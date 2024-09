Sensibilità, poesia, amore e sentimento: Pablo Neruda, il poeta Premio Nobel per la Letteratura nel 1971, è tutto questo. Nato il 12 luglio 1904 e scomparso il 23 settembre 1973, Pablo Neruda è considerato uno dei più grandi esponenti della letteratura latino – americana di tutti i tempi.

Spesse volte è stato definito un vero e proprio “poeta-pittore” perché proprio come un artista dipinge la realtà attraverso le sue parole.

Pablo Neruda può essere benissimo considerato il poeta che più di tutti ha celebrato l’amore.

La poesia ha messo sempre al centro per donne. Neruda è riuscito a fare un quadro meraviglioso della femminilità.

Ecco perché abbiamo voluto celebrare il grande poeta cileno con una breve raccolta di poesie che riteniamo fondamentale leggere e condividere.

Due amanti felici – Pablo Neruda Due amanti felici fanno un solo pane,

una sola goccia di luna nell’erba,

lascian camminando due ombre che s’unisco,

lasciano un solo sole vuoto in un letto. Di tutte le verità scelsero il giorno:

non s’uccisero con fili, ma con un aroma

e non spezzarono la pace né le parole.

È la felicità una torre trasparente. L’aria, il vino vanno coi due amanti,

gli regala la notte i suoi petali felici,

hanno diritto a tutti i garofani. Due amanti felici non hanno fine né morte,

nascono e muoiono più volte vivendo,

hanno l’eternità della natura.

************

Qui ti amo – Pablo Neruda Negli oscuri pini si districa il vento.

Brilla la luna sulle acque erranti.

Trascorrono giorni uguali che s’inseguono. La nebbia si scioglie in figure danzanti.

Un gabbiano d’argento si stacca dal tramonto.

A volte una vela. Alte, alte stelle. O la croce nera di una nave.

Solo.

A volte albeggio, ed è umida persino la mia anima.

Suona, risuona il mare lontano.

Questo è un porto.

Qui ti amo. Qui ti amo e invano l’orizzonte ti nasconde.

Ti sto amando anche tra queste fredde cose.

A volte i miei baci vanno su quelle navi gravi,

che corrono per il mare verso dove non giungono.

Mi vedo già dimenticato come queste vecchie àncore.

I moli sono più tristi quando attracca la sera. La mia vita s’affatica invano affamata.

Amo ciò che non ho. Tu sei cosi distante.

La mia noia combatte con i lenti crepuscoli.

Ma la notte giunge e incomincia a cantarmi.

La luna fa girare la sua pellicola di sogno. Le stelle più grandi mi guardano con i tuoi occhi.

E poiché io ti amo, i pini nel vento

vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie di filo metallico.

************

LXIV Sonetto – Pablo Neruda Per tanto amore la mia vita si tinse di viola

e andai di rotta in rotta come gli uccelli ciechi

fino a raggiungere la tua finestra, amica mia:

tu sentisti un rumore di cuore infranto e lì dalle tenebre mi sollevai al tuo petto,

senz’essere e senza sapere andai alla torre del frumento,

sorsi per vivere tra le tue mani,

mi sollevai dal mare alla tua gioia. Nessuno può dire ciò che ti devo, è lucido

ciò che ti devo, amore, ed è come una radice,

nativa d’Araucania, ciò che ti devo, amata. È senza dubbio stellato tutto ciò che ti devo,

ciò che ti devo è come il pozzo d’una zona silvestre

dove il tempo conservò lampi erranti.

Corpo di donna, bianche colline, cosce bianche,

assomigli al mondo nel tuo gesto di abbandono.

Il mio corpo di rude contadino ti scava

e fa scaturire il figlio dal fondo della terra. Fui solo come un tunnel. Da me fuggivano gli uccelli

e in me irrompeva la notte con la sua potente invasione.

Per sopravvivere a me stesso ti forgiai come un’arma,

come freccia al mio arco, come pietra per la mia fionda. Ma viene l’ora della vendetta, e ti amo.

Corpo di pelle, di muschio, di latte avido e fermo.

Ah le coppe del seno! Ah gli occhi d’assenza!

Ah le rose del pube! Ah la tua voce lenta e triste! Corpo della mia donna, resterò nella tua grazia.

Mia sete, mia ansia senza limite, mio cammino incerto!

Rivoli oscuri dove la sete eterna rimane,

e la fatica rimane, e il dolore infinito.

