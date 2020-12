Le più belle poesie dedicate alla neve

Il cielo è basso – E. Dickinson

Il cielo è basso, le nuvole a mezz’aria,

un fiocco di neve vagabondo

fra scavalcare una tettoia o una viottola

non sa decidersi.

Un vento meschino tutto il giorno si lagna

di come qualcuno l’ha trattato;

la natura, come noi, si lascia talvolta sorprendere

senza il suo diadema.

Neve – Umberto Saba

Neve che turbini in alto e avvolgi

le cose di un tacito manto.

Neve che cadi dall’alto e noi copri

coprici ancora,all’infinito: imbianca

la città con le case,con le chiese,

il porto con le navi,

le distese dei prati…

La perfezione della neve – Andrea Zanzotto

Quante perfezioni, quante

quante totalità. Pungendo aggiunge.

E poi astrazioni astrificazioni formulazione d’astri

assideramento, attraverso sidera e coelos

assideramenti assimilazioni

nel perfezionato procederei

più in là del grande abbaglio, del pieno e del vuoto,

ricercherei procedimenti

risaltando, evitando

dubbiose tenebrose;saprei direi.

Ma come ci soffolce, quanta è l’ubertà nivale

come vale: a valle del mattino a valle

a monte della luce plurifonte.

Mi sono messo di mezzo a questo movimento -mancamento

radiale

ahi il primo brivido del salire, del capire,

partono in ordine, sfidano: ecco tutto.

E la tua consolazione insolazione e la mia ,frutto,

di quest’inverno, allenate, alleate,

sui vertici vitrei del sempre, sui margini nevati

del mai-mai-non-lasciai-andare,

e la stella che brucia nel suo riccio

la castagna tratta dal ghiaccio

e tutto – e tutto eros, tutto libertà nel laccio

nell’abbraccio mi sta: ci sta,

ci sta all’invito, sta nel programma, nella faccenda.

Un sorriso, vero? E la vi(ta) (id-vid)

quella di cui non si può nulla, non ipotizzare,

sulla soglia si fa (accarezzare?).

Evoè lungo i ghiacci e le colture dei colori

e i rassicurati lavori degli ori.

Pronto. A chi parlo? Riallacciare.

E sono pronto, in fase dell’immortale,

per uno sketch-idea della neve, per un suo guizzo.

Pronto.

Alla, della perfetta.

«È tutto, potete andare.»

La neve – Gabriele D’Annunzio

Scendi con pace,

o neve: e le radici

difendi e i germi.

che daranno ancora

erba molta agli armenti.

all’uomo il pane.

Scendi con pace, si che al novel tempo

da te nutriti, lungo il pian ridesto,

corran qual greggi obbedienti i fiumi.

Il pupazzo di neve – Jacques Prévert

Nella notte dell’inverno,

galoppa un grande uomo bianco.

È un pupazzo di neve

con un pipa di legno

un grande pupazzo di neve

perseguitato dal freddo.

In una piccola casa

entra senza bussare

e per riscaldarsi

si siede sulla stufa rovente

e sparisce d’un tratto

lasciando solo lo sua pipa

in mezzo ad una pozza d’acqua

ed il suo vecchio cappello.

L’omino di neve – Gianni Rodari

L’omino di neve,

guardate che caso,

non ha più naso

Vorrei imitare

questo paese

adagiato

nel suo camice

di neve.

e ha solo un orecchio:

in un giorno di sole

è diventato vecchio!

Chi gli ha rubato un piede?

È stato il gatto,

bestia senza tatto.

Per un chicco di grano

una gallina

gli becca una mano.

Infine, per far festa,

i bambini

gli tagliano la testa.

Nevicata – Guido Gozzano

Dalle profondità dei cieli tetri

scende la bella neve sonnolenta,

tutte le cose ammanta come spettri:

scende, risale, impetuosa, lenta.

Di su, di giù, di qua, di là s’avventa

alle finestre, tamburella i vetri…

Turbina densa in fiocchi di bambagia,

imbianca i tetti ed i selciati lordi,

piomba, dai rami curvi, in blocchi sordi…

Nel caminetto crepita la bragia…

Nevicata – Giovanni Pascoli

Nevica; l’aria brulica di bianco;

la terra è bianca; neve sopra neve;

gemono gli olmi a un lungo mugghio stanco:

cade del bianco con un tonfo lieve.

E le ventate soffiano di schianto

e per le vie mulina la bufera;

passano bimbi: un balbettio di pianto;

passa una madre: passa una preghiera.