“La primavera non c’è più”, una poesia di Bertolt Brecht per riconnettersi con la natura

"Molto tempo prima./ Che ci gettassimo su petrolio, ferro e ammoniaca/ C’era ogni anno/ Il tempo degli alberi che/ verdeggiavano irresistibili e violenti". In occasione della Giornata della Terra, condividiamo "La primavera non c'è più", una poesia di Bertolt Brecht per riconnetterci con la natura che troppo spesso diamo per scontata.