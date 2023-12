Ti auguro tempo è la poesia scritta da Elli Michler che abbiamo voluto condividere per offrire l’opportunità di scegliere il miglior augurio da fare alle persone che vogliamo bene e in generale a tutti gli esseri viventi in occasione dell’arrivo del prossimo anno.

Il tempo è un a convenzione umana, ma quella più importante e preziosa. Il tempo è il nostro passato con ciò che abbiamo vissuto, con i migliori ricordi che abbiamo. Il tempo è il nostro presente è ciò che ciò permette di poter godere ciò che desideriamo. Il tempo è il futuro ovvero vita e tutte le cose che possono arrivare.

Possiamo ricevere tutti i regali possibili, possiamo essere in possesso di qualsiasi bene materiale, ma cosa c’è di più importante del tempo?

Tempo per amare, per vivere, arricchire noi stessi, viaggiare, sentire, provare, rischiare. Il tempo per ritagliarsi un posto in questo mondo, con consapevolezza.

Ti auguro tempo fa parte della raccolta Dir zugedacht: Wunschgedichte (Dedicato a te: poesie dei desideri) pubblicata per la prima volta nel 1989 dalla casa editrice tedesca Don Bosco Verlag.

Ti auguro tempo di Elli Michler

Non ti auguro un dono qualsiasi,

ti auguro soltanto quello che i più non hanno.

Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere,

se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa.

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,

non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.

Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,

ma tempo per essere contento.

Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,

ti auguro tempo perché te ne resti:

tempo per stupirti e tempo per fidarti

e non soltanto per guadarlo sull’orologio.

Ti auguro tempo per guardare le stelle

e tempo per crescere, per maturare.

Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare.

Non ha più senso rimandare.

Ti auguro tempo per trovare te stesso,

per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono.

Ti auguro tempo anche per perdonare.

Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.