************

Il tuo sorriso – Pablo Neruda Toglimi il pane, se vuoi,

toglimi l’aria, ma

non togliermi il tuo sorriso. Non togliermi la rosa,

la lancia che sgrani,

l’acqua che d’improvviso

scoppia nella tua gioia,

la repentina onda

d’argento che ti nasce. Dura è la mia lotta e torno

con gli occhi stanchi,

a volte, d’aver visto

la terra che non cambia,

ma entrando il tuo sorriso

sale al cielo cercandomi

ed apre per me tutte

le porte della vita. Amore mio, nell’ora

più oscura sgrana

il tuo sorriso, e se d’improvviso

vedi che il mio sangue macchina

le pietre della strada,

ridi, perché il tuo riso

sarà per le mie mani

come una spada fresca. Vicino al mare, d’autunno,

il tuo riso deve innalzare

la sua cascata di spuma,

e in primavera, amore,

voglio il tuo riso come

il fiore che attendevo,

il fiore azzurro, la rosa

della mia patria sonora. Riditela della notte,

del giorno, delle strade

contorte dell’isola,

riditela di questo rozzo

ragazzo che ti ama,

ma quando apro gli occhi

e quando li richiudo,

quando i miei passi vanno,

quando tornano i miei passi,

negami il pane, l’aria,

la luce, la primavera,

ma il tuo sorriso mai,

perché io ne morrei. ************ Ancora abbiamo perso questo tramonto – Pablo Neruda Ancora abbiamo perso questo tramonto.

Nessuno stasera ci vide con le mani unite

mentre il vento azzurro cadeva sopra il mondo. Ho visto dalla mia finestra

la festa del ponente sui monti lontani.

A volte, come una moneta

si incendiava un pezzo di sole tra le mani.

Io ti ricordavo con l’anima stretta

da quella tristezza che tu mi conosci. Allora dove eri?

Tra quali genti?

Che parole dicendo?

Perché mi arriva tutto l’amore d’un colpo

quando mi sento triste e ti sento così lontana? Cadde il libro che sempre si prende nel tramonto

e come un cane ferito ai miei piedi rotolò la mia cappa.

Sempre, sempre ti allontani nelle sera

dove corre il tramonto cancellando statue.

************

Ode al giorno felice – Pablo Neruda Questa volta lasciate che sia felice,

non è successo nulla a nessuno,

non sono da nessuna parte,

succede solo che sono felice

fino all’ultimo profondo angolino del cuore. Camminando, dormendo o scrivendo,

che posso farci, sono felice.

Sono più sterminato dell’erba nelle praterie,

sento la pelle come un albero raggrinzito,

e l’acqua sotto, gli uccelli in cima,

il mare come un anello intorno alla mia vita,

fatta di pane e pietra la terra

l’aria canta come una chitarra. Tu al mio fianco sulla sabbia, sei sabbia,

tu canti e sei canto.

Il mondo è oggi la mia anima

canto e sabbia, il mondo oggi è la tua bocca,

lasciatemi sulla tua bocca e sulla sabbia

essere felice,

essere felice perché sì,

perché respiro e perché respiri,

essere felice perché tocco il tuo ginocchio

ed è come se toccassi la pelle azzurra del cielo

e la sua freschezza.

Oggi lasciate che sia felice, io e basta,

con o senza tutti, essere felice con l’erba

e la sabbia essere felice con l’aria e la terra,

essere felice con te, con la tua bocca,

essere felice.

************

Se tu mi dimentichi– Pablo Neruda Voglio che sappia

una cosa. Tu sai com’è questo:

se guardo

la luna di cristallo, il ramo rosso

del lento autunno alla mia finestra,

se tocco

vicino al fuoco

l’impalpabile cenere

o il rugoso corpo della legna,

tutto mi conduce a te,

come se ciò che esiste,

aromi, luce, metalli,

fossero piccole navi che vanno

verso le tue isole che m’attendono. Orbene,

se a poco a poco cessi di amarmi

cesserò d’amarti a poco a poco.

Se d’improvviso

mi dimentichi,

non cercarmi,

ché già ti avrò dimenticata. Se consideri lungo e pazzo

il vento di bandiere

che passa per la mia vita

e ti decidi

a lasciarmi alla riva

del cuore in cui affondo le radici,

pensa

che in quel giorno,

in quell’ora,

leverò in alto le braccia

e le mie radici usciranno

a cercare altra terra. Ma

se ogni giorno,

ogni ora

senti che a me sei destinata

con dolcezza implacabile.

