Le 10 destinazioni di viaggio scelte dagli amanti della cultura nel 2019

Dalla Barcellona di Zafòn, alla Praga di Franz Kafka, fino allo scenario fiabesco di Colmar in Alsazia, ecco per voi la classifica delle 10 mete perfette da raggiungere se siete amanti della cultura. Un viaggio nelle cittadine più suggestive d’Europa, ma anche un viaggio nella letteratura e nei libri che abbiamo amato.

“La lettura è il viaggio di chi non può prendere un treno” affermava lo scrittore francese Francis de Croisset. Una frase che assume u nsenso ancor più profondo in quegli autori che hanno ambientato i loro libri nei luoghi in cui vivono e sono cresciuti. Uno di questi è Carlos Ruiz Zafón, autore di bestseller come L’ombra del vento e il Il labirinto degli spiriti e che ha ambientato i suoi principali successi nella sua città natale, Barcellona, non soltanto uno sfondo, ma vero e proprio elemento narrativo all’interno della quale si muovono i personaggi protagonisti delle sue opere. Scopriamo insieme la magia di una città come Barcellona attraverso i luoghi narrati dallo scrittore catalano.