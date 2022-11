Il significato di “The sound of silence”, la canzone sull’incomunicabilità

Canzoni come poesie

Scritta e musicata nel 1964, “The sound of silence” è forse la canzone più celebre del duo Simon & Garfunkel. Fra i pezzi più belli nella storia della musica, il testo di “The sound of silence” è da considerarsi poesia per le sue immagini senza tempo e la sua capacità di evocare e suggerire attraverso l’uso di metafore e allegorie.

A raccontarci “il suono del silenzio” è infatti un gioco di luci e ombre, ma anche una voce fuori campo – quasi biblica – che detta e profetizza il destino di un’umanità incapace di comunicare. Un’immagine che a distanza di 50 anni si rivela davvero profetica, dove il “Dio Neon” è l’emblema dello smartphone che teniamo in mano, che ci scherma dalla vita e ci fa da scudo nella comunicazione con gli altri.

“Fools,” said I, “you do not know,

silence like a cancer grows

Hear my words that I might teach you,

take my arms that I might reach you”

“Sciocchi” dissi io “non sapete

che il silenzio si espande come un cancro

Ascoltate le mie parole così che io possa insegnarvi

prendete le mie braccia così che io possa raggiungervi

Il suono del silenzio

Come le poesie degli antichi, il brano si apre con una sorta di invocazione alla Musa, che prende le sembianze della Notte, dell’oscurità che giunge e ispira il poeta con immagini e visioni che si imprimono nella mente. Comincia così il sogno, un viaggio onirico, in cui l’io vaga in solitudine lungo strade strette e ciottolate, dove la luce è tenue, l’aria è fredda e umida. Ma a squarciare l’oscurità è un lampo improvviso, che rompe il suono del silenzio.

Hello darkness, my old friend

I’ve come to talk with you again

Because a vision softly creeping

Left its seeds while I was sleeping

And the vision that was planted in my brain

Still remains

Within the sound of silence

In restless dreams I walked alone

Narrow streets of cobblestone

‘Neath the halo of a street lamp

I turned my collar to the cold and damp

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light

That split the night

And touched the sound of silence

Ciao oscurità, vecchia amica mia

son venuto per parlare ancora con te

perché una visione strisciando senza far rumore

ha sparso i suoi semi mentre stavo dormendo

E la visione così piantata nel mio cervello,

rimane ancora

nel suono del silenzio

In sogni irrequieti vagai da solo

per viottoli di acciottolato

sotto la tenue luce di un lampione

rivoltai il mio bavero per il freddo e per l’umidità

quando i miei occhi vennero trafitti dal flash di una luce al neon

che lacerò la notte

e toccò il suono del silenzio

Il tema dell’incomunicabilità

Ma è sotto il segno di una luce fredda e bianca che all’io si spalanca una visione biblica. Migliaia di persone che parlano senza comunicare, che sentono senza ascoltare, che scrivono canzoni che non verranno cantate. Una babele dove regna incontrastata l’incomunicabilità, dove il chiacchiericcio si trasforma in un vuoto esistenziale.

And in the naked light I saw

Ten thousand people, maybe more

People talking without speaking

People hearing without listening

People writing songs that voices never share

No one dared

Disturb the sound of silence

E nella luce nuda vidi

diecimila persone, forse più

gente che comunicava senza parlare

gente che sentiva senza ascoltare

gente che scriveva canzoni che nessuna voce avrebbe mai cantato

e nessuno osava

disturbare il suono del silenzio

La profezia

Giunge poi la voce fuori campo, quella del Profeta, che si rivolge agli uomini e li mette in guardia dal pericolo di un silenzio vuoto. “Il silenzio cresce come il cancro” sono queste le parole forse più forti ed emblematiche del pezzo di Simon & Garfunkel, destinate però a cadere inascoltate come gocce di pioggia silente.

“Fools” said I, “You do not know

Silence like a cancer grows

Hear my words that I might teach you

Take my arms that I might reach you”

But my words like silent raindrops fell

And echoed in the wells of silence

“Sciocchi” dissi io “non sapete

che il silenzio si espande come un cancro

Ascoltate le mie parole così che io possa insegnarvi

prendete le mie braccia così che io possa raggiungervi”

Ma le mie parole caddero come gocce di pioggia silenti

Ed echeggiarono nel prorompere del silenzio

Il finale

L’oscurità ha ormai lasciato il posto alla luce, ma è una luce al neon, fredda e asettica, che non dà plasticità al reale, che non esalta i volumi e le forme, ma li appiattisce. Si tratta di una luce divina, degradata a insegna luminosa, come quelle che si trovano in metropolitana o nei corridoi delle case popolari. Il segno luminoso che la voce dei profeti si assottiglia, riducendosi a sussurro, ma non muore e continua a riecheggiare “in the sounds of silence”.

And the people bowed and prayed

To the neon god they made

And the sign flashed out its warning

In the words that it was forming

And the sign said, “The words of the prophets

Are written on the subway walls

And tenement halls”

+And whispered in the sounds of silence”

E la gente s’inchinò e pregò

il dio-neon che aveva creato

e l’insegna saettò il suo avvertimento

nelle parole che si stavano plasmando

E le insegne dissero: “Le parole dei profeti sono scritte sui muri della metropolitana

e nei corridoi delle case popolari

e sussurrate nel suono del silenzio”