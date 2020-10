Qualche tempo fa vi avevamo sottoposto un altro quiz sulla conoscenza della lingua italiana. Ecco 10 nuove domande per scoprire se conosci davvero la lingua italiana. In caso di esito negativo, potreste tornare sui libri con i vostri figli. Scoprite subito con noi se a un esame di grammatica e lingua italiana sareste promossi o bocciati! Ecco, per i più curiosi, le soluzioni alle domande del test.

Quanto conosci la lingua italiana? Scoprilo con questo test ! Passo 1 di 10 10% Qual è il significato della parola EMETICO?* Essere molto amico di qualcuno detto di sostanza atta a provocare il vomito a scopo terapeutico. che è perfettamente chiuso. che serve all'interpretazione dei monumenti e dei testi antichi

Quale di questi termini non ha il plurale?* Ciglio Specie Fascio Penna

A quale tempo del verbo indurre appartiene “Lei ebbe indotto” ?* Trapassato remoto Congiuntivo presente Congiuntivo passato Passato remoto

Quale delle seguenti frasi è scritta in modo corretto?* Nessuna delle risposte precendenti. Fa' subito quello che ti ho scritto! Oggi fa' freddo. Chiara non fà mai nulla

Quale delle seguenti parole è un aggettivo?* Poco Esagerato Molto Nessuna delle risposte precendenti.

L'articolo determinativo è* concorda solo in genere col sostantivo che precede ma non in numero una parte invariabile del discorso una parte variabile del discorso concorda solo in numero col sostantivo che precede ma non in genere

Quale parola è scritta in modo sbagliato?* Aggiungere Accellerare Quadro Acqua

Quale espressione è corretta?* Se eri venuto ci saremo divertiti Se fossi venuto ci saremmo divertiti Se venivi ci saremo divertiti Se eri venuto ci saremmo divertiti

Quale segno di punteggiatura è sbagliato in questa frase? Marco disse alla nonna: "Non ho ancora fatto la scelta definitiva, sul liceo che frequenterò il prossimo anno".* La virgola I due punti Il punto Le virgolette

In quale dei seguenti gruppi è presente un elemento che non gli appartiene?* Pronomi indefiniti: molti, qualche, nulla, questo Pronomi relativi: che, cui, nel quale, da cui Pronomi dimostrativi: coloro, colui, codesto, quello Pronomi personali: io, lui, esso, sé



