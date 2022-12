Natale, 15 libri classici da leggere per vivere l’atmosfera

A Natale ci sono libri che riescono a regalare un’atmosfera magica. Libri in grado di far sognare generazioni di lettori e che riescono ad unire grandi e bambini.

Libri da leggere almeno una volta nella vita. Libri in cui la fantasia diventa protagonista e proprio per questo sono diventati anche film di grande successo al cinema.

Libri rivolti agli adulti e libri scritti per i bambini. Libri che non dovrebbero mancare nella nostra libreria e da regalare se si vuole fare un dono speciale e per sempre.

I grandi libri classici da leggere a Natale

Canto di Natale di Charles Dickens

Il Canto di Natale è un romanzo breve di genere fantastico del 1843 di Charles Dickens , ed è anche una delle sue opere più famose e popolari. Il romanzo è uno degli esempi di critica di Dickens alla società ed è anche una delle più famose e commoventi storie sul Natale nel mondo.

Il canto di Natale narra della conversione del vecchio e tirchio Ebenezer Scrooge, visitato nella notte di Natale da tre spiriti (il Natale del passato, del presente e del futuro), preceduti da un’ammonizione dello spettro del defunto amico e collega Jacob Marley.

Il Canto unisce al gusto del racconto gotico l’impegno nella lotta alla povertà, allo sfruttamento minorile e all’analfabetismo, problemi esasperati apparentemente proprio dalla Poor Law (Legge contro la povertà)..

*********

Il Grinch di Dr. Seuss

Il Grinch (How the Grinch Stole Christmas!) è un racconto per bambini scritto in versi in rima dal Dr. Seuss, con illustrazioni dell’autore. Venne pubblicato come libro dalla Random House nel 1957. Il libro critica la commercializzazione del Natale.

Il libro è stato adattato nel 1966 nel film d’animazione televisivo Il Grinch e la favola di Natale!. Nel 2000 nell’omonimo film con protagonista Jim Carrey e nel 2018 nel terzo adattamento cinematografico diretto da Yarrow Cheney e Scott Mosier.

È possibile non amare il Natale? Certo, se si è solitari, brutti e cattivi come il Grinch, mostriciattolo perfido che vive nella città di Chi-non-so. Con il solo scopo di guastare le feste ai suoi concittadini Non-so-chi, si traveste da Babbo Natale e ne combina di tutti i colori.

*********

Pubblicato pee la prima volta nel 1956 il libro racconta dell’amicizia di Buddy e Sook. Eh sì, perché Buddy ha solo sette anni e Sook qualche decina di più… Buddy sa solo che è una sua lontana cugina, ma soprattutto è una mattacchiona, sempre pronta a scherzare e a costruire aquiloni, la loro comune passione.

Buddy non ha nessun altro al mondo, Sook nemmeno – eccetto quel manipolo di parenti brontoloni che vivono nella loro stessa casa, e li trattano sempre male; forse proprio per via di quella loro insolita complicità.

Quello che è certo è che Buddy e Sook si vogliono un gran bene e che ogni anno, quando si avvicina Natale, hanno un rituale tutto loro, che sa di bosco, noci, abeti e regali. Ma questo Natale lascerà in Buddy un ricordo speciale, poiché sarà l’ultimo che passeranno insieme, e per mantenerlo vivo nella memoria, Buddy da grande ne racconterà la storia

*********

Il Natale di Poirot di Agatha Christie

Il Natale di Poirot (titolo originale Hercule Poirot’s Christmas) è un romanzo giallo scritto da Agatha Christie e pubblicato nel 1939 in lingua inglese e nel 1940 in Italia. È la diciassettesima avventura della scrittrice che ha come protagonista il famoso Hercule Poirot.

Gorston Hall, Longdale, campagna inglese. Anni trenta. Natale. Le famiglie accantonano i contrasti e si riuniscono per festeggiare, a volte solo con lo scopo di mascherare odi e rivalità feroci.

E infatti la riunione familiare voluta dal vecchio e tirannico Simeon Lee, che ha chiamato attorno a sé figli e nipoti, si trasforma in dramma. Il vecchio patriarca viene misteriosamente ucciso in una stanza chiusa dall’interno. L’assassino è un membro della famiglia? Tutti sono sospettabili, tutti hanno un motivo per volere la sua morte.

*********

Il Pupazzo di Neve di Raymond Briggs

Il pupazzo di neve (The Snowman) è un libro illustrato per bambini dell’autore inglese Raymond Briggs del 1978. Manca completamente di parole, e le illustrazioni (ripartite in vignette che scandiscono la narrazione come in un romanzo grafico) sono state realizzate esclusivamente con matite colorate.

In una fredda mattina d’inverno un bambino si sveglia e vede che fuori tutto è ricoperto di neve. Colmo di gioia corre in giardino e inizia a fare un pupazzo di neve.

A mezzanotte, il bambino si sveglia d’improvviso, si avvicina alla finestra e non può credere ai suoi occhi: il pupazzo di neve ha preso vita! Eccitato il bambino si precipita giù dalle scale e quando apre la porta si trova davanti un pupazzo di neve che sorride. Questo è l’inizio di un’avventura che durerà tutta la notte.

Da parte nostra vi proponiamo un’edizione aggiornata ispirata totalmente all’originale scritta da Michael Morpurgo.

