Gianni Rodari, le poesie e le filastrocche più belle

Gianni Rodari è sicuramente l’autore di poesie e filastrocche più amato da intere generazioni. Le sue favole, le sue filastrocche e le sue poesie hanno un linguaggio semplice e diretto, in modo da descrivere emozioni e messaggi importanti per i più piccoli. Nonostante i destinatari primari siano i bambini, i suoi versi colpiscono anche il cuore degli adulti, facendo riaffiorare i ricordi dell’infanzia e facendoli sorridere, ma anche riflettere, sulle corse e sulla frenesia della società.

Vi proponiamo alcune delle sue più belle filastrocche.

Il cielo è di tutti

Qualcuno che la sa lunga

mi spieghi questo mistero:

il cielo è di tutti gli occhi

di ogni occhio è il cielo intero.

È mio, quando lo guardo.

È del vecchio, del bambino,

del re, dell’ortolano,

del poeta, dello spazzino.

Non c’è povero tanto povero

che non ne sia il padrone.

Il coniglio spaurito

ne ha quanto il leone.

Il cielo è di tutti gli occhi,

ed ogni occhio, se vuole,

si prende la luna intera,

le stelle comete, il sole.

Continua dopo la pubblicità

Ogni occhio si prende ogni cosa

e non manca mai niente:

chi guarda il cielo per ultimo

non lo trova meno splendente.

Spiegatemi voi dunque,

in prosa od in versetti,

perché il cielo è uno solo

e la terra è tutta a pezzetti.

Continua dopo la pubblicità

.

Il giorno più bello della storia

S’io fossi un fornaio

Vorrei cuocere un pane

Così grande da sfamare

Tutta, tutta la gente

Che non ha da mangiare

Un pane più grande del sole

Dorato profumato

Come le viole

Un pane così

Verrebbero a mangiarlo

Dall’India e dal Chilì

I poveri, i bambini

i vecchietti e gli uccellini

Sarà una data da studiare a memoria:

un giorno senza fame!

Il più bel giorno di tutta la storia.

.

Alla formica

Chiedo scusa alla favola antica,

se non mi piace l’avara formica.

Io sto dalla parte della cicala

che il più bel canto non vende, regala.

.

Filastrocca corta e matta

Filastrocca corta e matta,

il porto vuole sposare la porta,

la viola studia il violino,

il mulo dice: – Mio figlio è il mulino -;

la mela dice: – Mio nonno è il melone -;

il matto vuole essere un mattone,

e il più matto della terra

sapete che vuole? Fare la guerra!

.

Mi ha fatto la mia mamma

Persone male informate

O più bugiarde del diavolo

Dicono che sono nato

Sotto a una foglia di cavolo!

Altri maligni invece

Sostengono senza vergogna

Che sei venuto al mondo

A bordo di una cicogna!

Altri maligni invece

Sostengono senza vergogna

Che sono venuto al mondo

A bordo di una cicogna!

Se mamma ti ha comperato

Come taluni pretendono

Dimmi: dov’è il negozio

Dove i bambini si vendono?

Se mamma mi ha comperato

Come taluni pretendono

Diteci: dov’è il negozio

Dove i bambini si vendono?

Tali notizie sono

Prive di fondamento:

Ti ha fatto la tua mamma

E devi essere contento!

Tali notizie sono

Prive di fondamento:

Mi ha fatto la mia mamma

E sono molto contento!

Tali notizie sono

Prive di fondamento:

Mi ha fatto la mia mamma

E sono molto contento!

E sono molto contento!

© Riproduzione Riservata