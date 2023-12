“Il mondo dietro di te”: un libro e un film diversi, ma entrambi capolavori

Il mondo dietro di te è un romanzo di Rumaan Alam diventato un film per Netflix grazie alla sceneggiatura di Sam Esmail, il quale ha saputo rendere omaggio al libro, senza per questo rinunciare alla sua interpretazione dell’originale.

Leave the World Behind, questo il titolo originale de Il Mondo dietro di te è stato pubblicato il 6 ottobre del 2020 da Ecco. Il libro è stato pubblicato in Italia da La Nave di Teseo

Il mondo dietro di te è diventato un caso editoriale in 22 Paesi, finalista al National Book Award, best seller per “The New York Times” e libro dell’anno per “Time”, “The Washington Post”, “The New Yorker”.

Il film è andato in onda per la prima volta su Netflix il 22 novembre 2023 grazie alla regia e alla sceneggiatura di Sam Esmail.

“Non sono un fan della copia carbone del libro”, ha dichiarato Sam Esmail in un’intervista a Entertainment Weekly. “Quello che volevo era creare un’opera a sé stante, in modo che si potesse leggere il libro e guardare il film senza che uno rovinasse l’altro, in modo che ci fossero due opere separate e due diverse interpretazioni della stessa storia”

L’autore del libro Rumaan Alam sostiene che le modifiche apportate da Esmail sono comunque funzionali alla stessa conclusione e che erano necessarie per far provare agli spettatori ciò che i lettori hanno provato.

Ciò che si può dire che entrambi sono due capolavori in grado di mettere in scene le paure, i disagi, le relazioni malate, le grandi crisi sociali tipiche della nostra epoca. Il mondo dietro di te riesce ad interpretare le nostre angosce, esprime le incertezze che il contemporaneo offre a chi lo sta vivendo.

Il libro di Rumaan Alan è stato scritto prima della Pandemia da Covid-19 e pubblicato mentre la stessa era al culmine. Anche per questo è riuscito a diventare il manifesto della catastrofe che abbiamo vissuto e ad interpretare perfettamente cosa quel disastro ha lasciato nella mente e nel cuore degli umani.

Ciò che colpisce è che in piena coerenza tra libro e il film non esiste volutamente una fine, tutto è lasciato all’interpretazione del lettore e dello spettatore.

Come il libro, il film offre emozioni e terrore, ma nel portare la storia in vita sullo schermo, Esmail ha apportato alcuni cambiamenti fondamentali.

Il Mondo dietro di te cosa raccontano il libro e il film?

“Il libro racconta che sta accadendo qualcosa di non ponderabile, e rifiuta di far confluire quanto accade in un’unica spiegazione. Stessa cosa propone il film”, ha dichiarato Rumaan Alam all’Hollywood Reporter.

“La differenza è che io ho la possibilità di stuzzicare il lettore in un modo diverso da quello in cui Sam (ndr Esmail) è in grado di stuzzicare il pubblico… Quando guardo il film, vedo un’opera che mira a lasciare il suo pubblico nello stesso modo in cui il mio libro ha lasciato i suoi lettori. Ma, i linguaggi sono diversi. In ogni caso, l’adattamento è molto fedele a ciò che stavo cercando di realizzare”.

“Ha colpito questa interessante nozione che nel momento della crisi, quanto facilmente possiamo dimenticare la nostra comune umanità”, ha detto il regista Sam Esmail a PEOPLE.

“All’epoca era molto rilevante, perché era durante la pandemia. Ma è altrettanto rilevante oggi, con tutto quello che sta succedendo nel mondo. Credo che per noi sia stato davvero importante”.

Il film in onda su Netflix

L’adattamento cinematografico del romanzo, ora in streaming su Netflix. I protagonisti del film sono Amanda (Julia Roberts) e Clay (Ethan Hawke) Sandford, una coppia bianca di Brooklyn di classe medio-alta, sono partiti per una vacanza rilassante in un lussuoso Airbnb a Long Island.

Insieme ai due ci sono i loro figli, Archie (Charlie Evans) e Rose (Farrah Mackenzie).