Se ogni giorno sale

alle tue labbra un fiore a cercarmi,

ahi, amor mio, ahi mia,

in me tutto quel fuoco si ripete,

in me nulla si spegne n‚ si oblia,

il mio amore si nutre del tuo amore, amata,

e finché tu vivrai starà tra le tue braccia

senza uscir dalle mie.

************

Non t’amo se non perché t’amo – Pablo Neruda Non t’amo se non perché t’amo

e dall’amarti a non amarti giungo

e dall’attenderti quando non t’attendo

passa dal freddo al fuoco il mio cuore. Ti amo solo perché io ti amo,

senza fine t’odio, e odiandoti ti prego,

e la misura del mio amor viandante

è non vederti e amarti come un cieco. Forse consumerà la luce di Gennaio,

il raggio crudo, il mio cuore intero,

rubandomi la chiave della calma. In questa storia solo io muoio

e morirò d’amore perché t’amo,

perché t’amo, amore, a ferro e fuoco. ************ Sento la tua tenerezza… – Pablo Neruda Sento la tua tenerezza avvicinarsi alla mia terra,

spiare lo sguardo dei miei occhi, fuggire,

la vedo interrompersi, per seguirmi fino all’ora

del mio silenzio assorto, della mia ansia di te.

Ecco la tua tenerezza d’occhi dolci che attendono.

Ecco la tua bocca, parola mai pronunciata.

Sento che mi sale il muschio della tua pena

e mi cresce tentoni nell’anima infinita. Questo era l’abbandono, e lo sapevi,

era la guerra oscura del cuore e tutto,

era il lamento sprezzato di angosce commosse,

e l’ebbrezza, e il desiderio, e il lasciarsi andare,

ed era questo la mia vita

era questo che l’acqua dei tuoi occhi portava,

era questo che stava nel cavo delle tue mani. Ah, farfalla mia e voce di colomba,

ah coppa, ah ruscello, ah mia compagna!

Il mio richiamo ti raggiunse, dimmi, ti raggiungeva

nelle ampie notti di gelide stelle

ora, nell’autunno, nella danza gialla

dei venti affamati e delle foglie cadute! Dimmi, ti giungeva,

ululando o come, o singhiozzando,

nell’ora del sangue fermentato

quando la terra cresce e vibra palpitando

sotto il sole che la riga con le sue code d’ambra?

Dimmi, m’hai sentito

arrampicarmi fino alla tua forma per tutti i silenzi,

per tutte le parole? Mi son sentito crescere. Mai ho saputo verso dove.

Al di là di te. Lo capisci, sorella?

Il frutto s’allontana quando arrivan le mie mani

e rotolano le stelle prima del mio sguardo. Sento che sono l’ago di una freccia infinita,

che penetra lontano, mai penetrerà,

treno di umidi dolori in fuga verso l’eterno,

gocciolando in ogni terra singhiozzi e domande. Ma eccola, la tua forma familiare, ciò ch’è mio,

il tuo, ciò ch’è mio, ciò ch’è tuo e m’inonda,

eccola che mi empie le membra di abbandono,

eccola, la tua tenerezza,

che s’attorce alle stesse radici,

che matura nella stessa carovana di frutta,

ed esce dalla tua anima spezzata sotto le mie dita

come il liquore del vino dal centro dell’uva. ************ È bello, amore, sentirti vicino a me – Pablo Neruda È bello, amore, sentirti vicino a me nella notte,

invisibile nel tuo sogno, seriamente notturna,

mentr’io districo le mie preoccupazioni

come fossero reti confuse. Assente il tuo cuore naviga pei sogni,

ma il tuo corpo così abbandonato respira

cercandomi senza vedermi, completando il mio sonno

come una pianta che si duplica nell’ombra. Eretta, sarai un’altra che vivrà domani,

ma delle frontiere perdute nella notte,

di quest’essere e non essere in cui ci troviamo qualcosa resta che ci avvicina nella luce della vita

come se il sigillo dell’ombra indicasse

col fuoco le sue segrete creature.

************

Il ramo rubato – Pablo Neruda Nella notte entreremo

a rubare

un ramo fiorito. Passeremo il muro,

nelle tenebre del giardino altrui,

due ombre nell’ombra. Ancora non se n’é andato l’inverno,

e il melo appare

trasformato d’improvviso

in cascata di stelle odorose. Nella notte entreremo

fino al suo tremulo firmamento,

e le tue piccole mani e le mie

ruberanno le stelle. E cautamente

nella nostra casa,

nella notte e nell’ombra,

entrerà con i tuoi passi

il silenzioso passo del profumo

e con i piedi stellati

il corpo chiaro della Primavera.

