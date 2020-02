“Your Song” di Elton John, la dichiarazione d’amore più bella in musica e parole

Your Song (La tua canzone) è un brano composto ed interpretato dal celebre cantautore britannico Elton John. Il testo della canzone è stato scritto da Bernie Taupin, poeta e paroliere che con Elton John ha formato una delle coppie compositive più note e prolifiche nella storia della musica moderna. Il brano è presumibilmente la canzone più famosa in assoluto di Elton John, rappresenta una pietra miliare nella storia della musica contemporanea.

Fare tutto per amore

Il testo parla dei sentimenti che un ragazzo prova nei confronti di una ragazza, dell’amore sbocciato all’improvviso e che porta lui a voler fare di tutto per lei. “È un po’ strano questo sentimento che provo / Non sono di quelli che sanno nascondersi facilmente / Non ho molti soldi ma, accidenti, se li avessi / Mi comprerei una grande casa dove potremmo vivere insieme.”

Una canzone tutta per lei

Il protagonista, in forma poetica, celebra questo amore confessando di essere disposto a dare il massimo per la sua amata, che in questo momento consiste nel dedicarle una canzone tutta per lei. “E puoi dire a tutti che questa è la tua canzone / Può essere banale ma ora che è fatta / Spero non ti dispiaccia se esprimo a parole / Quanto bella sia la vita finché tu sei al mondo.”

Esaltazione d’amore

La poesia emerge ancor più nitida nei versi della seconda strofa, dove il protagonista attraverso questo amore raggiunge il massimo dell’esaltazione, arrivando a dire “il sole è stato davvero benefico mentre scrivevo questa canzone / è per persone come te che lo tengo acceso.” Un’esaltazione che si alterna alla goffaggine del protagonista, sempre dovuta al sentimento amoroso: “Vedi, ho dimenticato se sono verdi o azzurri / Comunque, ciò che voglio dire è che / I tuoi sono gli occhi più dolci che abbia mai visto.”

