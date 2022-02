“Ogni volta è così” di Emma Marrone a Sanremo, la canzone per difendere le donne

Sanremo 2022

Emma Marrone torna più forte che mai al Festival di Sanremo 2022. Dopo la sua vittoria con la canzone “Non è l’inferno“, Emma ha continuato a produrre grandi brani di successo, tra cui quest’ultimo, con il quale torna all’Ariston, intitolato “Ogni volta è così”.

Emma Marrone: un vulcano di energia e musica

Emma Marrone è un vulcano in piena: attrice, showgirl, compositrice. Le sue canzoni sono, da più di 10 anni, parte del nostro immaginario collettivo musicale. La sua voce è in grado di trasportarci ovunque, la sua carica di farci risvegliare i vulcanici sentimenti; ci fa ballare, ci fa commuovere. Una donna con un talento travolgente, che dalla sua vittoria ad amici ad oggi, ha visto davanti a sè molteplici ostacoli, tra cui quello del tumore. Ne è uscita vincitrice e in queste serate sanremesi, torna a farci emozionare con un brano sulle relazioni amorose intitolato “Ogni volta è così”. Scopriamo insieme il suo significato.

Emma e il significato della canzone di Sanremo

La canzone che la cantante salentina Emma Marrone ha presentato al Festival di Sanremo 2022 si intitola “Ogni volta è così” ed è scritta insieme a Davide Petrella. Inoltre, Emma ha scelto di farsi accompagnare da Francesca Michelin che, eccezionalmente, dirige l’orchestra dell’Ariston. Come la maggior parte delle canzoni di Emma, i temi principali sono l’amore e le relazioni sentimentali. Questa volta, però, il focus è incentrato sulla figura femminile, spesso derisa, sottovalutata, giudicata all’interno della coppia. In qualche modo viene richiamata “sei bellissima“ di Loredana Bertè, che vede la donna battersi e successivamente arrendersi con il proprio amante. Emma marrone difende donne e difende la loro dignità.

“Ogni volta è così” di Emma Marrone, il testo della canzone

Lo vedi come sei

Arrenditi

Stanotte

Che non ci metteremo a tremare come foglie

Siamo stati mai liberi

A volte

Sel tu che mi hai insegnato a giocare

A chi è più forte

E ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre

siamo come angeli

E ti ripetevo sempre

Per favore abbracciami

Io per appartenere alle tue mani

Non c’ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi

che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli

occhi grandi

E mi dicevi sempre

Come sei bella

Nessuna

Mai nessuna

Più di te

Come dimenticare

Io non ti ho chiesto niente mai

Una rosa da ricamare

Sopra i ricordi

e che ne sai

Che sono stanca di sentirmi sospesa e fragile

Ma con te ogni volta è così

ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre

siamo come angeli

E ti ripetevo sempre

Per favore abbracciami

Io per appartenere alle tue mani

Non c’ho messo niente

E ti credevo quando

mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con

quegli occhi grandi

E mi dicevi sempre

Come sei bella

Nessuna

Mai nessuna

Più di te

Non so perché

Ma ogni è volta così

Ogni cosa è al suo posto

Non mi piovere addosso

Persi per strada a un incrocio

Per un momento

Metti che il cielo

poi fosse il pavimento

Per me ogni volta è così facile

Te lo ricordi che

Io per appartenere alle tue mani

Non c’ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi

che eri pazzo di me

E mi quardavi con

quegli occhi grandi

E mi dicevi sempre

Come sei bella

Nessuna

Mai nessuna

Mai nessuna

più di te