Il loro viaggio idilliaco viene però interrotto quando George “G.H.” Scott (Mahershala Ali), il ricco proprietario nero dell’Airbnb, e sua figlia Ruth (Myha’la Herrold), si presentano inaspettatamente alla casa, dopo che un blackout in tutta la città li ha spinti a lasciare Manhattan.

Le tensioni aumentano quando le due famiglie sono costrette a convivere, ognuna delle quali è costretta a confrontarsi con i propri sentimenti razziali e di classe mentre il mondo brucia (letteralmente) intorno a loro.

Il Mondo dietro di te: le differenze tra il romanzo e il film di Netflix.

1. Il terrore è più definito ed evidente nel film

Nel libro, il senso del terrore è associato al verificarsi di eventi inquietanti come la perdita di energia, malattie improvvise e un inspiegabile rumore assordante.

Nel film il terrore, anche per esigenze di offrire scene spettacolari al pubblico si va oltre. Si mostrano incidenti aerei, navi che si spiaggiano in modo incontrollato e auto a guida autonoma che vanno in tilt, come risultato di un apparente attacco informatico.

Sam Esmail ha dichiarato a Entertainment Weekly di aver fatto questo per far leva sulle nostre più grandi paure contemporanee, in una società sempre più dipendente dalla tecnologia.

La volontà del film è chiara. Mettere in scena il terrore subdolo dei disastri che il controllo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale possono generare se in mane sbagliate. Nella società attuale il black out e gol dirottamento del controllo tecnologico possono generare il disastro più grande per il genere umano.

2. Una nave si schianta quasi sulla spiaggia che Clay e Amanda stanno visitando.

In una scena iniziale del film, la famiglia di Clay e Amanda sta trascorrendo del tempo sulla spiaggia quando un grande petroliera con il nome di White Lion si dirige improvvisamente verso di loro dal mare.

La petroliera di schianta sulla spiaggia piena di bagnanti e si ferma prima di colpire qualcuno. Dopo che la spiaggia è stata evacuata, Clay chiede a un agente di polizia cosa sia successo. L’ufficiale risponde che ci sono stati incagli simili dovuti a un problema con i sistemi di navigazione delle navi.

Il romanzo si svolge in modo molto più tranquillo, con Clay e la famiglia di Amanda che si godono una tranquilla gita in spiaggia, mentre le avvisaglie del disastro si manifestano solo più tardi. Non c’è nessun riferimento a navi spiaggiate.

3. Ruth è la figlia di G.H. e non la moglie

Di tutte le modifiche apportate per l’adattamento cinematografico, la riscrittura del personaggio di Ruth è forse la più grande.

Nel libro, George e Ruth sono una coppia di anziani benestanti e colti, con Ruth caratterizzata come riservata e perspicace. Nel film, invece, George ha un’età più vicina a quella di Amanda e Clay. Ruth è stata presentata come la schietta figlia ventenne di George.

Quando la coppia arriva per la prima volta alla casa nel film, Ruth dice di essere la figlia di G.H.. In seguito dice ad Amanda che sta ancora cercando di capire cosa vuole fare della sua vita professionale. La madre di Ruth è Maya, una gallerista che si trova in Marocco per lavoro. Per tutto il film si teme che Maya sia morta.

Nel romanzo, Ruth è la moglie di G.H.. La coppia ha una figlia, Maya, insegnante in una scuola montessoriana, che vive con la moglie e i due figli. Ruth trascorre gran parte del libro preoccupandosi della figlia e della sua famiglia e di ciò che sta accadendo loro.

4. G.H. scopre un incidente aereo sulla spiaggia

Il film vede i personaggi affrontare la crescente emergenza nazionale molto più da vicino. In una scena aggiuntiva, G.H. si imbatte in una scena scioccante intorno al perimetro della casa dei suoi vicini e alla spiaggia vicina. Sulla sabbia sono sparsi i brutali resti di un incidente aereo e delle sue vittime.

G.H. evita per un pelo di essere colpito da un altro aereo caduto dal cielo. Riferisce ad Amanda ciò che ha trovato e dice che ciò che sta accadendo fuori è molto più grande di quanto pensasse inizialmente.

