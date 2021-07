Quanto conosci Harry Potter? Ecco il test per scoprirlo

Test di Harry Potter

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Pinterest

Mettiti alla prova con questo test di Harry Potter, dai le risposte corrette e saggerai la tua passione per i romanzi di JK Rowling

Ti sei sempre vantato, con gli amici, di essere un super fan del mago più famoso del mondo? Ebbene è venuto il momento di testare le tue reali conoscenze sul mondo creato dal Rowling. Con questo test di Harry Potter vogliamo verificare la tua preparazione sul mondo di del maghetto di Hogwarts.

Dopo averti intrattenuto con i test per scoprire quale personaggio di Harry Potter o quale professore di Hogwarts più ti rappresenta, adesso si inizia a far sul serio. Dunque la tua conoscenza sul mondo creato dalla Rowling è davvero così profonda come dici? Inoltre hai letto tutti i libri? Bene! È arrivato il momento di testarla!

Quanto conosci Harry Potter?

Rispondi a queste domande di questo test di Harry Potter: sono 7 e di difficoltà crescente, per scoprire se sai davvero tutto su Harry, la sua scuola di Magi,a i suoi amici e docenti.

Mettiti alla prova, dai le risposte corrette e saggerai la tua passione per i romanzi di JK Rowling.