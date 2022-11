Weekend a Colmar, nella fiaba dell’Alsazia

Viaggi da lettori

Colmar è una bellissima cittadina dell'Alsazia. Visitarla è come immergersi in una fiaba, simile a quelle raccontate da Lewis Carroll. I mercatini di Natale 2022 sono aperti dal 24 novembre fino al 29 dicembre.

Situata nel nord est della Francia, vicino al confine tedesco, Colmar è la cittadina perfetta per passare uno squisito weekend, immersi nella magia di un’autentica fiaba. Formaggi e buon vino, casette caratteristiche e canali. Colmar è davvero un gioiellino da godersi in completa serenità. Immaginatevi di passeggiare tra le sue stradine, di attraversare i suoi ponti suggestivi e che ricordano le atmosfere di Lewis Carroll, di perdervi nella cittadina, di assaporare i prodotti tipici. Vi piace quello che vedete? Allora prendete un aereo e partire per Colmar!

Colmar ricorda Venezia

Colmar con i suoi canali ricorda la nostra Venezia, tanto che una parte della città viene soprannominata Le petite Venise. Le petite Venise è davvero particolare e suggestivo: è attraversata da un canale navigabile, che accarezza le case e i palazzi storici. Quanto è romantico fare un giretto in barca lungo questo fiume! Le case che si specchiano nell’acqua sono stupende. Alte, colorate, tipiche dei villaggi alsaziani, le loro facciate sono realizzate con imponenti travi di legno a vista. Sono davvero simili alle case delle fiabe, tanto che sembrano fatte di marzapane.

In alcuni punti i ponti sono così bassi che, durante il giro in barca, bisogna abbassare la testa per non sbatterla.

I mercatini di Natale di Colmar

Se volete progettare di visitare una meta suggestiva per le prossime vacanze natalizie, passare le feste a Colmar rappresenta una bellissima opportunità per respirare l’atmosfera scintillante e calda di questa città. Infatti Colmar è famosa per i suoi mercatini, ben sei. Ai cinque precedenti si è aggiunto un nuovissimo mercato gourmet incentrato su deliziosi cibi su ordinazione.

Ciascun mercatino ha cose diverse da poter offrire: passeggiare, bere vin brulé, fare acquisti per i nostri cari, mangiare gustosi dolci qua a Colmar è impagabile. Dal 24 novembre fino al 29 dicembre.

Il mercato coperto

La Lauch, ossia il mercato coperto di Colmar, è da visitare sia per la struttura del luogo, sia per la qualità dei prodotti tipici che potrete degustare e acquistare. Profumi, aromi e cultura: tutto questo troverete in questo bellissimo mercato. Qui la bancarella dei formaggi, là quella della tarte flambée e… poi ancora dolci, bagel, torte rustiche e pane speziato. Ehi, ma guarda, là in quell’angolo ci sono delle signore che acquistano frutta e verdura con cestini di vimini, come si faceva un tempo!

Una delizia per gli occhi, ma soprattutto per il palato.

Per i parchi e per le stradine

Anche solo passeggiare per la stradine di Colmar è bellissimo. La cittadina è piccola e perfettamente a misura di uomo, per cui tanto vale dimenticarsi dei navigatori e delle cartine, perché il bello della città è scoprire tutto vagando. Infatti svoltando un angolo ci si può imbattere in un bellissimo parco, dove fare romantici pic-nic, come Parc Du Champ De Mars, oppure Square De La Montagne-Verte. Proprio in questi parchi da novembre a gennaio vengono allestiti mercatini gastronomici.

I palazzi storici sono un vero incanto, come la Casa delle Teste, la struttura che ospitava l’Antica Dogana, e la Maison Pfister.