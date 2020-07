Lingua italiana. Sai coniugare i verbi al passato? Scoprilo con questo test

Sai coniugare correttamente i verbi al passato? Secondo Treccani, il passato in linguistica indica la precedenza dell’azione o avvenimento rispetto al punto di vista di chi parla. A seconda del fatto che l’avvenimento si consideri come compiuto o in svolgimento, contemporaneo o anteriore rispetto a un altro evento passato, si può adoperare – se naturalmente la lingua possiede un mezzo d’espressione corrispondente – l’imperfetto, il perfetto, l’aoristo, il piuccheperfetto. Ma talvolta capita che, parlando, ci ritroviamo in dubbio rispetto alla coniugazione di alcuni verbi irregolari che al passato assumono forme poco frequentate.

La corretta coniugazione dei verbi

La coniugazione di alcuni verbi è già stata oggetto di analisi in un precedente articolo. Pensate di saper coniugare bene i verbi al passato? Mettetevi subito alla prova svolgendo il seguente test.

Passo 1 di 7 14% Qual è il passato remoto di “accedere”? * Io accesi Io accendei Io accedei Io accessi

Qual è l’imperfetto di “benedire”? * Io benedivivo Io benedicevo Io benedivo Io benedicei

Qual è il passato remoto di “intervenire”? * Egli intervenisse Egli interveniva Egli intervenì Egli intervenne

Qual è il passato remoto di “cuocere” * Io cuocei Io cucinai Io quossi Io cossi

Qual è il participio passato di “esigere”? * Esatto Non esiste Esagito Esìgito

Qual è il passato remoto di “espellere”? * Io espelli Io espulsi Io espellei Io espellevo

Qual è il passato remoto di “nuocere”? * Io nocqui Io nocei Io nossi Io nocetti



