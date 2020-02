San Valentino, la storia della festa degli innamorati

Oggi, 14 febbraio, si festeggia San Valentino la festa degli innamorati, l’occasione per eccellenza per dimostrare amore e affetto alle persone che amiamo. Forse però non tutti conoscono l’origine di questa ricorrenza, legata alla vita del santo Valentino, vescovo di Terni, morto martire proprio il 14 febbraio. Ecco dunque l’origine della festa degli innamorati.

I Lupercalia

La festa di San Valentino venne istituita nel 496 d.C. da Papa Gelasio I, il quale decise di istituire la festa degli innamorati per sostituire i riti brutali dei Lupercalia, antica festività pagana. Fino al IV secolo infatti si celebravano il 15 febbraio tali riti in onore al Fauno Luperco, il dio protettore della fertilità: danze sfrenate, inni agli eccessi, riti di rinascita entravano in netto contrasto con la morale cristiana. Durante le feste le matrone romane, incluse le donne in cinta, si offrivano spontaneamente a frustate di giovani devoti a Luperco.