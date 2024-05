Bridgerton, su Netflix la terza stagione della serie tv tratta dai libri di Julia Quinn

Bridgerton, la fortunata serie tv Netflix ispirata ai libri di successo di Julia Quinn, torna per la terza stagione, che sarà divisa in due parti con la Parte 1 (episodi 1-4) disponibile dal 16 maggio

Bridgerton, la fortunata serie tv Netflix firmata dalla creatrice di Scandal e Grey’s Anatomy e ispirata ai libri di successo di Julia Quinn, torna per la terza stagione, che sarà divisa in due parti con la Parte 1 (episodi 1-4) disponibile dal 16 maggio 2024 e la Parte 2 (episodi 5-8) dal 13 giugno 2024.

Bridgerton

Tratta dai bestseller di Julia Quinn, la serie BRIDGERTON è ambientata nel mondo sensuale, lussuoso e competitivo della società londinese dell’epoca della Reggenza. Dagli scintillanti balli a Mayfair agli aristocratici palazzi di Park Lane e non solo, la serie svela un universo seducente e sontuoso pervaso di complicate regole e drammatiche lotte di potere, dove nessuno può mai dirsi al sicuro.

Il fulcro della serie è la potente famiglia Bridgerton, con ben otto fratelli affiatati che costituiscono un gruppo audace e brillante impegnato a destreggiarsi nel mercato dei matrimoni dell’aristocrazia inglese in cerca di romanticismo, avventura e amore.

Sinossi della terza stagione

Da Shondaland e dalla nuova showrunner Jess Brownell, BRIDGERTON torna per una terza stagione con Penelope Featherington (Nicola Coughlan) che dopo aver sentito le parole denigratorie di Colin Bridgerton (Luke Newton) nei suoi confronti ha finalmente accantonato la cotta di lunga data per lui.

Penelope ha tuttavia deciso che è arrivato il momento di trovare un marito che le garantisca sufficiente indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano dalla madre e dalle sorelle. Ma la mancanza di autostima fa sì che i suoi tentativi di sposarsi falliscano clamorosamente.

Nel frattempo Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e un atteggiamento molto spavaldo, ma è avvilito nel constatare che Penelope, l’unica persona che lo ha sempre apprezzato così com’era, gli sta dando il benservito. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, Colin si offre di farle da mentore per aiutarla a trovare fiducia in se stessa e quindi un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a sortire un effetto anche troppo positivo, Colin è costretto a chiedersi se i suoi sentimenti per la ragazza siano davvero solo amichevoli.

A complicare le cose per Penelope interviene la rottura con Eloise (Claudia Jessie), che ha trovato una nuova amica in circoli inaspettati. Inoltre, la sua presenza sempre maggiore nell’alta società le rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

I nuovi personaggi

Lord Marcus Anderson è interpretato da Daniel Francis. Un uomo carismatico che rischiara ogni stanza con la sua presenza, attirando l’attenzione di alcune matriarche dell’alta società e l’ira di altre.

Harry Dankworth è interpretato da James Phoon. Ciò che a Dankworth manca in termini di arguzia e intelligenza è abbondantemente compensato dalla sua notevole avvenenza.

Lord Alfred Debling è interpretato da Sam Phillips. Un nobile brillante con interessi insoliti. Ma con la ricchezza e il titolo a fare da contrappeso alle sue stranezze, in questa stagione non mancherà di suscitare l’interesse delle giovani donne.

Bridgerton: le location della terza stagione

BASILDON PARK

Scene chiave: Casa di Tilley (interni) / Giardino di casa Featherington (esterni)

Già utilizzata in esterni per il giardino della famiglia Featherington, Basildon funge da casa per un nuovo personaggio in questa stagione: Lady Tilley Arnold, vedova benestante e nuova fiamma di Benedict. Basildon è la dimora perfetta per questa donna caparbia e indipendente.

LOCATION A BATH

Diverse location a Bath offrono cornici meravigliose in questa stagione. The Royal Crescent fornisce gli esterni per Mayfair, la casa dei Featherington, i passaggi in carrozza e la finestra di Penelope. Edward Street e Vane Street fanno da sfondo per Grosvenor Square, Regent Street e le inquadrature chiave della carrozza dei Cowper. Infine, l’Holburne Museum ritorna come esterno immediatamente riconoscibile della tenuta di Lady Danbury in occasione del ballo delle quattro stagioni.

