Per tutti i lettori più appassionati della magica saga di J.K. Rowling, ecco il quiz per capire a quale personaggio di Harry Potter somigliate di più! Siete fedeli come Ron? Siete malvagi come Voldemort? Oppure siete saggi come Silente? Affrontate le domande del test e vediamo a quale personaggio si sposa meglio la vostra personalità!

Passo 1 di 9 11% Come te la cavi - o te la cavavi! - a scuola? * 7 miei professori si sono dimessi dopo avermi conosciuto Mi impegno e me la cavo abbastanza! Sono il numero 1 in ogni materia Non c'è una domanda di riserva?

Sei generoso con il prossimo? * Devo proprio? Certo! Do sempre tutto per gli altri! Ma non rompere! In linea di massima direi di sì

Ti definiresti una persona impulsiva? * Ho bisogno di riflettere a lungo e attentamente sulla risposta da dare a questa domanda e su tutte le possibili ripercussioni Sì, mi butto a capofitto in ogni situazione Non particolarmente. In genere valuto prima di agire Agisco emotivamente e, ahimè, non sempre coscienziosamente

Verso le persone che non conosci ti dimostri... * Diffidente Curioso Le evito Disponibile

Ti senti a tuo agio in mezzo alle persone? * Direi proprio di sì No, mai Sempre. Sono a mio agio in ogni situazione! Dipende dal numero: meno siamo, meglio mi trovo

Qual è la tua più grande ambizione? * Non voglio far soffrire nessuno Non voglio avere rimpianti Le dico che le calza a pennello. Peccato che stia mentendo spudoratamente Voglio essere il migliore

Nel tuo tempo libero... * Quale tempo libero? Adoro stare in compagnia Maltrattare un animale Adoro fare sport

Sei capace di perdonare chi ti ha fatto soffrire? * Certo che sì, non riesco ad avercela con nessuno! Vorrei, ma temo di non esserne capace. Sono piuttosto rancoroso Sì. Ma non dimentico Avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra

Come si comportano le altre persone con te? * Mi temono Mi considerano un punto di riferimento Mi escludono Mi amano



