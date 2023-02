Sanremo 2023: “Tango”, il significato della canzone di Tananai

Non possiamo negare che Tananai sia stata una delle rivelazioni di questa edizione del Festival di Sanremo 2023. Scopriamo il significato della sua canzone “Tango”.

Tra i protagonisti di questo Sanremo 2023 sembra esserci proprio Tananai, che l’anno scorso arrivo ultimo in classifica. Quest’anno si propone in una veste totalmente diversa, con una canzone “sanremese”, outfit composti ed eleganti, facendoci letteralmente stupire. Ma tutto questo è positivo perché Tananai si rivela essere un artista eclettico e soprattutto in grado di reinventarsi, grazie anche ad un’astuzia artistica da non sottovalutare.

Quest’anno Tananai è arrivato sul palco dell’Ariston ed ha fatto commuovere già al primo ascolto della sua canzone “Tango”. Una canzone che potremmo interpretare in molteplici modi ma che, in realtà, racconta una storia drammatica vissuta proprio durante la guerra in Ucraina. Quindi, con grande sorpresa, Tananai torna più forte di prima a raccontarci un pezzo di storia che stiamo vivendo e lo fa in maniera delicata, con quella voce precisa e calda che testimonia il grande lavoro fatto dall’artista nell’ultimo anno.

Tutti quanti abbiamo ascoltato “Tango” di Tananai sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo 2023, e ci siamo chiesti che cosa stessimo ascoltando. Perché Tananai ci ha letteralmente sorpresi e sorprese. Il suo stile sempre molto ritmato , sui generis ha lasciato spazio ad una melodia un po’ più classica, una forte emotività, una voce quasi soffusa è un testo molto evocativo.

La storia di questa canzone appartiene alla guerra in Ucraina e racconta di questa coppia che, proprio a causa della guerra, è stata costretta a separarsi vivendo il proprio amore a distanza e con dolore. E’ per questo che Tananai parla di una vita ingiusta, di una vita che decide per noi ballando a suo ritmo e piacimento. L’artista ha saputo con una canzone apparentemente leggera raccontare le difficoltà di un amore costretto a piegarsi ai voleri della storia. Una canzone che sentiamo vicina e che in profondità ci fa riflettere anche sull’importanza della musica stessa, volta a dare dignità a quelle piccole storie che attraversano l’epopea mondiale. Ma ora leggiamo il testo della canzone di Tananai presentata al Festival di Sanremo.

“Tango” la canzone di Tananai a Sanremo 2023

Non c’è un amore senza una ragazza che pianga

Non c’è più telepatia

È un’ora che ti aspetto

Non volevo dirtelo al telefono

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Era bello finché ha bussato la police

Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta

Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta

Ma ora addio, va bene amore mio

Non sei di nessun altro

E di nessuna io

Lo so quanto ti manco

Ma chissà perché Dio

Ci pesta come un tango

E ci fa dire

Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È bello, è bello, è bello

È bello stare così

Davanti a te in ginocchio

Sotto la scritta al neon di un sexy shop

Se amarsi dura più di un giorno

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Come si salva un amore se è così distante

È finita la poesia

È un anno che mi hai perso

È quel che sono, non volevo esserlo

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Ridevamo di te che mi sparivi nei jeans

Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta

Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta

Ma ora addio, va bene amore mio

Non sei di nessun altro

E di nessuna io

Lo so quanto ti manco

Ma chissà perché Dio

Ci pesta come un tango

E ci fa dire

Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È bello, è bello, è bello

È bello stare così

Davanti a te in ginocchio

Sotto la scritta al neon di un sexy shop

Se amarsi dura più di un giorno

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Ma non è mai lunedì

Qui non è mai lunedì

Amore, tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Ma non è mai lunedì