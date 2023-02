Sanremo: le 10 canzoni più amate della storia del Festival

Sanremo 2023 sta per iniziare. Per immergervi nell'atmosfera dell'Ariston, vi proponiamo le 10 canzoni che hanno fatto la storia del festival più amate di sempre.

Perchè si sa, Sanremo è Sanremo. Inizia questa sera, 7 febbraio 2023, la nuova edizione del Festival della canzone italiana, dedicato alla musica Made in Italy che ormai sa viaggiare tra tradizione e innovazione. abbiamo chiesto ai lettori di Libreriamo quale è stata secondo loro la canzone più bella di questa importantissima manifestazione musicale attesa tutto l’anno.

L’amore verso il Festival della canzone italiana

Ognuno di noi ha un ricordo indelebile legato a Sanremo o a qualche sua canzone. fa parte del nostro essere italiani, del nostro avere sempre una spiccata sensibilità nei confronti della buona musica, e questo appuntamento annuale a the sempre rappresentato il punto di incontro tra le nuove e le vecchie generazioni, in grado di riunire famiglie e far divertire comitive di amici.

Sanremo, le canzoni più amate di sempre

Per questo motivo, chiedendo ai nostri lettori la loro canzone preferita delle edizioni del passato del festival di Sanremo, siamo riusciti a stilare una lista con i brani più iconici di sempre.

Almeno tu nell’universo

in assoluto la canzone più citata, collegata ai grandi ricordi che ognuno di noi preserva nei confronti della grande Mia Martini. “Almeno tu nell’universo” scritta da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio nel 1972 ma pubblicata da Mia Martini solo nel 1989 quando la presentó a Sanremo, vincendo il premio della critica che oggi porta ancora il suo nome.

Come Saprei

Uno dei brani più famosi di Giorgia, che vedremo in concorso anche quest’anno nell’edizione di Sanremo 2023.

Pubblicata nel 1995, questa canzone si aggiudicò anche il Premio della Critica, Premio Autori e Premio Radio e TV e fu il primo caso dove ci fu uniformità tra il giudizio delle giurie e quello della critica. La cantante è una dei pochi cantautori che ha vinto nella storia del Festival di Sanremo, e la prima di genere femminile.

Nel 2019, “come saprei”, dopo 24 anni dalla sua uscita, è tornata a vincere il disco d’oro per aver venduto 25.000 copie.

E dimmi che non vuoi morire

Un capolavoro indiscusso presentato al festival di Sanremo nel 1997 da Patty pravo, che ancora scalda gli animi di ognuno di noi. Una canzone evocativa, impreziosita dal talento canoro di Patty Pravo e del potere linguistico di Vasco Rossi. anche quest’ultimo vinse il premio della critica e rimase tra gli annali del festival.

Perdere l’amore

impossibile non citare e non ricordare una canzone che, seppure tanti anni di distanza dalla sua uscita, siamo ancora in grado di cantare a squarciagola. Un brano musicale cantato da Massimo Ranieri, vincitore del Festival di Sanremo 1988.

Ancora

Alcune canzoni, in sordina, entrano nella storia e non ne escono più. È questo il caso di “Ancora”, perla musicale di Edoardo De Crescenzo, che la canto al festival di Sanremo nel 1981. Due note, un ritornello, sono in grado con questa canzone di rievocare in noi indimenticabili ricordi.

E, infatti, è stata particolarmente amata e citata.

Vorrei incontrarti tra cent’anni

I duetti come questo, di Ron e Tosca, non possono passare inosservati. Brano vincitore dell’edizione di Sanremo del 1996, rimane tuttora una delle canzoni più romantiche di sempre.

Sanremo 2020, una voce, un’orchestra e un’unica Magia. Diodato, con la sua vittoria e la sua interpretazione ha saputo impreziosire l’inizio di un anno tragico, dilaniato dalla pandemia, dove però le note di questa canzone hanno riecheggiato nelle nostre case, facendoci innamorare perdutamente di un brano che entrerà nella storia.

Grande amore

Brano del trio lirico noto in tutto il mondo “il volo”, che nel 2015 sono letteralmente volati nella posizione di vincitori. Un aneddoto narra che fu proprio Carlo Conti ad individuare questo brano, tenuto nel cassetto per 10 anni, e a consigliarlo ai tre tenori.

Volare

Quando si pensa a Sanremo si vede una sola immagine: quella di Domenico Modugno a braccia aperte, sul palco dell’Ariston, mentre canta uno degli “inni” del nostro paese. “Volare – Nel blu dipinto di blu” Vinse il festival nel 1958 e arrivò persino al terzo posto dell’Eurovision Song Contest.

Ti regalerò una rosa

Nel descrivere questa canzone sono state usate frasi come “commovente, ho pianto tutte le mie lacrime” o “la canzone più emozionante della storia di Sanremo”. Questo perché Cristicchi, nel 2007, si presentò a Sanremo (e lo vinse pure) con un brano coraggioso che, evidentemente, ancora oggi viene ricordato con una carica emotiva particolare.