Come per il discorso sulla petroliera il libro non evidenzia i disastri aerei.

5. Clay e Amanda cercano di uscire di casa molto prima

Nel film, Amanda e Clay cercano di lasciare la casa delle vacanze per andare a stare dalla sorella di Amanda nel New Jersey. Quando raggiungono l’autostrada, l’auto della famiglia rimane bloccata dietro a un ammasso di Tesla incidentate.

Le auto a guida autonoma si sono allontanate dal concessionario, probabilmente a causa di problemi con i sistemi di navigazione. La famiglia riesce a malapena a evitare di essere investita da altre auto prima di tornare a casa.

Nel romanzo, mentre Clay si avventura in città per scoprire cosa sta succedendo, entrambe le famiglie rimangono per lo più a casa. Non tentano di andarsene completamente fino a quando Archie non si ammala.

Quindi, la visone delle Tesla che si schiantano soddisfano esigenze di carattere produttivo per il film e non per il libro.

Di certo, il fenomeno delle auto a guida autonoma e dei robot intelligenti oggi presentano uno dei principali dibattiti sulle conseguenze future per la nostra società. Ecco perché il film, con estrema intelligenza, tende a mostrarle.

6. L’interazione tra G.H. e Clay e Danny è più intensa.

Verso la fine del film, G.H. e Clay escono di casa per cercare un ospedale per Archie (Charlie Evans), che ha improvvisamente iniziato a vomitare e a perdere i denti. G.H. suggerisce di andare dal suo appaltatore Danny (Kevin Bacon) per chiedere aiuto.

Sebbene la scena si svolga in modo simile a quella del libro, con Danny che si mostra preoccupato per chi si nasconde dietro la crisi, una differenza sostanziale si verifica quando la loro discussione si inasprisce. Danny estrae un fucile quando G.H. e Clay non se ne vanno. Anche G.H. estrae un fucile e Clay chiede con forza a Danny di aiutarli, prima che Danny ceda.

C’è anche una nuova scena con Ruth e Amanda. Mentre i due cercano Rose (Farrah Mackenzie) nei boschi, in un capanno abbandonato hanno una conversazione a cuore aperto sulle loro paure.All’esterno, un branco di cervi si aggira e le due si ritrovano circondate da centinaia di animali. Sebbene Ruth e Amanda siano state in disaccordo per tutto il film, si alleano per spaventare i cervi urlando e agitando le braccia.

7. Friends la serie Tv è un filo conduttore importante per tutto il film

Un nuovo filone del film ruota attorno a Rose, che durante le vacanze guarda Friends sul suo tablet. Quando la connessione a Internet si interrompe prima di finire l’ultimo episodio, Rose è sconvolta.

In una successiva conversazione con Archie, Rose rivela che la serie è così importante per lei perché i personaggi la rendono felice e le danno un senso di speranza.

Non dimentichiamo che Julia Roberts protagonista di Il mondo dietro di te era attrice anche della serie Tv Friends. Questo ha scatenato la curiosità di molti spettatori del film, che hanno iniziato a discutere su Il Paradosso di Julia Roberts: come ha fatto Rose a non riconoscere la mamma nella serie?

Intervistato da The Hollywood Reporter, il regista Sam Esmail prova a dare una risposta su questa curiosità:

“L’universo che creo per questi film è leggermente diverso dalla nostra realtà. Deve esserlo, ovviamente. Sono interpretati da attori che fanno parte del nostro mondo. Quindi la mia spiegazione metanarrativa al riguardo di questo paradosso è che quando Rose sta guardando Friends e vede Julia, nota una fugace somiglianza passante con sua madre, ma ovviamente non ci fa troppo caso perché non è sua madre”

Altra diversità del film è che dopo che viene rivelato che New York, e successivamente altre grandi città, sono sotto attacco, Rose scappa e trova rifugio in una casa abbandonata nelle vicinanze.

Nel seminterrato trova un bunker antiatomico, rifornito di cibo, provviste e una vasta collezione di DVD, tra cui l’ultima stagione di Friends. Inizia a guardare l’ultimo episodio proprio mentre il film finisce. Il finale del libro è diverso.

