Conosci le parole difficili della lingua italiana? Scoprilo con questo test

La lingua italiana è ricca di parole e densa di significati, termini a volte poco usati e quindi non di comune conoscenza. Per questo, abbiamo già dedicato un articolo per illustravi alcune delle parole più difficili della nostra amata lingua.

Le parole difficili della lingua italiana

Solo una settimana fa vi avevamo chiesto di riconoscere i neologismi della lingua italiana. Stavolta vi chiediamo di riconoscere parole e locuzioni difficili, il cui uso non è così frequente oggi. Pensate di conoscere i termini della nostra lingua poco usati? Anche se non le avete mai utilizzate, è possibile risalire al significato di alcune di queste parole con un pizzico di intuito e, perché no, anche un po’ di fortuna.

Quindi, mettetevi alla prova con questo quiz e scoprite quante parole difficili riuscite a indovinare!

Passo 1 di 7 14% Cosa vuol dire “galvanizzare”? * Semplificare un concetto ostico Battere due corpi insieme in modo da produrre uno scoppio Eccitare, infondere entusiasmo e un’improvvisa energia Vincere in battaglia un nemico, sbaragliarlo

Cosa vuol dire “callido”? * Furbo, astuto Eccessivamente magro Di colore tra il celeste e il verde, o anche celeste chiaro Allegro, festevole; che esprime un’interiore letizia e serenità

Cosa vuol dire “pernicioso”? * Noioso, insignificante Incline alla violenza Capace di nuocere in modo grave e irreparabile. Che non ha valore né pregio, o ne ha poco rispetto ad altri elementi dello stesso tipo

Chi è un “sicofante”? * Cacciatore di elefanti Brigante Calunniatore Criminale

Cosa vuol dire “lapalissiano”? * Talmente ovvio che l’enunciazione ne risulterebbe ridicola Luculliano Sontuoso Lussuoso

Cosa vuol dire “gnomico”? * Sentezioso Scadente Di dimensioni piccole Ostico

Cosa vuol dire “foriero”? * Straniero Ambasciatore Persona che non è nativa del luogo in cui si trova, ma è venuta da un’ altra città Chi precede annunciando un avvenimento