BLENHEIM PALACE

Scene chiave: Evento della mongolfiera di Hawkins (Episodio 303) / Buckingham House

Luogo chiave dell’universo Bridgerton introdotto per la prima volta in LA REGINA CARLOTTA: UNA STORIA DI BRIDGERTON, Blenheim Palace appare per la prima volta in questa stagione di BRIDGERTON.

Nel contesto di BRIDGERTON, Blenheim ha il compito di ampliare il mondo della regina Carlotta. “Prendiamo solo Londra con Kensington Palace, il Castello di Windsor, Buckingham Palace, Hampton Court Palace: tutti questi palazzi erano di proprietà della famiglia reale. Stiamo cercando di espandere questa parte di BRIDGERTON. Blenheim è stato utilizzato molto in LA REGINA CARLOTTA: UNA STORIA DI BRIDGERTON, ed è assolutamente bellissimo. È di proprietà del Duca di Marlborough. Appartiene alla famiglia da anni e anni ed è incantevole. Un posto enorme, assolutamente gigantesco.”

CASTELLO DI GRIMSTHORPE

Scene chiave: Ballo delle innovazioni (Episodio 303) / Casa Hawkins (interni ed esterni)

Lord Hawkins, un nuovo personaggio eccentrico e all’avanguardia, ama le invenzioni.

HAMPTON COURT PALACE

Scene chiave: Balletto e ballo della regina (Episodio 304)

Hampton Court Palace, la location più amata della serie, ritorna in questa stagione per fare da sfondo al balletto sul mito greco e al ballo della regina nell’episodio 304, quando Colin insegue Penelope che si allontana dai festeggiamenti. Lo spazio è stato usato anche come location per le riprese supplementari nel corso della stagione.

OSTERLEY PARK E OSTERLEY HOUSE

Scene chiave: Ballo della luna piena (Episodio 302)

Per l’ambientazione dell’etereo ballo della luna piena, Hood e il suo team sono stati attratti dalla struttura a pianta quadrata di Osterley, che vanta uno splendido quadrilatero al centro. Osterley ha fornito la cornice perfetta per un ballo estivo serale, girato parzialmente in esterni sotto una luna splendente.

PAINSHILL PARK

Scene chiave: Evento della mongolfiera di Hawkins

Già vista nella prima stagione di BRIDGERTON come sfondo per un picnic dei Featherington, Painshill funge da scenario per la dimostrazione della mongolfiera di Hawkins.

RANGERS HOUSE

Scene chiave: Casa Bridgerton (esterni)

Ritorna un’ambientazione tra le preferite dei fan. Inoltre, la base di RAF Halton è usata come ambientazione per gli interni dell’iconica dimora dei Bridgerton.

SQUERRYES COURT

Scene chiave: Festa in giardino / Esterni della tenuta Livingston (Episodio 301)

Squerryes Court, un’altra nuova location per il team di BRIDGERTON, ha fornito lo sfondo lussureggiante per la scena della festa in giardino nell’Episodio 301, dopo la presentazione delle dame alla regina Carlotta.

WILTON HOUSE

Scene chiave: St. James’s Palace (interni ed esterni) / Sala presentazioni / Buckingham House

Wilton House, un’altra ambientazione familiare che ritorna, è diventata il simbolo di tutto ciò che ruota intorno alla regina Carlotta e il team vi effettua due o tre riprese a stagione.

WOBURN WALK

Scene chiave: Modista (esterni) / Regent Street

Per dimostrare quanto sia cresciuta l’attività di modista di Genevieve Delacroix da quando ha stipulato un accordo commerciale con Lady Whistledown, il team ha cercato una nuova location esterna per il negozio ed è approdato a Woburn Walk. Gli interni del negozio sono stati girati nel teatro di posa, ma l’esterno è stato praticamente costruito da zero, insieme a un’intera fila di pittoresche vetrine di negozi di Regent Street.

WREST PARK

Scene chiave: Casa Fuller (interni) / Rotten Row (esterni)

Anche Wrest Park è una location già vista che in questa stagione è usata per rappresentare casa Fuller, così come l’esterno di Rotten Row.

ALTRE LOCATION

L’Old Royal Naval College è una location ricorrente che offre l’ambientazione per Mayfair Market e per alcune riprese aggiuntive della vivace alta società. La tenuta Luton Hoo fa da cornice a più luoghi, tra cui l’esterno della tipografia e il giardino dei Bridgerton. North Mymms Park ci mostra gli interni del White’s, il più antico club per gentiluomini di Londra, mentre Chiswick House è usata per le riprese della chiesa e delle carrozze.

