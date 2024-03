Primavera, le frasi più celebri dedicate alla bella stagione

Primavera significa primo sole e primo caldo, fiori che sbocciano nei prati e sugli alberi, giornate che si allungano. Tutti elementi che vengono associati al concetto di rinascita e rigenerazione, e che sono stati celebrati con frasi senza tempo scritte da intellettuali e scrittori di ogni epoca.

Le frasi più belle che celebrano l’arrivo della Primavera

Per festeggiare al meglio questo momento di rinascita e di ripresa, che può applicarsi non solo alla natura ma anche all’interiorità di ognuno, vi proponiamo sulla primavera frasi d’autore a tema e aforismi letterari.

Frasi sulla primavera come metafora di vita

“Il giorno in cui Dio ha creato la speranza è stato probabilmente lo stesso giorno in cui ha creato la Primavera.”

Bernard Williams

“Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi.”

Pablo Neruda

“La primavera è quando la vita si manifesta in ogni cosa”

Christina Rossetti

“Potranno recidere tutti i fiori, ma non potranno fermare la primavera.”

Pablo Neruda

“Ritorna primavera. Ed è la terra come un bimbo che sa le poesie”

Rainer Marie Rilke

.“Quando ci sentiamo deboli, tutto ciò che dobbiamo fare è aspettare un po’. La primavera torna, le nevi dell’inverno si sciolgono e le loro acque ci infondono nuova energia.”

Paulo Coelho

“E come i semi sognano sotto la neve, il vostro cuore sogna la primavera”

Khalil Gibran

.“L’amore è una pianta di primavera che profuma ogni cosa con la sua speranza, persino le rovine dove si aggrappa.”

Gustave Flaubert

.“Prima che la mia anima mi consigliasse, dubitavo del valore del mio lavoro. Ora ho capito che gli alberi fioriscono in Primavera e fruttificano d’Estate senza cercare lodi; e le loro foglie cadono in Autunno e i loro rami restano spogli d’Inverno senza timore di biasimo.”

Khalil Gibran

.“Io credo non spunterebbe una foglia in primavera,

non fosse per le labbra degli amanti che baciano,

non fosse per le labbra dei poeti che cantano”

Oscar Wilde

“Un uomo può uccidere un fiore, due fiori, tre… Ma non può contenere la primavera.”

Gandhi

.“L’uomo è come un albero e in ogni suo inverno levita la primavera che reca nuove foglie e nuovo vigore.”

Vasco Pratolini

.“Tutto ciò che accade è usuale e familiare come le rose in primavera e il raccolto in autunno.”

Marco Aurelio

Frasi sulla natura che si risveglia a primavera

“Il sole della primavera scioglie la neve fiocco dopo fiocco…”

Khaled Hosseini

“Non è nei vasti campi o nei grandi giardini che vedo giungere la primavera. È nei rari alberi di una piccola piazza della città. Lì il verde spicca come un dono ed è allegro come una dolce tristezza.”

Fernando Pessoa

,“E’ stato uno di quei giorni di marzo quando il sole splende caldo e il vento soffia freddo: quando è estate nella luce, e inverno nell’ombra.”

Charles Dickens

“La prima rondine venne iersera a dirmi: È prossima la Primavera! Ridon le primule nel prato, gialle, e ho visto, credimi, già tre farfalle. Accarezzandola così le ho detto: Sì è tempo, rondine, vola sul tetto!”

Gianni Rodari

“Ancora non se n’è andato l’inverno, e il melo appare trasformato d’improvviso in cascata di stelle odorose.”

Pablo Neruda

Frasi sulla primavera divertenti

.“In primavera ho contato 136 differenti tipi di tempo all’interno di ventiquattro ore.”

Mark Twain

“La forza della primavera non sarebbe niente se non avesse dormito l’inverno”

José Saramago

“L’autunno arriva la mattina presto, la primavera alla fine di una giornata d’inverno”

Elizabeth Bowen

“Anche gli alberi a primavera scrivono poesie.

E gli stupidi pensano che siano dei fiori.”

Donato Di Poce

