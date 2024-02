Mahmood, il ritorno a Sanremo e la maturità emotiva

Mahmood torna sul palco di Sanremo 2024 con “Tuta”, una canzone dal mood urban, diversa dal repertorio a cui ci ha abituato il cantante.

L’attesa e la curiosità nella sala della conferenza stampa sono tangibili, una sala che raccoglie fotografie di camere normali con persone normali. Quando Mahmood arriva – con un impeccabile outfit nero e il sorriso di chi sa di aver fatto un buon lavoro – quel senso di fermento si placa e il due volte vincitore di Sanremo inizia un racconto lungo quasi tre anni. Un viaggio tra passato e presente che raccoglie il succo di tante esperienze e mostra la metamorfosi emotiva.

Nei letti degli altri

In uscita il 16 Febbraio, Nei letti degli altri è un trionfo di emozioni tra amore, paura e nostalgia. Imparare a lasciare andare, a riconoscere i propri sbagli e fidarsi dei sentimenti.

“Il letto come porto sicuro, ecco negli ultimi due anni è stato proprio questo. Il letto è il posto dove veniamo traditi, dove tradiamo, per me ha tantissimi significati ed è stato anche il luogo dove ho ragionato tanto e dove ho esorcizzato tanti demoni e devo dire che a livello emotivo sento di essere maturato molto. Questo disco mi ha fatto tornare un po’ alle origini, ho pensato al perché ho voluto tanto fare questo lavoro, al modo in cui raccontare le storie. Nei letti degli altri è una visione a 360° sulle relazioni.”

Letto che Alessandro ha cambiato spesso negli ultimi anni tra viaggi, hotel e case nuove, come quello del suo appartamento, andato a fuoco nel 2021, e quello d’infanzia una volta tornato a vivere dalla madre Anna – presente anche lei, seppur in disparte, durante la conferenza.

“Questo disco racconta tanti lati di me, di come ho visto le persone conosciute negli ultimi anni, ma anche quello che sono semplicemente, nel letto di madre che gioco alla Nintendo scalzo.”

Un disco intimo, sincero, bellissimo.

Mahmood a Sanremo con “Tuta gold”

Presente nell’album, “Tuta Gold”, il brano con cui Mahmood parteciperà a Sanremo 2024. Una canzone diversa, dal mood urban, che risuona feroce raccontando la vita di strada, la solitudine e i sacrifici. Ritorna il padre citato nel verso “Anche se papà mi richiederà di cambiare cognome”. Ma è anche un brano di riscatto, la dimostrazione più assoluta del superamento di questi episodi difficili e il fatto di riuscire a parlarne.

“Tuta Gold rappresenta un po’ il nucleo di “Nei letti degli altri”, è il brano giusto. L’ho scritta quest’estate dopo aver partecipato ad un rave di quattro giorni vicino Berlino con gli amici. Ci sono episodi meno felici del mio passato ma con un risvolto positivo perché mi hanno fortificato. Rappresenta al meglio la maturazione emotiva che questo disco mi ha regalato. È un brano completamente nuovo, non è Soldi, non è Brividi e non è nemmeno Gioventù bruciata (brano con cui ha vinto Sanremo giovani nel 2018). Qualcuno ha scritto che è un brano reggaeton, ma in realtà è Baile Funk con ritornello più club.”

La cover dell’album

Anche in questo caso, come per il singolo Cocktail d’amore, Mahmood ha scelto di affidare la cover al visual artist e fotografo Frederik Heyman.

“Sono io che ascolto le prove delle tracce dell’album. Questa cover rappresenta un po’ il mio mondo, un mondo legato all’immaginario bambinesco, in un letto robotico, con il mio Gundam.”

Tour Europeo

Dopo il Festival di Sanremo, Mahmood partirà per un tour europeo che si concluderà con le date di Milano il 17 e 18 maggio dopo essersi esibito nei principali club di 10 Paesi europei. Successivamente parteciperà con un summer tour a diversi Festival italiani.

