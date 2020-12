I 10 test sulla lingua italiana più cliccati dai lettori nel 2020

E’ una delle rubriche più lette e virali. Parliamo dei Test sulla lingua italiana e sulle sue regole, appuntamenti fissi per tutti gli amanti dei libri e della cultura che, tra una notizia e un’altra, vogliono anche giocare e prendersi meno sul serio, in piena sintonia con quello che è uno dei punti fondamentali del nostro Manifesto. Rendere la cultura e i libri più popolari e vicini alla gente. Per coloro che si fossero persi alcuni di questi test, vi proponiamo i 10 test sulla lingua italiana più più cliccati sul nostro sito durante il 2020.

A volte, parlando, capita di trovarsi in dubbio rispetto alla coniugazione di alcuni verbi irregolari che al passato assumono forme poco frequenti. Ecco un test per mettere alla prova la vostra conoscenza.

A volte nel linguaggio scritto capita di commettere errori legati all’uso del congiuntivo. Mettetevi alla prova con questo test per scoprire il vostro grado di conoscenza.

Pensate di conoscere termini poco usati e locuzioni complicate? Mettetevi alla prova con questo quiz e scoprite quante parole difficili riuscite a indovinare!

Ecco il test per scoprire quanto conosci la lingua italiana. 10 domande che ti faranno capire se conosci tutte le regole della nostra lingua.

Rispondi alle domande di questo test sulla lingua italiana e scopri il tuo livello di conoscenza della nostra lingua madre.

A volte nel linguaggio scritto capita di commettere errori legati all’uso dell’apostrofo. Mettetevi alla prova con questo test per scoprire il vostro grado di conoscenza.

Pensi di conoscere la grammatica italiana? Mettiti alla prova con questo quiz! Mettiti alla prova con questo quiz sulla grammatica italiana e scopri il tuo livello di conoscenza della nostra bellissima lingua.

Conosci i modi di dire italiani? Scoprilo con questo test Pensi di conoscere i modi di dire italiani? Mettiti alla prova, senza trovare soluzioni altrove, e rispondi alle domande di questo quiz.

Mettetevi alla prova con il seguente test per scoprire se conoscete le regole legate all’ortografia delle parole composte e che raddoppiano le consonanti. Conosci i neologismi della lingua italiana? Scoprilo con questo test Pensi di conoscere i neologismi italiani? Mettiti alla prova, senza sbirciare su internet, e rispondi alle domande di questo test linguistico.