*********

Il 25 dicembre 1920 J.R.R. Tolkien cominciò ad inviare ai propri figli lettere firmate Babbo Natale. Infilate in buste bianche di neve, ornate di disegni, affrancate con francobolli delle Poste Polari e contenenti narrazioni illustrate e poesie, esse continuarono ad arrivare a casa Tolkien per oltre trent’anni, portate dal postino o da altri misteriosi ambasciatori.

Una scelta di questi messaggi annuali, trascritti a volte in forma di colorati logogrifi, formano questa fiaba intitolata ‘Le lettere di Natale’, scritta a puntate da un Tolkien non tanto in vena di paterna e didattica allegria, quanto in groppa all’ippogrifo della sua fantasia filologica e ironica.

*********

Pubblicato nel 1908 il libro racconta di una foresta innevata che si trasforma a Natale in un meraviglioso giardino, impervie montagne che rivelano miniere d’argento, schiere di anime perdute che penano tra i ghiacci eterni, accudite da una vecchietta abbandonata che non si rassegna alla solitudine.

Le atmosfere tipiche delle storie, delle fiabe, dei miti e delle leggende nordiche sono tutte presenti nel libro, in linea con la grande magia del Natale.

*********

Torna con i disegni originali il racconto più celebre di un’autrice entrata nel mito. Il sarto di Gloucester, popolato dai topini tanto amati da Beatrix Potter e dai suoi lettori di ogni età, è una fiaba natalizia ispirata a una storia vera e pubblicata per la prima volta in forma privata nel 1903.

Un vecchio sarto di Gloucester deve ultimare il vestito per il sindaco della città che indosserà per il suo matrimonio proprio il giorno di Natale. Sarà un vestito bellissimo, con la giacca color ciliegia ricamata di rose e viole.

Ma il vecchio si ammala e con l’aiuto di alcuni topolini il sindaco avrà il vestito più bello che abbia mai indossato.

Fuga dal Natale di John Grisham

Fuga dal Natale è un romanzo di John Grisham pubblicato nel 2001. Un libro che denuncia l’aspetto consumistico del Natale, l’ipocrisia della gente e i falsi moralismi.

Si avvicina il Natale, e con esso tutto ciò che comporta: una bella festa, certo, forse la più bella di tutto l’anno, ma nel mondo consumista è anche sinonimo di grosse spese per acquistare i regali, gli addobbi, le beneficenze e imbandire le tavole delle famiglie.

L’anno precedente, per questo, la famiglia Krank ha subito un esborso di 6100 dollari. Quest’anno però la figlia Blair, neolaureata, parte per una missione umanitaria in Perù, quindi senza di lei festeggiare il Natale perde di significato.

Il signor Luther Krank allora decide di investire più o meno la somma spesa l’anno precedente per una crociera ai Caraibi. Questo significa niente addobbi, niente festa con tutti i vicini, niente beneficenza, niente tacchino, niente regali, niente pupazzo Frosty sul tetto.

*********

l Pianeta degli alberi di Natale uscì per la prima volta come racconto sul quotidiano Paese Sera sul numero del 24/25 dicembre 1959. Nella raccolta Filastrocche in cielo e in terra, uscita nel 1960, fu inclusa una filastrocca ispirata al racconto e intitolata parimenti Il Pianeta degli alberi di Natale

Nella prima edizione in volume del 1962 fu aggiunta una seconda parte, intitolata Cose di quel pianeta, contenente facezie e filastrocche relative al mondo dov’è ambientata la storia

Un bambino, portato nello spazio da un vascello spaziale mascherato da cavallo a dondolo, incontra degli alieni che, liberati dal lavoro grazie alle macchine, vivono in un ‘pianeta della cuccagna’ e si dedicano solo a scienze, arti e politica.

Ma cosa vogliono questi spaziali da lui? Se agli occhi smaliziati di un adulto la trama può sembrare, a tratti, semplicistica, va detto che il libro affrontava temi assolutamente rivoluzionari per l’epoca e attuali ancora oggi.

Come l’idea che i bambini debbano prepararsi fin da piccoli diventare i governanti del mondo di domani, ma senza perdere la vivacità, la spontaneità e la capacità di essere amici di tutti.

*********

L’Abete di Hans Christian Andersen

L’abete (Grantræet) è una fiaba dello scrittore e poeta danese Hans Christian Andersen, pubblicata per la prima volta nel 1844.

È la storia di un piccolo abete che non vedeva l’ora di crescere per diventare grande e bello come gli abeti che lo circondavano. Voleva andare via anche lui, come quegli alberi maestosi che all’avvicinarsi del Natale i boscaioli tagliavano e caricavano sui carri. Sarebbe arrivato anche il suo turno?

*********

Pubblicato per la prima nel 1902 due anni dopo “Il mago di Oz”, “Vita e avventure di Babbo Natale” racconta la storia del personaggio più amato di tutti i tempi: dalla sua infanzia nella foresta incantata di Burzee – la stessa da cui nascono tutti i magici protagonisti del Mago – al desiderio di dedicare la propria vita a recare doni agli altri.

Tra giocattoli di legno e creature fatate, veniamo guidati alla scoperta di molti segreti del Natale: l’origine dell’uso dell’albero e della calza, il motivo per cui Babbo Natale scende dal caminetto, come sia possibile che, in una sola notte, consegni da solo i regali a tutti i bambini del mondo.

Un racconto che sa far rivivere l’incanto, il calore e la fantasia che hanno fatto del capolavoro di Oz un classico della letteratura americana.

*********