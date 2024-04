“Arte contro la barbarie”, la prima mostra in Italia sulla Liberazione

Giorgio Gaber in questa canzone esprime cosa sia la libertà e come questa sia connaturata all'uomo e al suo vivere in società

Non si è mai troppo piccoli per imparare la storia della nostra Nazione. Ecco 5 libri perfetti per spiegare la Resistenza e il valore della libertà ai più piccoli.

Attraverso la storia del fondatore della casa editrice Einaudi, nel romanzo "Il tempo migliore della nostra vita", Antonio Scurati racconta la Resistenza e la Liberazione italiana.

Durante il ventennio nazifascista, a Taranto, grazie all’opera di due ispettori e poi direttori di quello che diventerà il Museo archeologico nazionale MArTA, si salvava quel patrimonio archeologico che oggi costituisce un tesoro inestimabile per la nazione

In occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, vi proponiamo una frase sulla libertà di Piero Calamandrei, fra i maggiori protagonisti della Resistenza