I 10 libri da leggere che ti cambiano la vita

Leggere cambia la vita. Ogni libro che scopriamo ci porta a conoscere un lato nascosto di noi e del mondo che ci circonda. Ma esistono anche libri che cambiano davvero la vita, perché ci portano a riflettere in modo profondo, ci inducono a modificare qualcosa nella nostra quotidianità, ci restano impressi come inchiostro sulla carta.

Vi abbiamo chiesto quali siano i libri che vi hanno cambiato la vita. Fra le risposte più gettonate la Bibbia, “L’Alchimista” di Paulo Coelho e “Il piccolo principe”. Scoprite tutti i titoli nel nostro articolo!

I 10 libri che vi hanno cambiato la vita

Alla domanda “Quale libro vi ha cambiato la vita”, in molti hanno risposto con questo testo, che non è un semplice libro. La Bibbia, testo sacro dei cristiani, è il libro più tradotto e più letto al mondo, una summa di testi e autori che raccontano la storia del popolo ebraico dalle origini sino all’arrivo di Gesù Cristo. Un testo fondamentale della cultura occidentale, che andrebbe letto almeno una volta nella vita a prescindere dalla propria appartenenza religiosa.

2. “Il Piccolo Principe” di Antoine De Saint-Exupéry

Fra i libri che vi hanno cambiato la vita ce n’è uno che andrebbe letto due volte: la prima da bambini, per scoprire la bellezza della vita e dell’amore, la seconda da adulti, per riscoprire quanto sia straordinario tutto ciò che ci circonda se solo i nostri occhi sono pronti ad accogliere tutta la bellezza che si irradia dal mondo. “Il Piccolo Principe” è una lettura imprescindibile, che di certo può cambiare la vita ed il nostro punto di vista.

3. “Siddharta” di Herman Hesse

“Siddharta” è senz’altro l’opera di Hesse più universalmente nota. Questo breve romanzo di ambiente indiano, pubblicato per la prima volta nel 1922, ha avuto infatti in questi ultimi anni una strepitosa fortuna, ed è uno dei libri che avete citato di più in risposta alla domanda “Quale libro vi ha cambiato la vita?”.

Chi è Siddharta? È uno che cerca, e cerca soprattutto di vivere intera la propria vita. Passa di esperienza in esperienza, dal misticismo alla sensualità, dalla meditazione filosofica alla vita degli affari, e non si ferma presso nessun maestro, non considera definitiva nessuna acquisizione, perché ciò che va cercato è il tutto, il misterioso tutto che si veste di mille volti cangianti. E alla fine quel tutto, la ruota delle apparenze, rifluirà dietro il perfetto sorriso di Siddharta, che ripete il “costante, tranquillo, fine, impenetrabile, forse benigno, forse schernevole, saggio, multirugoso sorriso di Gotama, il Buddha, quale egli stesso l’aveva visto centinaia di volte con venerazione”.

4. “L’Alchimista” di Paulo Coelho

Fra i libri che vi hanno cambiato la vita c’è anche “L’Alchimista” di Paulo Coelho.

Impara ad ascoltare il tuo cuore: è l’insegnamento che scaturisce da questa favola spirituale e magica. Alle frontiere tra il racconto da mille e una notte e l’apologo sapienziale, “L’alchimista” è la storia di una iniziazione.

Ne è protagonista Santiago, un giovane pastorello andaluso il quale, alla ricerca di un tesoro sognato, intraprende quel viaggio avventuroso, insieme reale e simbolico, che al di là dello stretto di Gibilterra e attraverso tutto il deserto nordafricano lo porterà fino all’Egitto delle piramidi. E sarà proprio durante il viaggio che il giovane, grazie all’incontro con il vecchio alchimista, salirà tutti i gradini della scala sapienziale.

5. “Il giovane Holden” di J.D. Salinger

“Il giovane Holden”, un bellissimo romanzo di formazione che cambia il modo di guardare alle cose e alla vita. Non poteva mancare fra i vostri libri preferiti, quelli che conserverete nel cuore per tutta la vita.

