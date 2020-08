Conosci l’ortografia delle parole composte? Scoprilo con questo test

In grammatica, l’ortografia è il modo corretto di scrivere le parole, ossia l’impiego corretto dei segni grafici e d’interpunzione in una determinata lingua e l’insieme delle norme che lo regolano. Tra le difficoltà più comuni, occupa una posizione di primo piano l’uso corretto delle doppie.

Le regole della doppia consonante

Esistono specifiche regole che delineano l’uso corretto delle doppie, in particolare nelle parole composte. Ad esempio, raddoppiano la consonante iniziale le parole che si uniscono ad alcuni prefissi, salvo eccezioni riguardanti alcune consonanti o sillabe (es “zia”). Attenzione:la presenza di una doppia consonante dipende dall’etimologia della parola, cioè dalla sua derivazione dal latino. In questi casi, non c’è regola che tenga, occorre conoscere la parola per scriverla correttamente.

Il test

Mettetevi alla prova con il seguente test per scoprire se conoscete le regole legate all’ortografia delle parole composte e che raddoppiano le consonanti

Passo 1 di 7 14% Quale è la corretta trascrizione della parola? * da pertutto dapertutto dappertutto d’appertutto

Quale di queste frasi è sbagliata? * Abbiamo messo tutto a posto Mi ha detto Valerio che è tutto apposto Ho apposto il bicchiere nella credenza Secondo Paolo, tu hai sbagliato apposta

Qual è la frase corretta? * A v'olte ti penso Avolte ti penso avvolte ti penso A volte ti penso

Qual è la corretta trascrizione della parola? * contraddire contradire contra dire con tradire

Qual è la scrittura esatta? * a parte tutto apartetutto appartetutto apparte tutto

Quali di queste frasi è sbagliata? * Farò il mio dovere, né più né meno Non ha mangiato nemmeno una patatina Non voglio essere da meno rispetto a lui Non c'è né meno un errore nel compito

Quali di queste parole è scritta in maniera errata? * scorrazzare frattanto leggibbile sovrappeso



