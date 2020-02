San Valentino a tutta cultura: 5 suggerimenti per voi

Oramai da anni i Musei Italiani cercano di accaparrarsi l’attenzione delle coppie e, dai dati emersi, le visite del 14 febbraio sono numerose e piacevoli. E così per continuare una tradizione che sembra funzionare, anche quest’anno moltissimi Musei accoglieranno le coppie con una promozione sul biglietto d’ingresso 2×1, per rimarcare che quando si ama si diventa una nuova entità, diversa dai singoli componenti che la compongono.

Ci sono, però, anche altre iniziative, cui ispirarsi per trascorrere la giornata dell’amore in maniera originale. Di seguito abbiamo scelto per voi 5 mete che potrebbero interessarvi e farvi trascorrere momenti indimenticabili con il vostro partner.

Verona in Love

“Se ami qualcuno portalo a Verona” è lo slogan della manifestazione “VERONA IN LOVE” che ogni anno viene organizzata a Verona a metà febbraio, durante la settimana di San Valentino. Realizzata dal Comune di Verona in collaborazione con la Provincia e le associazioni dei commercianti, Verona in Love offre un programma ricco di idee accattivanti per trascorrere giornate romantiche e indimenticabili ascoltando musica d’autore, assistendo a presentazioni di libri e rappresentazioni teatrali, o visitando gli angoli più suggestivi della città di Giulietta e Romeo.

Per l’occasione le principali vie del centro storico vengono addobbate con cuori e luminarie a tema che creano una calda colorazione e una suggestiva atmosfera, lungo il percorso che da piazza Bra porta alla Casa di Giulietta. Le boutiques del centro si vestono a festa e l’alta Torre dei Lamberti viene suggestivamente illuminata di rosso; in piazza dei Signori ci sono concerti di musica dal vivo e le bancarelle di un mercatino disposte in modo da formare un gigantesco cuore, che espongono prodotti legati al tema dell’amore; manifestazioni per le coppie sono organizzate in Piazza Brà, davanti alla millenaria Arena; e poi degustazioni di cioccolato, cene romantiche nei ristoranti e nelle trattorie, spettacoli nei teatri, feste nei locali più alla moda e nelle discoteche.

San Valentino al Planetario di Pino Torinese (Torino)

A Pino Torinese, in via Osservatorio 30, il Planetario organizza una serata romantica all’insegna delle stelle e dei racconti. “San Valentino sotto le stelle” prevede una visita al Planetario, una cena a lume di candela nei suggestivi spazi del museo, uno spettacolo live e la possibilità di vedere il cielo come non lo avete mai visto, attraverso l’osservazione diretta con il potente telescopio e un esperto che vi racconterà come riconoscere le stelle e quali sono le storie a esse legate e ai miti che hanno, spesso, dato loro il nome.

“Il gioco delle coppie” al Museo di Zoologia di Roma

Quest’anno San Valentino si festeggia anche al Museo di Zoologia! Venerdì 14 febbraio, in occasione della festa degli innamorati, sono infatti in programma speciali visite tematiche dedicate all’amore nel regno animale, rivolte esclusivamente agli over diciotto.

Dal comportamento all’anatomia, sveleremo tutti i segreti su come gli animali riconoscono e scelgono il proprio partner e quali sono i rituali di corteggiamento. Nel percorso del museo andremo alla ricerca dei più insoliti meccanismi riproduttivi sviluppati da pesci, anfibi, rettili, uccelli… e naturalmente dai mammiferi, attraverso un’originale “gioco delle coppie”.

Una cena romantica in crociera sul Tamigi (Londra)

La sera i monumenti di Londra si illuminano, lo skyline della città si colora di piccole luci, che, riflesse sul Tamigi, creano l’atmosfera ideale per una romantica crociera. Difficile pensare a qualcosa di più suggestivo per stupire la dolce metà.

Le crociere per il giorno di San Valentino e le altre attività romantiche da fare a Londra vanno letteralmente a ruba, però. Quindi consigliamo di prenotare con largo anticipo e, se proprio non dovessero esserci biglietti per il 14 febbraio, si può provare nel weekend.

Per un’esperienza meno impegnativa è possibile scegliere la soluzione crociera con pranzo di 2 portate o crociera con tè del pomeriggio. Se invece volete fare le cose in grande, allora optate per una cena vera e propria con spettacolo e intrattenimento musicale: menù a 4 portate con richieste specifiche per intolleranze o allergie alimentari, drink, champagne e accompagnamento musicale dal vivo.

Il “Grand Bal des Princes et des Princesses” all’Hotel de Paris di Montecarlo

E’ insolito ma sicuramente glamour il San Valentino proposto dall’Hotel de Paris, monumento storico sulla piazza del Casino di Montecarlo: il 14 febbraio alle 19 prende il via il “Grand Bal des Princes et des Princesses”, cena di gala e ballo sotto l’alto patronato del principe Alberto II di Monaco con la partecipazione di Delia Grace Noble, soprano e ambasciatrice dell’Unicef.

L’evento benefico si svolge nella regale Salle Empire, arredata con affreschi e resa ancora più sontuosa da decorazioni e giochi di luci. La cena, accompagnata dalle performance di artisti, musicisti e ballerini, è proposta dalla cucina stellata del ristorante “Louis XV” di Alain Ducasse. Parte dei fondi raccolti durante la serata saranno devoluti alla fondazione Principessa Grace di Monaco, che aiuta i bambini ricoverati in ospedale.

