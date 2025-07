8 serie tv da vedere in uscita a Luglio 2025

Luglio si apre con un palinsesto ricchissimo per chi ama passare le serate al fresco con una buona serie tv. Dai ritorni cult agli esordi sorprendenti. Otto titoli imperdibili da segnare in agenda, tra Netflix, Prime Video, Sky e Rai. Umorismo metateatrale, gialli tra i parchi americani, risate in romanesco e distopie urbane: ce n’è per tutti i gusti, anche per chi non ha paura degli zombi.

8 serie tv da vedere a luglio 2025: tra unicorni, serial killer e zombie a Manhattan

Che preferiate riderne o spaventarvi, a luglio la tv on demand ha la risposta giusta per ogni serata estiva. Tra killer in doppiopetto, eroine animate, guardaparco tormentati e zombie nella metropolitana, la narrativa seriale continua a raccontarci i desideri, le paure e le contraddizioni del nostro presente. Scegliete la vostra visione, accendete il ventilatore e lasciatevi conquistare.

Il Baracchino Già disponibile su Prime Video – 6 episodi

Una serie animata tutta italiana, in bilico tra il nonsense e il sociale. Il Baracchino è un vecchio comedy club sul punto di chiudere per far spazio a una kebabberia. Ma Claudia, aspirante art director (doppiata da Pilar Fogliati), si oppone con tutte le sue forze. Il proprietario, un unicorno burbero e disilluso (voce di Lillo), non è dello stesso parere… Tra riferimenti a BoJack Horseman, romanesco e stand-up all’amatriciana, questa serie animata è un inno all’assurdo. Daje!

Ballard Dal 9 luglio su Prime Video – 10 episodi

Spinoff del celebre universo narrativo di Bosch, Ballard segue le indagini della detective Renee Ballard, interpretata da Maggie Q. A Los Angeles, la poliziotta deve districare una serie di intricati cold case che mettono a dura prova anche la sua vita privata. Ispirata ai romanzi di Michael Connelly (editi da Piemme), la serie è un poliziesco elegante e classico, con una protagonista carismatica e determinata. Perfetta per chi ama i noir urbani con volti femminili forti.

Too Much Dal 10 luglio su Netflix – 10 episodi

Scritta da Lena Dunham e dal marito Luis Felber, Too Much è una rom-com disfunzionale e irriverente. Dopo una rottura, Jessica (Megan Stalter) si trasferisce da New York a Londra, inseguendo il sogno di una vita da film. Tra Spice Girls e sogni infranti, la serie è lo specchio scuro e disilluso di Notting Hill. Politically incorrect, sboccata e malinconica: un piccolo manifesto per chi si sente “troppo” in un mondo che non lascia spazio alla fragilità.

Dexter: Resurrection Dall’11 luglio su Paramount+ – 10 episodi

Dexter Morgan è tornato. Sopravvissuto all’ultima sparatoria in New Blood, si rifugia a New York, dove viene avvicinato da Charley (Uma Thurman), misteriosa emissaria di un ricco collezionista di serial killer (Peter Dinklage). Inizia così una nuova, torbida discesa negli abissi della mente. Dopo il successo della serie originale, questo nuovo capitolo promette sangue, tensione e riflessioni inquietanti. Solo per fan duri a morire… e amanti del brivido.

Barry – Stagione 3 e 4 Su Sky Atlantic e NOW – dal 13 luglio (S3) e 27 luglio (S4)

Arriva finalmente anche in Italia la dark comedy cult creata da Bill Hader. Barry, killer di mestiere e attore per caso, prova a cambiare vita, ma il passato lo riacciuffa sempre. Le due stagioni (ciascuna di 8 episodi) tornano in blocco con una narrazione sempre più amara e metateatrale. A brillare accanto ad Hader, un memorabile Henry Winkler. Umorismo nero e dramma esistenziale si fondono in una serie che non ha mai paura di sporcarsi le mani.

The Walking Dead: Dead City Dal 14 luglio su Sky Atlantic e NOW – 2 stagioni da 6 e 8 episodi

Lo spin-off/sequel della serie cult ci porta in una Manhattan devastata e isolata. Maggie e Negan devono fronteggiare orde di zombi e umani sempre più spietati. Al centro della narrazione, la ricerca del figlio di Maggie e una convivenza forzata tra ex nemici. Claustrofobico, ruvido, feroce: Dead City è uno sguardo distorto su ciò che resta della civiltà quando tutto il resto è perduto. E per chi ha nostalgia di apocalissi, è una visione obbligata.

Will Trent Dal 16 luglio su Rai 2 – 13 episodi

Tratta dai bestseller di Karin Slaughter, Will Trent segue le indagini dell’omonimo agente speciale di Atlanta, uomo dal passato difficile, deciso a dare un senso al dolore vissuto. Indagini complesse, un tenerissimo cagnolino e un protagonista che sa ridere delle sue ferite: la serie sorprende con il suo equilibrio tra crime e umanità. Da vedere se amate i detective non convenzionali e i personaggi imperfetti.

Untamed Dal 17 luglio su Netflix – 6 episodi

Eric Bana interpreta un ranger del parco di Yosemite alle prese con un omicidio mascherato da incidente. I segreti si annidano nella storia del parco e nella coscienza dei protagonisti. Sam Neill completa il cast di questa miniserie thriller naturalistica in cui l’elemento selvaggio è tanto fuori quanto dentro l’animo umano. Per chi ama il true crime e la wilderness.