Diamante, la canzone di Zucchero contro la guerra

Respirerò

L’odore dei granai

Pace per chi ci sarà

E per i fornai

Pioggia sarò

E pioggia tu sarai

I miei occhi si chiariranno

E fioriranno i nevai

Impareremo a camminare

Per mano insieme a camminare

Domenica

Aspetterò

Che aprano i vinai

Più grande ti sembrerò

E tu più grande sarai

Nuove distanze

Ci riavvicineranno

Dall’alto di un cielo, Diamante

I nostri occhi vedranno

Passare insieme soldati e spose

Dance in the dark, ballare piano in controluce

Moltiplicare la nostra voce (ah, eh eh)

Singing the time, per mano insieme soldati e spose

Domenica, Domenica

Passare insieme soldati e spose

Dance in the dark, ballare piano in controluce

Moltiplicare la nostra voce (ah, eh eh)

Singing the time, passare in pace soldati e spose

Domenica, oh no