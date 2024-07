Olimpiadi, 10 frasi famose che celebrano lo spirito olimpico

Analizziamo il celebre motto di Pierre De Coubertin, conosciuto per essere stato il fondatore dei moderni Giochi Olimpici. Una frase che va oltre lo sport e che ci insegna i valori della lealtà e della sportività, da applicare in tutti i campi della vita.

In occasione dell'inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024, ecco una serie di libri da leggere che raccontano il mondo dello sport e fanno entrare nel mood dei giochi olimpici

I versi di Antonio Machado commuovono per la delicatezza con cui di soppiatto si insinuano dentro il lettore, per poi esplodere in un caleidoscopio di emozioni diverse. Sicuramente i suoi versi migliori sono quelli in cui la natura si fa tramite del cuore innamorato, come leggiamo in queste parole

"Se i gatti scomparissero dal mondo" è il romanzo ironico e profondo di Genki Kawamura che sta scalando le classifiche di vendita estive.

Le opere di Vincent Van Gogh, come tutti sappiamo, esprimono attraverso le pennellate e i soggetti tutta la sensibilità che albergava dentro l'artista. Come possiamo vedere in questa opera che è ricerca di Dio e tributo al padre.