8. L’emozionante conclusione di un racconto enigmatico

Il finale del film ha lasciato ai lettori diverse interpretazioni, poiché Rumaan Alam lascia volutamente irrisolti alcuni aspetti. Mentre il mondo affronta una catastrofe sconosciuta, i personaggi si trovano intrappolati in una rete di incertezza e paura.

Amanda, la proprietaria della casa in affitto, rivela che il mondo esterno è caduto nell’oscurità e nessuno sa cosa l’abbia causato. Il romanzo si conclude con la famiglia e i proprietari della villa che decidono di restare insieme, cercando rifugio dall’ignoto nella casa in affitto.

Rumaan Alam lascia intenzionalmente vaga la causa del disastro, permettendo ai lettori di speculare e trarre le loro conclusioni. Il finale aperto enfatizza il tema dell’incertezza e della futilità di cercare di capire l’inspiegabile. Inoltre, rafforza l’idea che in tempi di crisi i legami umani e l’empatia diventano fondamentali.

Scegliendo di rimanere insieme, i personaggi trovano conforto nella compagnia reciproca, ignorando le loro differenze e concentrandosi sulla loro comune umanità.

Sia nel libro che nel film, Rose è incuriosita da una casa che vede in lontananza. Nel capitolo finale del libro, entra nella casa e raccoglie le provviste prima di tornare presumibilmente dagli altri. Nel film, Rose è ossessionata dal programma Friends e ha il cuore spezzato quando non riesce a finire il finale dello show a causa del blackout.

Quando arriva alla casa, non si preoccupa di trovare le provviste o di tornare dalla sua famiglia; al contrario, trova un lettore DVD e un cofanetto di tutte le stagioni di Friends nel bunker della casa e procede a guardare l’episodio finale.

Sette fatti unici de libro Il mondo dietro di te:

1. I temi socio-culturali

Alam esplora sottilmente i temi della razza, della classe e del privilegio attraverso le interazioni tra i personaggi. Le prospettive e i background contrastanti della famiglia e dei proprietari della casa in affitto offrono uno sguardo sfumato sulle dinamiche sociali.

2. Narrazione con diversi punti vista

Il romanzo utilizza più narratori, ognuno con i propri pregiudizi e prospettive limitate. Questa tecnica aggiunge strati di complessità e tiene i lettori sulle spine, senza mai fidarsi completamente del resoconto degli eventi di un solo personaggio.

3. La costante tensione

Alam costruisce magistralmente la suspense attraverso le sue vivide descrizioni del mondo esterno che si sta deteriorando. Il senso di sventura imminente permea ogni pagina, creando un’atmosfera di ansia palpabile.

4. L’innovazione narrativa

Leave The World Behind sfida le convenzioni di genere, mescolando elementi di thriller psicologico, narrativa distopica e dramma domestico. Questo approccio che sfida i generi aggiunge imprevedibilità e freschezza alla narrazione.

5. La contemporaneità dell’opera

L’esplorazione del crollo della società e della fragilità del nostro benessere e della nostra sicurezza risuona profondamente in un mondo alle prese con le incertezze del cambiamento climatico, dei disordini politici e delle pandemie.

6. Lo sviluppo dei personaggi

Alam crea personaggi complessi e imperfetti, ognuno con le proprie speranze, paure e desideri. Attraverso le loro interazioni, l’autore analizza le complessità della natura umana e le scelte che compiamo di fronte alle avversità.

7. Temi di forte interesse

Il romanzo affronta domande esistenziali sulla natura della fiducia, sulla fragilità della civiltà e su quanto ci spingiamo oltre per proteggere i nostri cari. Invita i lettori a riflettere sui propri valori e sulle proprie priorità in tempi di crisi.

Le domande frequenti che ci pone il romanzo

1. Qual è il significato del titolo “Il mondo dietro di te”?

Il titolo allude ai tentativi dei personaggi di sfuggire al caos del mondo esterno e di rifugiarsi nell’isolamento, per poi rendersi conto che non possono davvero lasciarsi alle spalle i problemi del mondo.

