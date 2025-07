Come trasformare le tue foto in suggerimenti di lettura grazie all’IA

Esplorare nuovi orizzonti nella content discovery letteraria grazie all’intelligenza artificiale: è l’obiettivo della nuova funzione sviluppata da Bo-oks, piattaforma digitale italiana dedicata all’editoria indipendente, che introduce per la prima volta un sistema di ricerca per immagini applicato ai libri.

La nuova feature permette agli utenti di caricare una foto – o scattarla in tempo reale – per ricevere consigli di lettura personalizzati, elaborati a partire dalle suggestioni visive dell’immagine. L’algoritmo analizza elementi come palette cromatiche, ambientazioni, espressioni e atmosfera, restituendo una selezione di titoli presenti nel catalogo della piattaforma coerenti con ciò che l’immagine comunica a livello percettivo, estetico ed emozionale.

Foto che diventano consigli di lettura: un nuovo approccio alla scoperta di nuovi libri da leggere

Dietro questa funzionalità c’è un algoritmo proprietario basato su deep learning, in grado di interpretare non solo il contenuto visivo in senso stretto, ma anche dimensioni più sottili come lo stile, il mood e le emozioni evocate. Un modo alternativo per trovare il libro giusto, svincolandosi dalla logica dei classici filtri (genere, autore, titolo) e abbracciando un’interazione intuitiva e guidata dall’ispirazione del momento.

La nuova funzione è stata presentata in anteprima al Salone del Libro 2025, dove ha suscitato interesse tra operatori del settore e lettori attenti alle nuove tecnologie. “Ci proponiamo come player innovativo nell’ambito della digitalizzazione culturale: una piattaforma capace di connettere intelligenza artificiale ed editoria indipendente, offrendo un modello di fruizione che valorizza l’esperienza dell’utente e il rispetto per l’ambiente”, spiega Andrea Ponticelli, cofondatore di Bo-oks. “ll nostro obiettivo è rendere l’accesso alla lettura personalizzato e in armonia con i linguaggi contemporanei”.

Una piattaforma full digital (ma anche sostenibile)

Oltre al rilascio della funzione “cerca per immagini”, Bo-oks ha rinnovato l’interfaccia desktop e lanciato la nuova app mobile, ottimizzando l’UX e la velocità di accesso ai contenuti. Gli utenti possono scegliere tra migliaia di libri che possono essere letti in formato digitale oppure cartaceo. Grazie alla collaborazione con la tipografia online ecosostenibile 4Graph, infatti, è possibile ordinare online una copia del libro scelto, che verrà stampata on demand su carta certificata FSC, anche in versione personalizzata con dedica.

Il precedente con le bo-oksmoji, le emoji che scelgono per te il libro da leggere

La piattaforma digitale di Bo-oks non è nuova a proporre modi inediti per scoprire, leggere e condividere libri. Circa in anno fa ci fu il lancio delle bo-oksmoji e la possibilità di poter ricevere consigli di lettura sulla base delle emoji che in quel momento esprimono il proprio stato d’animo.

Al momento della registrazione gratuita alla piattaforma, gli utenti possono condividere con Bo-oks interessi e preferenze di lettura, ma soprattutto il proprio stato d’animo scegliendo tra le bo-oksmoji proposte: nostalgia, confusione, sorpresa, serenità, etc. Sulla base di queste informazioni, il sofisticato algoritmo di intelligenza artificiale su cui si basa la piattaforma offre consigli di lettura personalizzati, selezionati da un vasto catalogo di migliaia di libri.

Inoltre, gli utenti possono interagire con la piattaforma esprimendo il loro gradimento attraverso like, recensioni e salvataggio dei libri in liste personali. Queste interazioni sono fondamentali per migliorare ulteriormente i consigli personalizzati e per suggerire opere simili ad altri lettori.

A proposito di Bo-oks

Bo-oks è una piattaforma digitale basata sull’intelligenza artificiale che mira a rivoluzionare il mondo dell’editoria indipendente, connettendo lettori e libri in modo innovativo. Offre suggerimenti personalizzati, basati su gusti, emozioni e preferenze, sia per libri digitali che cartacei, prodotti su richiesta da una tipografia ecosostenibile.

Il progetto Bo-oks nasce in seno a 4Graph, tipografia online sostenibile. “Il mercato editoriale è in rapida evoluzione e Bo-oks si posiziona come innovativo distributore specializzato, capace di dedicarsi in modo verticale all’editoria indipendente, offrendo vantaggi che spaziano dalla distribuzione alla logistica, passando per la stampa, core business di 4Graph”, ha afferma Andrea Ponticelli, co-founder della piattaforma powered by 4Graph.