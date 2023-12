Le 10 canzoni più ascoltate nel 2023

La musica è un linguaggio universale che può unirci in emozioni, esperienze e ricordi condivisi. Anche quest’anno, ci sono state canzoni che sono state la colonna sonora della nostra vita, accompagnandoci nei momenti più belli e anche in quelli meno fortunati di questo 2023 che si sta per chiudere.

Le 10 canzoni più ascoltate durante il 2023

Abbiamo chiesto alla nostra community quali fossero le canzoni più belle che hanno ascoltato nel corso del 2023. Se sul primo posto ci sono pochi dubbi, visto che è stato indicato da oltre la metà dei nostri lettori, alcune delle altre posizioni in classifica contengono brani diversi dai soliti tormentoni. Scopriamo insieme i brani musicali più ascoltati del 2023.

1. “Due vite” di Marco Mengoni

Al primo posto tra le canzoni più ascoltate del 2023, segnalato da diversi nostri lettori, troviamo il vincitore di Sanremo 2023 Marco Mengoni con la sua “Due vite”.

Il brano racconta come due persone siano in grado di unire di intrecciare la propria quotidianità e la propria singolarità per diventare qualcosa di più grande. Attraverso immagini oniriche, fatte di sogni ma anche di tante realtà, Marco Mengoni ci sprona a vivere con intensità quel che nella vita ci capita.

L’intero brano è un invito a cogliere l’amore in tutte le sue sfaccettature, cercando di comprenderle sempre la costruttiva complessità.

2. “Supereroi” di Mister Rain

Secondo posto per un altro brano sanremese: “Supereroi” di Mister Rain.

Con una voce delicata e testi sempre incisivi, il cantautore diventato ormai noto al grande pubblico grazie il festival di Sanremo nella sua canzone parla di salute mentale e delle difficoltà che spesso facciamo fatica a superare.

3. “Tango” di Tananai

Chiude il podio dei brani più ascoltati del 2023 “Tango” di Tananai.

Questa canzone parla della guerra in Ucraina e racconta di questa coppia che, proprio a causa della guerra, è stata costretta a separarsi vivendo il proprio amore a distanza e con dolore. E’ per questo che Tananai parla di una vita ingiusta, di una vita che decide per noi ballando a suo ritmo e piacimento.

4. “Now and then” dei Beatles

È stato uno dei casi musicali del 2023: parliamo di “Now and Then”, la canzone dei Beatles realizzata grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Pubblicata il 2 novembre 2023, la canzone che rientra tra i brani più ascoltati quest’anno è il risultato di un importante lavoro di arrangiamento da parte di Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison su una vecchia demo registrata da John Lennon al pianoforte nel 1978. L’intelligenza artificiale, poi, ha fatto il resto.

5. “Italodisco” deu The Kolors

Tra le canzoni italiane più ascoltate del 2023 il tormentone estivo “Italodisco” della rock band italiana The Kolors. La canzone è uscita a maggio 2023 ed è arrivata in cima alle classifiche italiane a luglio; i critici musicali italiani l’hanno elogiata come “un successo dell’estate 2023”.

Il testo risulta inoltre essere il più ricercato del 2023 secondo lo studio di Preply che ha analizzato i dati del volume di ricerca per rivelare i testi più cercati in Italia nel 2023: quest’anno infatti gli italiani hanno cercato il testo di questa canzone più di ogni altra, con una media di 516.000 ricerche annuali.

6. “Un briciolo di allegria” di Mina e Blanco

Iniziamo la seconda metà della classifica dei brani più ascoltati nel 2023 con “Un briciolo di allegria” di Blanco e Mina, singolo pubblicato il 14 aprile 2023 come secondo estratto dal secondo album in studio di Blanco “Innamorato” e primo estratto dal settantacinquesimo album in studio di Mina “Ti amo come un pazzo”.

Il brano è un dialogo transgenerazionale tra chi ha fatto la storia della musica italiana e chi, emergendo, si sta conquistando un posto nella scena della canzone italiana.

7. “A tutto cuore” di Claudio Baglioni

Il 6 ottobre è uscito il nuovo singolo di Claudio Baglioni “A tutto cuore” ed è subito entrato nelle preferenze dei nostri lettori per il 2023.

Il brano, una ballata rock, si intitola come lo spettacolo che il celebre cantautore romano ha portato in scena quest’anno.

8. “La vita splendida” di Tiziano Ferro

Tra i brani più ascoltati del 2023 secondo i nostri lettori troviamo “La vita splendida”, singolo del cantautore italiano Tiziano Ferro, pubblicato come primo estratto dall’ottavo album in studio “Il mondo è nostro”.

Come dichiarato dallo stesso cantante, il brano è “un dialogo ipotetico con una mia cara amica, una persona con cui sono cresciuto, mi sono confrontato a 20, 30 e 40 anni.

Durante tutti questi anni ci siamo confrontati su insicurezze e fragilità, ci siamo raccontati i momenti belli e quelli più difficili delle nostre vite e questa canzone, a tratti esistenziale, vuole celebrare l’Amicizia e il rapporto di dialogo tra due amici.”

9. “Dedicato a noi” di Ligabue

Citazione doverosa non per un brano, ma per un album: parliamo di “Dedicato a noi” di Luciano Ligabue. Anticipato dai singoli “Riderai” e “Una canzone senza tempo”, venerdì 22 settembre 2023 è uscito il quattordicesimo album di inediti di Luciano Ligabue e la venticinquesima uscita discografica della sua carriera ultra-trentennale.

10. “Ragazza sola” di Annalisa

Chiude la classifica delle 10 canzoni più ascoltate del 2023 una delel artiste più prolifiche dell’anno che sta per chiduersi: parliamo di Annalisa e del singolo “Ragazza sola”, pubblicato l’8 settembre 2023 come terzo estratto dall’ottavo album in studio “E poi siamo finiti nel vortice”.

Come raccontato dalla stessa Annalisa, “Ragazza sola è la terza anima, lo strato più profondo. È la presa di coscienza, quel momento in cui si comincia ad abbracciare il cambiamento. Le immagini scorrono nella mente come in un vortice, una dopo l’altra, disordinate, veloci. Sono tutti quei momenti che mi hanno condotta qui, dove sono ora. Alla fine di questa canzone. Mi sono ritrovata. E non sono più sola, ma con me stessa.”

© Riproduzione Riservata