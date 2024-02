Sanremo, riesci a indovinare il titolo della canzone dal nome del suo interprete?

Sanremo è Sanremo. Ci sono canzoni entrate nella cultura popolare dell’Italia, anche grazie ai cantanti che le hanno interpretate sul palco dell’Ariston.

Sai riconoscere il titolo della canzone di Sanremo dal suo cantante?

Passo 1 di 10 10% E' il 1972 e Lucio Dalla canta sul palco dellAriston questa indimenticabile canzone. * Attenti al lupo Piazza grande Canzone 4/3/1943

Questa canzone icona, biografia fedelissima del cantante emiliano, viene presentata da Vasco Rossi a Sanremo nel 1983 * Ogni volta Vita spericolata Sally Vita tranquilla

Al Festival di Sanremo del 1985 Zucchero porta questa canzone sul palco, che verrà apprezzata maggiormente dopo la kermesse canora. * Donne Senza una donna Diamante Gli uomini

Nel 1988 Tullio De Piscopo al suo esordio a Sanremo porta questa canzone, che diventerà poi una hit estiva * Contessa Jesahel Andamento lento E allora e allora

E' l'edizione del festival del 1955 e Claudio Villa porta sul palco dell'Ariston una canzone senza tempo * Buongiorno tristezza Buongiorno mattina Granada Un amore così grande

Al Festival del 1989 Mia Martini porta sul palco una delle canzoni italiane più belle di sempre. * Piccolo uomo Gli uomini Almeno tu nell'universo Minuetto

E' il 1997 e una giovane Carmen Consoli porta sul palco dell'Ariston una canzone bocciata al Festival ma che si rivelerà un successo. * L'eccezione Confusa e felice Fiumi di parole Amore di plastica

Siamo nel 1958, e a Sanremo Domenico Modugno porta una canzone simbolo dell'Italia e famosa in tutto il mondo. * Nel blu, dipinto di blu (Volare) Piove Meraviglioso La lontananza

Il collettivo bolognese de Lo Stato Sociale porta nel 2018 sul palco dell'Ariston una canzone innovativa anche per la sua messa in scena. * Non è l’Italia Una vita in vacanza Sincero Me ne frego

Al Festival del 2000, i Subsonica portano sul placo dell'Ariston una canzone fuori dai classici schemi sanremesi * Nuvole rapide Nuova ossessione Tutti i miei sbagli Discolabirinto

La magia di Sanremo

Il Festival della canzone italiana è un’appuntamento immancabile per il nostro Paese. Un’avvenimento atteso in Italia e in tutto il mondo, interprete non solo della nostra cultura musicale, ma anche degli usi e costumi del tempo in cui l’evento si tiene.

Ci sono interpreti che hanno fatto la storia di Sanremo, altri cantautori invece hanno raccolto il successo meritato solo dopo la fine della kermesse musicale. Da Lucio Dalla ad Carmen Consoli, da Domenico Modugno a Lo Stato Sociale: riesci in base al loro nome e all’anno di partecipazione al Festival a riconoscere il titolo della canzone a cui la loro carriera artistica è legata?

