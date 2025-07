5 mostre da vedere a Milano a Luglio 2025

Milano sotto il sole di luglio si trasforma in un grande museo a cielo aperto: gallerie, istituzioni e spazi indipendenti propongono un palinsesto di mostre che uniscono contemporaneo, sperimentazione e riflessione.

Se quest’estate siete in città, ti consigliamo le cinque esposizioni da non perdere, tra arte visiva, tecnologia, fotografia e design sostenibile.

Mostre a Milano d’estate: 5 mostre da vedere a luglio 2025

Milano a luglio 2025 va oltre il cliché del caldo e del design: apre le sue porte all’arte contemporanea che parla di identità, tecnologia, attualità, vita e speranza.

Cinque mostre, cinque luoghi simbolo, per connettersi con le trasformazioni del mondo e trovare risposte dentro immagini che intercettano la mente.

Che preferiate riflettere sulla globalizzazione, emozionarvi con i profili umani, sperare nel futuro o guardare oltre i confini, queste esposizioni vi aspettano. Correte a scoprirle prima della pausa estiva!

Il Cerchio Schiacciato nel tempo della globalizzazione Fondazione Mudima | 17 giugno – 3 ottobre 2025

Il titolo suona astratto, ma la mostra incarna il cuore pulsante del contemporaneo. Mudima ospita Il Cerchio Schiacciato nel tempo della globalizzazione e degli equilibri instabili , un progetto nato per riflettere sulle trasformazioni geoeconomiche della contemporaneità. Tra opere visive, installazioni e testi, viene rappresentata una visione poetica e critica del mondo contemporaneo: globalizzazione, squilibri, deriva delle forme politiche.

Un invito per chi ama lasciarsi interrogare dall’arte e vuole andare oltre il visivo, verso il concettuale. Si va dalle installazioni interattive allo scavo concettuale, tra proposte che richiedono attenzione, riflessione e, in alcuni casi, partecipazione diretta. Un progetto collettivo e dinamico che mette in discussione il ruolo dell’arte contemporanea come guida critica in un’epoca di cambiamento repentino.

ELPÌS – Dove nasce la speranza Università Cattolica del Sacro Cuore | 13 giugno – 30 settembre 2025

Il greco elpis significa speranza. E proprio questo sentimento sostanzia la mostra del collettivo artistico di Gianfranco Meggiato, allestita negli spazi della Cattolica. Un percorso tra pittura, installazioni, scultura che riflette sui temi del futuro, del riscatto e della rinascita, calati nella cornice urbana della città.

Da un’apertura verso il futuro, invita a riscoprire la fiducia nel possibile, anche da luoghi dedicati alla formazione. L’estetica del gesto artistico si fa strumento di un messaggio universale.Concepita per nutrire l’immaginazione collettiva e la fiducia nel futuro, l’esposizione invita a toccare, muovere, abitare fisicamente l’arte. Meggiato traduce la speranza in materia e tempo, fermento e relazione, in dialogo con l’università come organismo vivo e incubatore culturale.

Sony World Photography Awards 2025 Museo Diocesano Carlo Maria Martini | 12 giugno – 28 settembre 2025

La fotografia di reportage in tutta la sua forza: arriva al Museo Diocesano la mostra dei vincitori del Sony World Photography Awards 2025. Scatti da tutto il mondo che affrontano temi globali, dai rifugiati alla crisi climatica, con composizioni potenti e testimonianze visive dirette. È un invito a non ignorare il presente: ogni foto è lente sull’oggi, un racconto che scava nella memoria collettiva.

Il museo stesso, con le sue sale suggestive, amplifica il potere narrativo delle immagini. Il Museo Diocesano, con la sua atmosfera raccolta, amplifica l’impatto emotivo, trasformando la visione delle immagini in riflessione sulla responsabilità collettiva e sull’urgenza della narrazione visiva come forma di memoria e coscienza.

Kevin Abosch. Parallax Palazzo Citterio (Brera) | 12 giugno – 14 settembre 2025

E veniamo al confine tra arte, identità e tecnologia. Parallax , mostra personale di Kevin Abosch a Palazzo Citterio, è una riflessione sulla percezione e il soggetto. Il fotografo e visual artist, noto per lavori che esplorano l’identità umana (come il celebre ritratto del polipo), qui utilizza sistemi avanzati di imaging e video-installazioni per indagare il punto di vista. Il titolo stesso, Parallax, rimanda allo spostamento di prospettiva, un concetto tanto visivo quanto esistenziale.

Yukinori Yanagi: Icarus Pirelli HangarBicocca | 27 marzo – 27 luglio 2025

Fausto Hibachi incontra la città: Icarus è la mostra che introduce per la prima volta in Europa le opere di Yukinori Yanagi. L’artista giapponese affronta temi quali confini, migrazione, simboli nazionali e geografia psicologica. Installazioni ampie e potenti, reti, riflessioni su forme volatili e domestiche, invitano a guardare ai nostri miti, ai limiti che ci imponiamo e ai confini da superare. HangarBicocca, con i suoi spazi industriali, rende omaggio alla dimensione fisica e simbolica del progetto.