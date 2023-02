Sanremo 2023: il significato di “Due Vite”, la canzone di Marco Mengoni

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023 abbiamo ascoltato la canzone “Due vite” di Marco Mengoni. Scopriamo il suo significato.

Sanremo e la magia di Marco Mengoni

Marco Mengoni torna sul palco del festival di Sanremo dopo 10 anni dalla sua vittoria e, inevitabilmente, tutti e tutte parlano di lui. Sicuramente tra i candidati alla vittoria, Marco Mengoni non c’ha delusi, confermando il suo talento vocale, autoriale e artistico. Il brano presentato, “due vite”, conferma esattamente quanto Marco Mengoni sia da più di un decennio la stella più luminosa del pop me lo dica italiano.

Raccontare l’amore con sincerità

Marco Mengoni entrata a gamba tesa nelle case degli italiani, confermando il suo talento e la sua capacità artistica. Con il brano presentato “due vite”, il cantante è riuscito a farsi accapponare la pelle una decina di volte durante l’intera esibizione, dimostrandosi capace di unire interpretazioni, prestazione vocale, emozione E precisione. Con il perfetto mix tra la tradizionalità del pop melodico italiano e l’innovazione di sound giovanili e orecchiabili, Mengoni racconta l’amore con delicatezza e sincerità. Perché in fondo quando guardiamo Sanremo cerchiamo questo: l’emozione, quella melodia in grado di farci tornare a ricordi passati, emozioni dimenticate. Cerchiamo le nostre storie tra quelle parole trasformate musica, cerchiamo identificazione in quell’artista che, tremante è vero sul palco dell’Ariston, è in grado di dire qualche forse noi non riusciamo ad esprimere. Impossibile negare che l’intreccio di vite in cui racconta Marco Mengoni, fa sentire tutti e tutte noi protagonisti e protagoniste di una storia, con la storia d’amore che ci ha salvato, ci salva poi ci salverà.

“Due vite”: il brano di Sanremo 2023 di Mengoni

Come lo stesso Marco Mengoni ha ripetuto molteplici volte, il brano “due vite“, racconta come due persone siano in grado di unire di intrecciare la propria quotidianità e la propria singolarità per diventare qualcosa di più grande. attraverso immagini oniriche, fatte di sogni ma anche di tante realtà, Marco Mengoni ci sprona a vivere con intensità quel che nella vita ci capita. L’intero brano è un invito a cogliere l’amore in tutte le sue sfaccettature, cercando di comprenderle sempre la costruttiva complessità.

Di seguito, il brano di Marco Mengoni presentato a Sanremo 2023: “Due vite”.