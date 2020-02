A Parigi, il muro dei “Ti amo” in tutte le lingue del mondo

Cos’è il muro dei “Ti amo”

E’ un muro speciale ideato da Frédéric Baron e Claire Kito, un’installazione grande 10 metri per 4, con più di 1000 “Ti amo” in 311 lingue e idiomi di tutto il mondo. Il muro si trova a Parigi, una delle città più romantiche al mondo, sulla collina dei giardini di Montmartre, nello Square Jehan Rictus.

Sul muro sono indicati anche dei frammenti rossi a simboleggiare il cuore spezzato dell’umanità.

L’idea

Baron, andando in giro per Parigi, chiedeva a tutti coloro che incontrava sul suo cammino come si dicesse “Ti amo” nella loro lingua madre. Così a partire dal 1992 ha iniziato a collezionare su dei fogli oltre 1000 modi diversi per scrivere “Ti amo” in più di 300 lingue. Sui fogli annotava il nome del paese, della lingua, la sua pronuncia fonetica e la sua trascrizione in francese; realizzando in tal modo un giro del mondo senza aver mai lasciato Parigi.

Studiando, poi, il materiale raccolto, ha realizzato che per i soli paesi del Maghreb, aveva raccolto 6 differenti versioni arabe di “Ti amo”, e che, in latino come in cirillico, si scrive “Volim te” e si pronuncia alla stessa maniera.

In seguito dopo l’incontro con Claire Kito, un’artista esperta di calligrafia orientale, e Daniel Boulogne, un artista specializzato in murali, è nata l’idea del muro.