suonò sopra il villaggio

nella placida piazza solitaria…

le ore sobbalzano nell’aria

per la tacita volta senza raggio;

recava da lontano, intanto il vento

come un tintinnio garrulo d’argento,

e pel villaggio solitario; errare

un trotto di cavali si sentì;

un cavallo vicino, ecco nitrì

il gabellier si sporse per guardare;

qualche finestra ancor s’illuminò

e mezzanotte, lenta, risonò.

La diligenza a dodici cavalli

arriva con dodici signori.

e tutti, presto presto, venner fuori

con valige, con scatole, con scialli;

e il primo, un vecchio tremulo e bonario:

“Lode a Dio – esclamò – siamo in orario!”

Era il trentun dicembre ed era l’ora

che l’anno vecchio, curvo, se ne va,

nel mare eterno dell’eternità

svanisce, si disperde, si scolora,

mentre vanno per ville e per tuguri

baci e abbracci, brindisi e auguri.

************

Buon anno, Buon anno! di Vivian Lamarque

Ascolta bene,

bambina o bambino:

“Buon Anno!”, dice il prato

al suo fiorellino;

“Buon anno!”, dice il mare

al suo pesciolino

“Buon Anno!”, dice il cielo

al suo uccellino;

e anche il lettino al suo cuscino

e anche la tazza al suo piattino

e anche il panino al suo formaggino

e anche il cucchiaio al suo cucchiaino

e anche la sciarpa al suo berrettino

e anche la scala al suo gradino

e anche la casa al suo balconcino

e anche il sasso al suo sassolino…

e anche questa pagina

a te, bambina o bambino!

************

Poesia di Capodanno di Raoul Follereau

Anno nuovo… anche per chi soffre

Signore, insegnaci a non amare noi stessi,

a non amare soltanto i nostri,

a non amare soltanto quelli che amiamo.

lnsegnaci a pensare agli altri

ed amare in primo luogo quelli che nessuno ama.

Signore, facci la grazia di capire che ad ogni istante,

mentre noi viviamo una vita troppo felice,

protetta da Te,

ci sono milioni di esseri umani,

che sono pure tuoi figli e nostri fratelli,

che muoiono di fame

senza aver meritato di morir di fame,

che muoiono di freddo

senza aver meritato di morire di freddo.

Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo.

E non permettere più,

Signore, che noi viviamo felici da soli.

************

Prontuario per il brindisi di Capodanno di Erri De Luca

Bevo a chi è di turno, in treno, in ospedale,

cucina, albergo, radio, fonderia,

in mare, su un aereo, in autostrada,

a chi scavalca questa notte senza un saluto,

bevo alla luna prossima, alla ragazza incinta,

a chi fa una promessa, a chi l’ha mantenuta,

a chi ha pagato il conto, a chi lo sta pagando,

a chi non è invitato in nessun posto,

allo straniero che impara l’italiano,

a chi studia la musica, a chi sa ballare il tango,

a chi si è alzato per cedere il posto,

a chi non si può alzare, a chi arrossisce,

a chi legge Dickens, a chi piange al cinema,

a chi protegge i boschi, a chi spegne un incendio,

a chi ha perduto tutto e ricomincia,

all’astemio che fa uno sforzo di condivisione,

a chi è nessuno per la persona amata,

a chi subisce scherzi e per reazione un giorno sarà eroe,

a chi scorda l’offesa, a chi sorride in fotografia,

a chi va a piedi, a chi sa andare scalzo,

a chi restituisce da quello che ha avuto,

a chi non capisce le barzellette,

all’ultimo insulto che sia l’ultimo,

ai pareggi, alle ics della schedina,

a chi fa un passo avanti e così disfa la riga,

a chi vuol farlo e poi non ce la fa,

infine bevo a chi ha diritto a un brindisi stasera

e tra questi non ha trovato il suo.

************

Nuovo anno di Madre Teresa di Calcutta

Cosa posso dirvi per aiutarvi a vivere meglio in questo anno?

Sorridetevi

gli uni gli altri;

sorridete a vostra moglie

a vostro marito

ai vostri figli

alle persone con le quali lavorate

a chi vi comanda;

sorridetevi a vicenda;

questo vi aiuterà a crescere nell’amore

perché il sorriso è il frutto dell’amore.

************

Augurio per l’anno nuovo all’amata di Andrej Voznesenskij

Alla finestra cariatidi.

E nelle case tacchi.

Ali

a reazione

di alberi

sfondano i soffitti!

Che meraviglie ci si profetizzano?

Quale nuova sciarada

in questa purità di conifere,

in questi globi fiammanti?

Oh, la ragazza col mandolino!

Inebriando e rimbrottando,

divampa come un mandarino

la buccia del ciuffo rossiccio.

Prende a ruzzare come una scolata,

rosicchia gli aghi dell’albero…

Che vorrà,

da che cosa sarà punta

nell’anno successivo?

Buffoneggia, si fa timida.

Alle finestre una nera neve.

E la portiera in bianco

come un uomo selenico.

«Spegni dunque! Spegni!»

L’amore è sempre

vigilia.

Ha in sé

l’Anno Nuovo

dell’anima.

E l’irruenza dell’albero

è come una donna nel buio –

tutta nel futuro, tutta perle

con gli aghi sulle labbra!

