Sanremo 2023: vince Marco Mengoni con “Due vite”

Si è conclusa la 73º edizione del festival di Sanremo con la vittoria di Marco Mengoni che ha portato sul palco dell’Ariston il brano “Due vite”. Il cantante vincitore di X Factor 2009, già vincitore al Festival nel 2013 con “L’Essenziale”, ha confermato duqnue le previsioni della vigilia che lo vedevano favorito per la vittoria finale.

Sanremo 2023, la classifica finale

Di seguito, la podsizione dei primi 5 cantanti classificati, protagonisti del momento finale che ha visto i 5 artisti riesibirsi per l’assegnazione della vittoria finale.

Marco Mengoni – Due vite

Lazza – Cenere

Mr. Rain – Supereroi

Ultimo – Alba

Tananai – Tango

La dedica di Marco Mengoni

“Volevo dedicare questo premio a tutte le donne che hanno partecipato, che sono delle cantanti meravigliose. Nella top five siamo arrivati in cinque ragazzi.” L’ha detto il vincitore della 73ma edizione del festival di Sanremo Marco Mengoni, nel ricevere commosso il premio sul palco dell’Ariston.

La finale del Festival di Sanremo 2023

Una serata piena di colpi di scena, questa ultima, che ha fatto parlare qualsiasi account social. Perché il festival di Sanremo è diventato un vero evento Main Stream seguito da diversissime generazioni. E grazie alla viralità dei meme, i video in diretta, i commenti su Instagram, ogni momento è buono per creare uno spettacolo indimenticabile. Infatti, questa quinta serata la ricorderemo non solo per la vittoria di Marco Mengoni, ma anche per momenti conici come il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, la diretta Instagram di Fiorello e le battute di Ornella Vanoni. Sul palco è stato detto da Leo Gassman “lottiamo per un mondo migliore”, proprio in onore di un Ariston che si fa portavoce di rivoluzione e cambiamento. Uno show che non è più solo musicale ma l’incontro di più artisti e personaggi che lottano per gli stessi diritti e valori.

La lettera del presidente ucraino

“Vincerà grazie alla voce della libertà, della democrazia e, certamente, della cultura”. E’ un passaggio della lettera del presidente ucraino Volodymyr Zelensky letta questa sera da Amadeus sul palco del festival di Sanremo.

“Cari partecipanti, organizzatori e ospiti del festival! Per più di sette decenni, il festival di Sanremo si sente in tutto il mondo. Si sente la sua voce, la sua bellezza, la sua magia, la sua vittoria. Ogni anno – scrive il leader ucraino nella lettera – sulle rive del Mar Ligure vince la canzone. Vincono la cultura e l’arte. La Musica vince! E questa è una delle migliori creazioni della civiltà umana. Sfortunatamente, per tutto il tempo della sua esistenza, l’umanità crea non solo cose belle. E purtroppo oggi nel mio paese si sentono spari ed esplosioni. Ma l’Ucraina sicuramente vincerà questa guerra. Vincerà insieme al mondo libero. Vincerà grazie alla voce della libertà, della democrazia e, certamente, della cultura. Ringrazio il popolo italiano e i suoi leader che insieme all’Ucraina avvicinate questa vittoria”.

“Auguro successo a tutti i finalisti e dal profondo del mio cuore voglio invitare i vincitori di quest’anno a Kyiv, in Ucraina, nel Giorno della Vittoria. Nel Giorno della nostra Vittoria!”. Lo scrive il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky nella lettera inviata al festival di Sanremo e letta da Amadeus. “Questa Vittoria oggi viene creata e ottenuta in condizioni estremamente difficili. Grazie ai nostri difensori! Grazie a loro coraggio, indomabilità, invincibilità. Centinaia di canzoni sono già state scritte su questo, e ne ascolterete una oggi”, ha scritto Zelensky prima che all’Ariston arrivasse la band Antytila.

“Sono sicuro che un giorno ascolteremo tutti insieme la nostra canzone di vittoria”. Si chiude così, con queste parole, la lettera che il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha inviato al festival di Sanremo.

Un’edizione da record

È stato stimato che circa un italiano su due durante questa settimana ha guardato il festival di Sanremo 2023. Questo è diventato un vero show televisivo seguito dei giovanissimi e anche dalle persone più grandi, grazie al direttore artistico Amadeus in grado di portare sul palco dell’Ariston artisti diversi tra di loro amati e amate da una fetta di pubblico estremamente ampia. Testimone di ciò uno share televisivo che non raggiungeva certi numeri del 1987.