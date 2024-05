Tutto chiede salvezza 2, le prime immagini della serie tv dal libro di Daniele Mencarelli

“Tutto chiede salvezza 2“, arriverà presto su Netflix. Tra le serie tv più sorprendenti delle scorse stagioni televisive, la seconda stagione della serie tv tratta dal libro di Daniele Mencarelli è stata annunciata con le prime immagini in occasione del panel che si è svolto al Salone del Libro di Torino “DALLE PAROLE ALLE IMMAGINI”, moderato da Mario Calabresi e incentrato sulle storie di Netflix ispirate ai libri.

Tutto chiede salvezza 2

Sinossi:

Sono trascorsi due anni da quando abbiamo lasciato Daniele e la nave dei pazzi.

Molte cose sono cambiate: Daniele e Nina sono diventati i genitori della piccola Maria e poco dopo la sua nascita si sono allontanati. Li ritroviamo che si contendono l’affidamento della bambina con il supporto delle rispettive e diversissime famiglie.

Daniele, dopo l’intensa esperienza vissuta durante la settimana di TSO, ha scelto di diventare infermiere e, grazie all’intervento della dottoressa Cimaroli, sta per entrare come tirocinante nell’ospedale in cui era stato ricoverato.

Ha cinque settimane per dimostrare al giudice che quello può diventare un impiego stabile, accreditandosi come un genitore affidabile. In questa nuova veste, Daniele conosce i nuovi pazienti della camerata, che lo costringono a riflettere sul suo eccesso di empatia verso il dolore degli altri e che rischiano di farlo deragliare di nuovo.

La serie tv

Prodotta da Picomedia e scritta e diretta da Francesco Bruni, sceneggiata da Daniele Mencarelli e Daniela Gambaro, la seconda stagione di Tutto chiede salvezza conta nel cast Federico Cesari (Daniele), Fotinì Peluso (Nina), Vincenzo Crea (Gianluca), Vincenzo Nemolato (Madonnina), Lorenzo Renzi (Giorgio), Alessandro Pacioni (Alessandro), Samuel Di Napoli (Rachid), Marco Todisco (Paolo), Vittorio Viviani (Armando), Ricky Memphis (Pino), Filippo Nigro (Dott. Mancino), Raffaella Lebboroni (Dott.ssa Cimaroli), Bianca Nappi (Rossana), Flaure BB Kabore (Alessia), Lorenza Indovina (Anna), Arianna Mattioli (Antonella), Michele La Ginestra (Angelo), Giacomo Mattia (Giovanni), Valentina Romani (Angelica). Con Andrea Pennacchi (Mario). E con Drusilla Foer (Matilde). Con la partecipazione di Carolina Crescentini (Giorgia).

Dal libro al piccolo schermo

Daniele Mencarelli, autore di Tutto chiede salvezza e tra gli sceneggiatori della seconda stagione, ha parlato così dell’adattamento della propria storia sul piccolo schermo:

“Uno può vivere partendo dal presupposto che la letteratura e lo scrittore siano Dio, e quindi che tutto quello che s’avvicina in termini di traduzione, tradimento, allontanamento e evitamento possa essere in qualche modo a tutti gli effetti un peccato; oppure può vivere quella materia che lo scrittore ha prodotto come una materia plastica che a seconda dei linguaggi prende forme diverse. E questa è una grande occasione per poter parlare a pubblici diversi”.

Vincenzo Nemolato, che nella serie interpreta il personaggio di “Madonnina”, porta il suo prezioso punto di vista attoriale a proposito dell’interpretazione del personaggio nella serie Tutto chiede salvezza:

“Ogni personaggio ha bisogno di qualcosa, e trattando i personaggi come persone reali per cercare di empatizzare con loro in maniera più autentica, cerco di capire come posso raccontare quella persona. Mi baso sui dati di fatto, e con Madonnina era bellissimo perché apparentemente non ce n’erano. Quindi ho cominciato ad immaginarmi Madonnina, a fare amicizia con lui e mi ci sono divertito, ho cominciato a guardarlo nella mia immaginazione che proveniva dal romanzo di Daniele.”

Nel corso del panel è intervenuto anche Tinny Andreatta, Vice Presidente per i contenuti italiani di Netflix.

“La trasposizione di un testo in un’opera audiovisiva è per Netflix un elemento strategico molto importante sia a livello globale che a livello italiano, dove per noi il confronto con il romanzo, e con le altre forme di scrittura, è importantissimo. Penso che sia molto bello quando le serie o i film con la loro grande diffusione permettono ai libri di tornare nelle classifiche e a tanti nuovi lettori, potenzialmente di tutto il mondo grazie alla diffusione globale del servizio, di scoprire storie italiane recitate nella nostra lingua e di conoscere nuovi volti e talenti.”