Filastrocca di Capodanno di Gianni Rodari

Filastrocca di Capodanno:

fammi gli auguri per tutto l’anno.

Voglio un gennaio col sole d’aprile,

un luglio fresco, un marzo gentile;

voglio un giorno senza sera,

voglio un mare senza bufera;

voglio un pane sempre fresco,

sul cipresso il fiore di pesco;

che siano amici il gatto e il cane,

che diano latte le fontane.

Se voglio troppo, non darmi niente,

dammi una faccia allegra solamente.

************

L’anno nuovo di Gianni Rodari

Indovinami, indovino,

tu che leggi nel destino:

l’anno nuovo come sarà?

Bello, brutto o metà e metà?

Trovo stampato nei miei libroni

che avrà di certo quattro stagioni,

dodici mesi, ciascuno al suo posto,

un carnevale e un ferragosto,

e il giorno dopo il lunedì

sarà sempre un martedì.

Di più per ora scritto non trovo

nel destino dell’anno nuovo:

per il resto anche quest’anno

sarà come gli uomini lo faranno.

************

O anno nuovo di Gianni Rodari

O anno nuovo, che vieni a cambiare

il calendario sulla parete,

ci porti sorprese dolci o amare?

Vecchie pene o novità liete?

Dodici mesi vi ho portati,

nuovi di fabbrica, ancora imballati;.

trecento e passa giorni ho qui,

per ogni domenica il suo lunedì;

controllate, per favore:

ogni giorno ha ventiquattr’ore.

Saranno tutte ore serene

se voi saprete usarle bene.

Vi porto la neve: sarà un bel gioco

se ognuno avrà la sua parte di fuoco.

Saranno una festa le quattro stagioni

se ognuno avrà la sua parte di doni.

************

È arrivato un treno carico di… di Gianni Rodari

Nella notte di Capodanno,

quando tutti a nanna vanno,

è in arrivo sul primo binario

un direttissimo straordinario,

composto di dodici vagoni,

tutti carichi di doni…

Sul primo vagone, sola soletta,

c’è una simpatica vecchietta.

Deve amar molto la pulizia

perchè una scopa le fa compagnia…

dalla sua gerla spunta il piedino

di una bambola o di un burattino.

“Ho tanti nipoti”, borbotta, “ma tanti!

e se volete sapere quanti,

contate tutte le calze di lana

che aspettano il dono della Befana.”

Secondo vagone, che confusione!

Carnevale fa il pazzerellone:

c’è Arlecchino, c’è Colombina,

c’è Pierrot con la sua damina,

e accanto alle maschere d’una volta

galoppano indiani a briglia sciolta,

sceriffi sparano caramelle,

astronauti lanciano stelle

filanti, e sognano a fumetti

come gli eroi dei loro giornaletti.

Sul terzo vagone

viaggia la primavera

col vento marzolino.

Gocce ridono e piangono

sui vetri del finestrino.

Una rondine vola,

profuma una viola…

tutta roba per la campagna.

In città, tra il cemento,

profumano soltanto

i tubi di scappamento.

Il quarto vagone è riservato

a un pasticcere rinomato

che prepara, per la Pasqua,

le uova di cioccolato.

Al posto del pulcino c’è la sorpresa.

campane di zucchero

suoneranno a distesa.

Un carico giocondo

riempie il quinto vagone:

tutti i fiori del monto,

tutti i canti di maggio…

buon viaggio! buon viaggio!

Giugno, la falce in pugno!

Ma sul sesto vagone

io non vedo soltanto

le messi ricche e buone…

vedo anche le pagelle:

un po’ brutte, un po’ belle,

un po’ gulp, un po’ squash!

ah, che brutta invenzione,

amici miei,

quei cinque numeri prima del sei.

Il settimo vagone

è tutto sole e mare:

affrettatevi a montare!

Non ci sono sedili, ma ombrelloni.

Ci si tuffa dai finestrini

meglio che dai trampolini.

C’è tutto l’Adriatico,

c’è tutto il Tirreno:

non ci sono tutti i bambini…

Ecco perchè il vagone non è pieno.

Sull’ottavo vagone

ci sono le città:

saranno regalate

a chi resta in città

tutta l’estate.

Avrà le strade a sua disposizione:

correrà, svolterà, parcheggerà

da padrone.

A destra e a sinistra

sorpasserà se stesso…

ma di sera sarà triste lo stesso.

Osservate sul nono vagone

gli esami di riparazione.

Severi, solenni come becchini…

e se la pigliano con i bambini!

Perchè qualche volta, per cambiare,

non sono i grandi a riparare?

Sul decimo vagone

ci sono tanti banchi,

c’è una lavagna nera

e dei gessetti bianchi.

Dai vetri spalancati

il mondo intero può entrare:

e’ un ottimo maestro

per chi lo sa ascoltare.

Sull’undicesimo vagone

c’è un buon odore di castagne,

paesi grigi, grigie campagne

già rassegnate al primo nebbione,

e buoni libri da leggere a sera

dopo aver spento la televisione.

Ed ecco l’ultimo vagone,

è fatto tutto di panettone,

ha i cuscini di cedro candito

e le porte di torrone.

Appena in stazione sarà mangiato

di buon umore e di buon appetito.

Mangeremo anche la panca

su cui siede a sonnecchiare

Babbo Natale con la barba bianca.