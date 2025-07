La filosofia dell’amore (1819) di Percy Bysshe Shelley, poesia sul potere naturale dell’amarsi

La filosofia dell’amore di Percy Bysshe Shelley è una poesia che rende omaggio all’amore quale principio assoluto e naturale per la nascita di qualsiasi connessione tra gli umani. L’amore in questa poesia è assimilato alla perfezione della natura e come tale segue le regole cosmiche del Creato. Vivere in nome dell’amore significa scegliere di rendere omaggio alla vita.

Questa poesia è una delle liriche più suggestive e seducenti dell’autore inglese, un inno appassionato alla forza unificante dell’amore nella natura.

Love’s philosophy, questo il titolo originale dell’opera, fu pubblicata dall’amico Leigh Hunt nella rivista The Indicator, il 22 dicembre 1819. La poesia fu ristampata dalla moglie Mary Shelley nella raccolta Posthumous Poems nel 1824.

Era l’8 luglio 1822 quando il corpo di Percy Bysshe Shelley, fu trovato a Viareggio. Infatti, l’autore era stato sorpreso da una improvvisa tempesta mentre, a bordo della sua nuova barca, stava navigando verso San Terenzo, di ritorno da Pisa e Livorno. L’imbarcazione, un vascello aperto costruito a Genova appositamente per Shelley su imitazione di un modello della marina inglese, non si capovolse, ma affondò nel mare di fronte a Viareggio. Mary Shelley dichiarò che vi era un difetto nel progetto e che la goletta non era adatta per navigare.

Attorno alla triste vicenda ruotano alcune teorie infondate, come un attacco di pirati o un omicidio da parte di agenti del governo britannico – che lo riteneva un pericoloso oppositore politico per le sue posizioni anticolonialiste e repubblicane.

Leggiamo questa splendida poesia di Percy Bysshe Shelley per viverne la magia e coglierne il significato.

La filosofia dell’amore di Percy Bysshe Shelley

Le fonti si confondono col fiume

E i fiumi con l’oceano,

I venti del cielo si mescolano per sempre

Con una dolce emozione;

Nulla al mondo è unico;

Tutte le cose per una legge divina

In un unico spirito si incontrano e si mescolano.

Perché non io con te?

Vedi i monti baciare l’alto cielo

E le onde stringersi l’una all’altra;

Nessun fiore-sorella sarebbe perdonato

se disdegnasse il suo fratello;

E la luce del sole stringe la terra

E i raggi di luna baciano il mare:

A cosa vale tutto questo dolce lavoro

se tu non mi baci?

Love’s philosophy, Percy Bysshe Shelley

The fountains mingle with the river

And the rivers with the ocean,

The winds of heaven mix for ever

With a sweet emotion;

Nothing in the world is single;

All things by a law divine

In one spirit meet and mingle.

Why not I with thine?—

See the mountains kiss high heaven

And the waves clasp one another;

No sister-flower would be forgiven

If it disdained its brother;

And the sunlight clasps the earth

And the moonbeams kiss the sea:

What is all this sweet work worth

If thou kiss not me?