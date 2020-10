Che cos’è l’Amore? La spiegazione in “Vi presento Joe Black”

Definire l’Amore è sempre un’ardua impresa, proprio perché è un sentimento che non si fa racchiudere all’interno di una categoria prestabilita. Amore è tutto e niente. Una bella definizione che ci piace tanto è quella data dall’attore Anthony Hopkins, che interpreta Bill Parrish in “Vi presento Joe Black”. Amore è passione e ossessione, secondo Bill Parish: un sentimento che non ti abbandona, che ti offusca i sensi, in cui buttarsi a capofitto. Amore significa vivere.

Che cos’è l’Amore? “Vi presento Joe Black”

“Non un’ombra di trasalimento, non un bisbiglio di eccitazione; questo rapporto ha la stessa passione di un rapporto di nibbi reali. Voglio che qualcuno ti travolga, voglio che tu leviti, voglio che tu canti con rapimento e danzi come un derviscio! Voglio che tu abbia una felicità delirante!

O almeno non respingerla.

Lo so che ti sembra smielato ma l’amore è passione, ossessione, qualcuno senza cui non vivi. Io ti dico: “Buttati a capofitto! Trovati qualcuno che ami alla follia e che ti ami alla stessa maniera!”

Come trovarlo?

Be’, dimentica il cervello e ascolta il cuore.

Io non sento il tuo cuore perché la verità, tesoro, è che non ha senso vivere se manca questo.

Fare il viaggio e non innamorarsi profondamente, beh, equivale a non vivere.

Ma devi tentare perché se non hai tentato non hai mai vissuto.”

