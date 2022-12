Capodanno, le frasi più belle per gli auguri al nuovo anno

Siamo finalmente arrivati al giorno di Capodanno. Una festa amata e odiata in equal misura, ma che ci permette di lasciarci alle spalle i dispiaceri dell’anno che si sta concludendo.

Quest’anno vi auguriamo di celebrare il Capodanno in compagnia delle persone care. Per l’occasione vi proponiamo gli aforismi più belli per augurare un felice anno nuovo.

Nella notte più ricca di speranza, gli auguri per un nuovo anno migliore iniziano proprio a Capodanno. facciamoci trovare pronti.

“Passeggere: Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero?

Venditore: Speriamo.”



– Giacomo Leopardi

“Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno.”

–Antonio Gramsci