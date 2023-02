Il significato di “Bellissima”, la canzone di Annalisa diventata tendenza mondiale

“Bellissima” è la canzone di Annalisa Scarrone che, dopo diversi mesi, continua ad essere nelle classifiche delle canzoni più ascoltate in Italia. Scopriamo il suo significato e la storia di una delle cantanti più amate degli ultimi 10 anni.

I grandi successi di Annalisa

Annalisa, negli ultimi anni, forse insieme ad Elodie, è diventata la protagonista del pop italiano. Dopo la sua partecipazione ad amici nel 2011, la sua carriera è stata solamente una parabola di successi. D’estate, d’inverno, in qualsiasi momento le canzone di Annalisa sono state in grado di farci ballare e cantare. Tra queste non manca sicuramente il suo ultimo singolo di successo “Bellissima”. Uscito dopo il boom delle hit estive, questo brano è stato fatto in collaborazione con Paolo Antonacci e d-whale, aka Davide Simonetta, che lo ha prodotto. Dal sound orecchiabile e anni ’80, questa canzone negli ultimi non ha mai lasciato le classifiche italiane, confermandosi un grande successo.

Il significato di “Bellissima”

Nonostante questa canzone ci faccia ballare, alzare i piedi da terra, muovere con energia e cantare a squarciagola, in realtà parla di una storia d’amore difficile e travagliata. Il dolore che si nasconde nel testo della canzone viene affrontato con ironia ed energia. La stessa Annalisa ha così affermato qui:

“Ho scritto “Bellissima” in un momento decisivo della mia carriera, quel momento in cui ti guardi allo specchio e decidi che una volta azzerati tutti i filtri puoi finalmente costruire qualcosa di completamente nuovo. È un racconto sofferto, un pugno nello stomaco, ma scritto con autoironia e un pizzico di isteria romantica. Ti fa ballare, sì, ma con le lacrime. È esattamente come sono io”

L’attrazione verso un partner che l’ha fatta soffrire sembra palpitare ancora ma, con la forza che la contraddistingue, la cantante si alza tra le lacrime (e tra la pioggia, presente nel video musicale), per ricominciare un nuovo capitolo della propria vita.

Il successo della canzone è stato determinato anche dal successo di un video TikTok di Joey di Stefano, che ha creato un ballo in grado di fa impazzire il web. La cantante e Joey si sono persino incontrati per registrare insieme la coreografia, ripresa anche dal corpo di ballo di Sanremo quando la cantante si è esibita. Il video originale postato sul profilo joeyrinaofficial lo scorso sette gennaio e ballato in gruppo a San Gregorio di Catania ha ormai totalizzato 4,9 milioni di visualizzazioni. Una coreografia semplice, adatta appunto ai balli di gruppo, fatta soprattutto di movimenti di gamba con un po’ di cha cha cha e passi facili di riprodurre accompagnati da un battimani.

La carriera di Annalisa Scarrone

Annalisa Scarrone, dopo aver iniziato la sua carriera da cantante insieme a due gruppi, diventa nota come cantante solista nel 2011, partecipando alla decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, classificandosi seconda e ottenendo il Premio della critica, premio vinto persino l’anno dopo nell’edizione di Amici Big. Tantissime le sue partecipazioni al Festival di Sanremo nella categoria Big, giungendo nona nel 2013 con Scintille, quarta nel 2015 con Una finestra tra le stelle, undicesima nel 2016 con Il diluvio universale, terza nel 2018 con Il mondo prima di te e settima nel 2021 con Dieci.

Ma la sua carriera si caratterizza anche per i numerosi premi e riconoscimenti, tra cui un MTV Europe Music Award, un Wind Music Award, un Premio Lunezia, due Premio Videoclip Italiano, due Velvet Awards, un SEAT Music Awards e un premio Mia Martini 2014, oltre ad essere stata proclamata vincitrice della sesta edizione dell’International Song Contest: The Global Sound 2013 e della trentaduesima edizione dell’OGAE Second Chance 2018 in rappresentanza dell’Italia.

Oltre questo, Annalisa è stata scelta per rappresentare l’Italia agli MTV Italia Awards 2013 e all’OGAE Song Contest 2013, dove si è classificata terza, e ha ottenuto ben quattro candidature ai World Music Awards 2013 e una, nel 2015, ai Kids’ Choice Awards e agli MTVStarOf2015. Insomma, un’artista che, negli ultimi anni, si è veramente data da fare.

Testo del brano Bellissima di Annalisa Scarrone

Insieme solo dentro casa, che senso ha

Di me non parli con nessuno e non me lo merito

Il tuo modo di dire le cose, che sesso fa

Mi sto impegnando ad essere più elastica

Ti sto pensando e non ti scrivo da tanto, è un classico

E poi senza avvisare sei qui.

Oddio però tu mi piaci,

Ho fatto i salti mortali

No, non mi dire che è tardi,

Avevo voglia di, voglia di, voglia di.

Dove vai, te ne vai

Quella volta non dovevi andare via

Ero bellissima, bellissima

Dove vai, ma che cosa vuoi

Quella volta ti aspettavo in Saint Laurent

Ero bellissima, bellissima.

Mettiamo un po’ di musica da ginnastica

È tutto il giorno che mi salvo da un pianto isterico

Vado a letto col pantaloncino dell’Adidas

E poi volevo dirti che non ci dormo più

Madonna se mi manchi, sì, chiamatemi un medico

E poi senza avvisare sei qui.

Oddio però tu mi piaci,

Ho fatto i salti mortali

No, non mi dire che è tardi,

Avevo voglia di, voglia di, voglia di.

Dove vai, te ne vai

Quella volta non dovevi andare via

Ero bellissima, bellissima

Dove vai, ma che cosa vuoi

Quella volta ti aspettavo in Saint Laurent

Ero bellissima, bellissima.

Bellissima,

Bellissima,

Bellissima,

Avevo voglia di,

Avevo voglia di,

Avevo voglia di,

Avevo voglia di, voglia di, voglia di.

Dove vai, te ne vai

Quella volta non dovevi andare via

Ero bellissima, bellissima

Dove vai, ma che cosa vuoi

Quella volta ti aspettavo in Saint Laurent

Ero bellissima, bellissima.

Stella Grillo