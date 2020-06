Conosci i neologismi della lingua italiana? Scoprilo con questo test

L’Italiano è in continua evoluzione. Sono tanti i neologismi ed i nuovi termini che si aggiungono nel nostro vocabolario, risultato di ciò che avviene nel nostro Paese e, spesso, delle influenze dovute a termini e modi appartenenti ad altre culture e lingue.

I neologismi della lingua italiana

Negli ultimi anni sono stati diversi i neologismi e le nuove parole entrate nell’uso comune. La nostra lingua, così come molte altre, non è statica ed è stata spesso influenzata dal trascorrere del tempo, e anche dal raffronto rispetto a quelle che sono sia altre lingue, sia discipline specifiche.

Come può confermare la stessa Crusca, la lingua italiana non è stata mai così viva e propensa ad accogliere come negli ultimi tempi neologismi e nuove terminologie e parole. Pensi di conoscerle tutte? Mettiti alla prova, senza sbirciare su internet, e rispondi alle domande di questo test.

Passo 1 di 7 14% Cosa vuol dire “droplet”? * Gocciolina riferita alla diffusione del virus attraverso respirazione, tosse, ecc. Salto del virus dall’animale all’uomo Tecnica utilizzata in medicina per lo studio della situazione dei vasi sanguigni Sinonimo di virologo, significa colui che studia i virus

Che cos’è la nomofobia? * Avversione nei confronti degli omosessuali Paura di essere chiamato con nomi diversi dal proprio Paura di non avere il cellulare a portata di mano Paura delle regole

Che cosa indica il verbo friendzonare? * Difficoltà a stringere amicizie nuove Tradire un'amicizia storica Voglia di ampliare la propria sfera di conoscenze Respingere uno spasimante confinandolo nella sfera dell’amicizia

Chi è definito un Hikomori? * Un ragazzo che volontariamente vive recluso nella propria camera da letto, rifiutando ogni contatto esterno e passando le proprie giornate davanti a un computer Un giovane che ha una certa predisposizione per la tecnologia ed è al contempo tendenzialmente solitario Un giovane anticonformista, che si riconosce per atteggiamenti stravaganti e abbigliamento eccentrico e variopinto Un giovane tendenzialmente disinteressato alla politica

Che cosa significa “perlescenza”? * Continuità prolungata e per lo più sentita come motivo di ostilità o di ostinazione Progressiva attenuazione; tendenza a divenire indistinto, inafferrabile Il riflettersi della luna sulle acque increspate del mare Effetto visivo che si produce quando una superficie colpita dalla luce manda riflessi perlacei o madreperlacei particolarmente lucenti e brillanti

Cosa vuol dire “svapare”? * Modo ostentato di camminare, divenuto parola gergale per indicare un atteggiamento Conoscere di persona una specifica partner di uno sportivo famoso Fumare una sigaretta elettronica Scorrere sulla superficie dello smartphone verso l’alto per aprire articolo su Instagram

Chi sono i "Coronials"? * La generazione che nascerà nascerà nei prossimi mesi come conseguenza del distanziamento sociale e, in alcuni paesi, dell’isolamento I fan della Corona Inglese e delle vicende legate al Principe Harry Insieme di persone che si trasferiscono in un altro luogo dove rimangono uniti in una comunità I follower e i seguaci di Fabrizio Corona