2. Perché Amanda decide di visitare la casa in affitto durante la crisi?

La visita inaspettata di Amanda funge da catalizzatore per gli eventi che si susseguono nel romanzo. Evidenzia inoltre il suo desiderio di mantenere il controllo e il suo attaccamento alla proprietà.

3. C’è un significato più profondo dietro l’inspiegabile catastrofe de Il mondo dietro di te?

Il romanzo lascia volutamente inspiegata la causa del disastro per sottolineare la natura inspiegabile degli eventi imprevisti e l’importanza del legame umano nei momenti di crisi.

4. Qual è il significato delle dinamiche razziali tra i personaggi?

Alam esplora le dinamiche razziali per far luce sulla complessità dei privilegi e delle dinamiche di potere nella società. Le interazioni tra i personaggi mettono in discussione i preconcetti e sottolineano la necessità di empatia e comprensione.

5. Qual è il messaggio de “Il mondo dietro di te”?

L’opera incoraggia i lettori a rivalutare le proprie priorità, ad abbracciare i legami umani e ad affrontare le incertezze della vita con resilienza ed empatia.

6. Il romanzo ha un finale di speranza o di tristezza?

Il finale è volutamente aperto, lasciando spazio all’interpretazione. Può essere visto sia come cupo che come speranzoso, a seconda della prospettiva del lettore.

7. Leave The World Behind è un romanzo di fantascienza?

Pur contenendo elementi di fantascienza, il romanzo sfugge a una rigida categorizzazione di genere. L’attenzione alle relazioni umane e l’esplorazione delle dinamiche sociali ne fanno un’opera letteraria a più livelli.

8. Ci sono elementi soprannaturali nella storia?

Nessun elemento soprannaturale nella storia. Il romanzo propone fatti reali, concentrandosi sull’impatto psicologico ed emotivo di una crisi piuttosto che su eventi soprannaturali.

9. Qual è il significato della casa in affitto nel romanzo?

La casa in affitto funge da microcosmo del mondo, evidenziando i tentativi dei personaggi di creare un senso di normalità e controllo in mezzo al caos.

10. Qualcuno dei personaggi si redime alla fine del romanzo?

Il romanzo presenta personaggi imperfetti e la redenzione è soggettiva. Le azioni e le scelte dei personaggi nel corso della storia offrono scorci di crescita e di auto-riflessione.

11. Perché l’autore sceglie di lasciare irrisolti alcuni aspetti del romanzo?

Gli aspetti irrisolti lasciano spazio all’interpretazione e incoraggiano i lettori a confrontarsi con i temi e le idee presentate nel romanzo.

12. Leave The World Behind è un thriller dal ritmo incalzante?

Sebbene il romanzo contenga elementi di un thriller, approfondisce anche temi più profondi, offrendo un’esperienza di lettura più contemplativa.

13. Qual è l’impatto duraturo di Leave The World Behind?

Leave The World Behind rimane nella mente del lettore, provocando introspezione e stimolando discussioni sulla natura umana, sulla disgregazione della società e sull’importanza dell’empatia in tempi di crisi.

14. Cosa fa più paura della storia?

L’incapacità di saper controllare il futuro e il continuo disfacimento dei rapporti umani nella società complessa. Il disastro crea l’interruzione dei rapporti sociali

15. Quale significato assume il Il black out nella società contemporanea?

L’umanità dipende dall’energia elettrica e il black out interrompe ogni forma di relazione e di soddisfazione purtroppo ormai totalmente affidata alla comunicazione tecnologica.

Cosa ci lascia il Mondo dietro di te

In conclusione, Il Mondo dietro di te è un romanzo che fa riflettere e che sfida i lettori ad affrontare l’incertezza e ad abbracciare i legami umani. Il suo finale enigmatico lascia spazio all’interpretazione, sottolineando i temi della resilienza e della complessità di navigare in un mondo in crisi.

Con la sua miscela unica di elementi letterari e commenti sociali, Leave The World Behind è una lettura accattivante che continuerà a risuonare con i lettori anche dopo l’ultima pagina.