Sono passati più di sessant’anni da quando è stato scritto, ma continuiamo a vederlo, Holden Caufield, con quell’aria scocciata, insofferente alle ipocrisie e al conformismo, lui e tutto quello che gli è cascato addosso dal giorno in cui lasciò l’Istituto Pencey con una bocciatura in tasca e nessuna voglia di farlo sapere ai suoi. La trama è tutta qui, narrata da quella voce spiccia e senza fronzoli. Ma sono i suoi pensieri, il suo umore rabbioso, ad andare in scena.

6. “Mille splendidi soli” di Khaled Hosseini

Libri che cambiano la vita? Avete risposto in molti citando “Mille splendidi soli”.

Mille splendidi soli di Khaled Hosseini è uno di quei libri che non si possono dimenticare mai. Dopo aver letto un capolavoro del genere, è impossibile non tenere nel cuore i protagonisti, gli ambienti, i tragici fatti raccontati tra le pagine. Una storia di guerra e amore, dove Hosseini riesce a dare il meglio di sé nel raccontare la tragicità della condizione femminile in Afghanistan. Ma poi racconta anche di forza, di coraggio, di vita.

7. “Succede sempre qualcosa di meraviglioso” di Gianluca Gotto

“Succede sempre qualcosa di meraviglioso” è il racconto di un viaggio che ha come protagonista Davide, un ragazzo che vede tutte le sue certezze crollare una dopo l’altra, fino a perdere il desiderio di vita. E Guilly, un personaggio fuori dal tempo che Davide, per caso o per destino, incontra in Vietnam e da cui apprende un modo alternativo e pieno di luce di prendere la vita.

Una storia di rinascita in cui perdersi per ritrovarsi, che Gianluca Gotto racconta portando il tema della ricerca della felicità – già affrontato nell’autobiografia “Le coordinate della felicità” – su un piano universale: la destinazione finale di questo viaggio non è conquistare un certo tipo di vita, ma uno stato d’animo. Una sensazione di calore che è sempre dentro di noi, indipendentemente da quello che il destino ci ha riservato. Potremmo chiamarla in tanti modi: serenità, pace interiore, leggerezza, calma. Oppure, come direbbe Guilly, “la sensazione di essere a casa, sempre”.

8. “Piccole donne” di Louisa May Alcott

Ha accompagnato molti di noi durante la nostra infanzia. “Piccole donne” è uno dei libri che avete citato più spesso quando vi abbiamo chiesto quale lettura vi avesse cambiato la vita.

Sullo sfondo dell’America lacerata dalla guerra di Secessione si snodano le storie delle protagoniste, tutte femminili, di questo romanzo divenuto da subito un classico amatissimo dal pubblico dei giovani lettori (e non solo). Le “piccole donne” del titolo sono le sorelle March.

9. “Va’ dove ti porta il cuore” di Susanna Tamaro

Olga è nell’età in cui si fanno bilanci. Malata, sente il bisogno di raccontarsi, di ripercorrere la sua giovinezza, il suo matrimonio infelice e le vicende che hanno condotto sua figlia Ilaria a una morte precoce. Ha così inizio la sua lunga confessione alla nipote Marta. Nel gesto della scrittura, pacata ma intensa e commovente, Olga ritrova finalmente il senso della propria vita e della propria identità.

Una storia forte e umanissima che ha emozionato lettrici e lettori di ogni età: un romanzo di sentimenti forti, dove la forma epistolare diventa quasi flusso di coscienza: racconto di sé e del segreto che ha segnato più vite. Un libro più attuale che mai, che ci mette di fronte ai nostri sentimenti e all’importanza delle relazioni.

10. “Manuale del guerriero della luce” di Paulo Coelho

Se accade che il clamore del mondo soffochi la nostra voce interiore, vuol dire che è giunto il momento della lotta: dobbiamo risvegliare il guerriero della luce che dorme in ciascuno di noi e intraprendere un cammino disseminato di lusinghe e tentazioni, un sentiero di vita in cui ogni passo può nascondere le insidie di un intero labirinto, un percorso dove la vittoria ha il medesimo volto della sconfitta. Ma chi può soccorrerci nei momenti di difficoltà?

Quali parole dobbiamo ascoltare tra le miriadi che ci rimbombano nelle orecchie? Possiamo davvero condividere con gli altri i sogni e i rimpianti? Da Paulo Coelho, maestro di vita e di speranza, ecco la mappa per raggiungere un’isola dove il tesoro è la nostra felicità.