Sanremo 2024, le frasi più belle delle canzoni in gara

Sanremo 2024 è alle porte e la settimana più attesa dell’anno finalmente è davanti a noi. Ormai, da diverso tempo, il festival di Sanremo è diventato un vero e proprio appuntamento collettivo, che unisce diverse generazioni.

Le edizioni di Sanremo condotte da Amadeus hanno visto La partecipazione di diversi artisti e diverse artiste anche molto giovani, il che ha dato a tale appuntamento un boccata d’aria fresca. Così, tra le eclettismo musicale, sketch immancabili, Momenti iconici, meme indimenticabili, Sanremo è tornato ad essere un evento da non perdere.

L’edizione di Sanremo 2024

30 artisti in gara gara gara, 30 canzoni. Quest’anno è il festival di Sanremo, arrivato alla sua 74ª edizione, saprà sorprenderci con una varietà di generi, stili, artisti davvero incredibile. Amadeus pronto a “tirare fuori le cartucce” per la sua ultima edizione, almeno a quanto dice.

Di seguito abbiamo raccolto le frasi più belle, significative, clou delle 30 canzoni in gara. tanti gli argomenti e tanti temi affrontati, ci aspettiamo solo di ascoltarle sul palco dell’Ariston e cantarle in interrottamente per i prossimi mesi.

Le frasi più belle delle canzoni di Sanremo 2024

Alessandra amoroso – fino a qui

Un’altra notte di pioggia

Scivola come una goccia

Non sanno che sto male

Forse nemmeno gli importa

Alfa – Vai

voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Angelina Mango – La noia

La mia collana non ha perle di saggezza

A me hanno dato le perline colorate

Per le bimbe incasinate con i traumi

Annalisa – Sinceramente

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

BigMama – la rabbia non ti basta

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Animo buono ma riempito d’odio

Per far testa a quello degli altri

Più di un colpo d’arma da fuoco

“Governo punk” dei Bnkr44

La mia testa è un collage

Di canzoni e momenti tristi

Ho finito le chance

Per chiederti se

Mi porti via da me

Clara – Diamanti Grezzi

Siamo la prima volta

Quella che non si scorda

Quel bacio con la lingua

Che fa paura

D’argen d’amico – onda alta

Come faccio a volere una vita in incognito

Se parlo solo di me?

Se basta un titolo a fare odiare un intero popolo

Non lo conosci Noè?

Diodato – Ti muovi

Hai sciolto le catene che abbiamo stretto insieme

Per tenerci lontani

E già mi parli così

Ma a cosa serve ora insistere

Emma – Apnea

Lasciami stare nel tuo temporale se grandini

Tagliami il cuore se vuoi con un paio di forbici

Fiorella Mannoia – Mariposa

E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto

Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo

Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto

Fred de Palma – Il cielo non vuole

Giurami che anche per te non è destino

Vorrei cancellare ogni frase di quello che scrivo

Lasciarmi cadere nel vuoto per sentirmi vivo

Gazzelle – Tutto qui

Vorrei guardare il passato con te

Addosso al muro col proiettore

Viverlo insieme un minuto anche tre

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Tu m’intrappl abbraccianm

Pur o riavl er n’angl

Comm m può ama si nun t’am

Ghali – Casa mia

Ma, come fate a dire che qui è tutto normale

Per tracciare un confine

Con linee immaginarie bombardate un ospedale

Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane

Il tre – Fragili

Odio convivere con i demoni fissi nella mia testa

Il senso di colpa mi fa sentire una bestia

Vorrei dirti resta, si ti prego resta

ma grido vattene

Il volo – Capolavoro

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

Irama – Tu no

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

La sad – Autodistruttivo

Affogo in una lacrima perché il mio destino è autodistruttivo

E prendo a pugni lo specchio io non ci riesco a cambiare chi vedo riflesso

Loredana Bertè – Pazza

Io sono pazza di me, di me

E voglio gridarlo ancora

Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola

Mahmood – tuta gold

Come l’amico tuo in prigione ma

A stare nel quartiere serve fottuta personalità

Se partirai dimmi tua madre chi la consolerà

Maninni – Spettacolare

C’è chi cerca soltanto diamanti

O la formula giusta per la felicità

Ma siamo spesso tutti troppo distratti

O troppo convinti per riconoscerla

Mr. Rain – Due altalene

Quante volte ci siamo trovati sul fondo

Passando da un incubo a un sogno

Anche un’alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo

Negramaro – Ricominciamo tutto

Dici che poi ti trovo in un cassetto,

Intatto come quel sogno mai fatto?

Scendi, che ti aspetto:

Ricominciamo tutto!

Renga / Nek – Pazzo di te

È così facile

Amarsi è semplice

Ma ingovernabile

Indispensabile

Ricchi e poveri – Ma non tutta la vita

Anche la più bella rosa diventa appassita

Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita

Rose Villain – Click Boom

Ti ho fatto entrare nel mio disordine

Senza di te non ho niente da perdere

E non ho mai avuto paura del buio

Ma di svegliarmi con accanto qualcuno

Sangiovanni – Finiscimi

Sono soltanto un bugiardo

Con gli errori commessi ci farò una collezione

Negli occhi vedrò solo le allucinazioni

Santi Francesi – L’amore in bocca

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

The Kolors – Un ragazzo, una ragazza

Un ragazzo

Incontra una ragazza

Le labbra sulle labbra

Poi che succederà

Stella Grillo

