Lingua italiana, conosci l’uso corretto dell’apostrofo? Scoprilo con il test

In italiano l’apostrofo si utilizza quando si presenta il fenomeno dell’elisione. L’elisione consiste nella caduta della vocale non accentata di una parola di fronte alla vocale iniziale di un’altra parola. Ci sono delle precise regole della lingua italiana per cui il fenomeno dell’elisione avviene. Sicuri di ricordarle tutte?

L’uso dell’apostrofo in italiano

Come dice la Treccani, nell’ortografia italiana, l’apostrofo (’) si usa per segnalare la caduta di una o più lettere di una parola. Il corretto uso dell’accento nell’Italiano scritto è spesso causa di dubbi e incertezze, tanto da essere annoverato tra gli errori più frequenti. E voi, pensato di saper utilizzare bene l’apostrofo? Se avete qualche dubbio, potete consultare prima questo nostro articolo dedicato. I più temerari, invece, possono subito mettersi alla prova svolgendo il seguente test.

Passo 1 di 7 14% Quale delle seguenti forme è corretta? * Non so chi ha procurato il danno alla mia auto Non so quanto manchi per arrivare alla fine del percorso Non sò perché ti ostini a ripetere gli stessi errori Non so’ dove sia la tua borsa

Quale delle seguenti frasi NON è corretta? * Un’ape mi ha punto sulla pianta del piede Ho visto volare nel cielo un aquilone colorato Ieri sono dedicata a piantare i fiori in un aiuola dietro casa Un albero è stato abbattuto dalle raffiche di vento di ieri

Quale delle seguenti frasi è corretta? * Qual é la parte più ostica dell’esame? Qual é la città più bella che hai visitato in questi anni? Qual è la libreria più vicina a casa tua? Qual’è il tuo romanzo preferito?

Quale di queste frasi è corretta? * Te e io saremo amici per sempre Beviamo il te’ prima che si raffreddi Ci vorrebbe una tazza calda di tè per resistere a questo freddo Verrei volentieri con tè a fare una passeggiata

Quale delle seguenti frasi NON è corretta? * Se tu fossi stato più attento, non avresti sbagliato strada Parlava tra sé e sé senza badare alle orecchie indiscrete dei passanti Ogni volta che usciva di casa portava con se il vecchio ombrello del nonno Essere sé stessi non è sempre semplice

Quale delle seguenti forme NON è corretta? * Fa quello che ti dico Rifà ogni volta lo stesso errore Anni fa, visitai Barcellona e ne rimasi incantata Mi fa male la schiena

Quale delle seguenti forme NON è corretta? * Non l’ho trovato né in cantina né in soffitta Se potessi scegliere dove andare, non andrei ne in campagna ne in città Ne uso sempre poca di crema per il viso Ce ne sono tante di città da visitare per un soggiorno all’insegna dell’arte



