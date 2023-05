“Ode all’ape”, la straordinarietà della natura nella poesia di Pablo Neruda

Il 20 maggio ricorre la Giornata delle api, un’occasione per ringraziare questi piccoli insetti preziosi per il nostro ecosistema. Per l’occasione, scopriamo “Ode all’ape” di Pablo Neruda, uno splendido inno alla natura e alle qualità delle api.

“Ode all’ape” di Pablo Neruda

Moltitudine di api!

Entra ed esce

dal carminio, dall’azzurro,

dal giallo,

dalla più tenera

morbidezza del mondo: entra in

una corolla

precipitosamente,

per affari,

esce

con un vestito d’oro

e gli stivali

gialli. Perfetta

dalla cintura,

con l’addome rigato

da sbarre scure,

la testolina

sempre

pensierosa

e le

ali

bagnate: entra

in tutte le finestre odorose,

apre

le porte della seta,

penetra nei talami

dell’amore più fragrante, inciampa

in

una

goccia

di rugiada

come in un diamante e da tutte le case

che visita

estrae

il miele

misterioso,

ricco e pesante

miele, spesso aroma,

liquida luce che cade a goccioloni,

finché al suo

palazzo

collettivo

ritorna

e nelle gotiche merlature

deposita

il prodotto

del fiore e del volo,

il sole nuziale serafico e segreto! Moltitudine d’api!

Elevazione sacra

dell’unità,

collegio

palpitante! Ronzano

sonori

numeri

che lavorano

il nettare,

passano

veloci

gocce

d’ambrosia: è la siesta

dell’estate nelle verdi

solitudini

di Osorno. Sopra

il sole inchioda le sue lance

nella neve,

risplendono i vulcani, ampia

come

i mari

è la terra,

azzurro è lo spazio,

ma

c’è qualcosa

che rema, è

il bruciante

cuore dell’estate, il cuore di miele

moltiplicato,

la rumorosa

ape,

il crepitante

favo

di volo e oro! Api,

lavoratrici pure,

ogivali

operaie,

fine, scintillanti

proletarie,

perfette,

temerarie milizie

che nel combattimento attaccano

con pungiglione suicida, ronzate,

ronzate sopra

i doni della terra,

famiglia d’oro,

moltitudine del vento,

scuotete l’incendio

dei fiori,

la sete degli stami,

l’acuto

filo

di odore

che raccoglie i giorni, e propagate

il miele

oltrepassando

i continenti umidi, le isole

più remote del cielo

dell’ovest. Sì:

la cera innalzi

statue verdi,

il miele

sparga

lingue

infinite,

e l’oceano sia

un alveare,

la terra

torre e tunica

di fiori, e il mondo

una cascata,

chioma,

crescita

inesauribile

di favi!

Pablo Neruda

Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, meglio noto con lo pseudonimo Pablo Neruda, nasce in Cile nel 1904 da un’umile famiglia, che cerca di garantirgli una vita serena e felice nonostante le difficoltà economiche. Pablo va a scuola e si iscrive persino all’università ma, alla fine, non riesce a portare a termine gli studi, così decide di arruolarsi nel corpo diplomatico cileno.

Così, il giovane viaggia molto, poiché presta servizio in diversi paesi negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Appassionato di lettere e scrittura, Pablo in Spagna fa la conoscenza di García Lorca e di Alberti, che diventano quasi una fonte di ispirazione per l’uomo, che si avvicina alla poesia modernista.

Allo scoppio della guerra civile, Neruda prende una netta posizione contro Franco, e si colloca sempre di più fra quegli intellettuali impegnati che guardano con favore al socialismo. Perciò, rientrato in Cile, aderisce al Partito Comunista Cileno e si impegna politicamente. Sono questi gli anni in cui Neruda, infatti, viene eletto senatore. Quando la situazione politica cambia in Cile, e gli esponenti del Partito Comunista vengono esiliati, Pablo Neruda è costretto a lasciare nuovamente il suo paese per poi rientrarvi, grazie ad un’amnistia, nel 1952.

Nel frattempo, la sua produzione poetica diventa sempre più amata e celebrata, tanto che nel 1971 viene insignito del Nobel per la Letteratura. Pablo Neruda, che viene riabilitato politicamente con l’elezione del presidente Allende, muore in Cile nel 1973.